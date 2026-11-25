Si está considerando actualizar su tecnología de seguimiento de actividad física, vale la pena aprovechar rápidamente esta oferta de Garmin Fenix ​​8.

Puede que todavía falten un par de días para el Black Friday, pero las grandes ofertas de ciclismo ya están ofreciendo auténticas gangas. Como Noticias de ciclismo Gurú residente de búsqueda de ofertas, he estado siguiendo los mejores precios de tecnología para bicicletas durante todo el año.

Puedo detectar un descuento real a una milla de distancia, y esta oferta anticipada en uno de los mejores relojes para ciclismo es la verdadera oferta.

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En este momento, el Garmin Fenix ​​8 tiene $250 de descuento, de $1099,99 a $849,99, un nuevo mínimo histórico que socava su mejor precio anterior de $949,99 de principios de este año.

Hasta el lanzamiento del Garmin Fenix ​​9, el Fenix ​​8 era el reloj inteligente GPS multideporte insignia de Garmin. Viene cargado con tantas funciones que es casi más fácil enumerar lo que no puede hacer que lo que sí puede.

A precio completo, el Fenix ​​8 sigue siendo uno de los relojes inteligentes más caros del mercado y, por lo tanto, rara vez tiene descuentos importantes.

Para el Black Friday, hay $250 de descuento en las versiones de 43 mm, 47 mm y 51 mm del Garmin Fenix ​​8 en sus diversas opciones de pantalla táctil Amoled y Solar.

A continuación, agregué los detalles de los descuentos de EE. UU. y Reino Unido en el Fenix ​​8. Para cualquiera que busque una oferta de Garmin Black Friday en el último Fenix ​​9, hay un descuento mínimo del 9% en su reloj inteligente insignia. Sin embargo, hasta $ 1049,99 en Amazon EE. UU., permanece al precio completo en Amazon Reino Unido.

Oferta del Black Friday Garmin Fenix ​​8 en EE. UU.

Ahorre 23% ($250) Garmin Fenix ​​8 Amoled (51mm): era $1,099.99 ahora $849.99 en Amazon Ahorre $250 en el Garmin Fenix ​​8 Amoled (51 mm). Una adición destacada al Fenix ​​8 es su altavoz y micrófono integrados, que desbloquean el control por voz y envían mensajes rápidos mientras andas en bicicleta. Las estadísticas de tu recorrido en vivo aparecen en la pantalla nítida y de alto brillo, mientras que la navegación GNSS multibanda y la gran duración de la batería te mantienen cubierto durante todo el día.

Oferta del Black Friday Garmin Fenix ​​8 en el Reino Unido

Ahorre 30% (£230,99) Garmin Fenix ​​8 Amoled (51mm): era £ 779,99 ahora £ 549 en Amazon Ahorre £230 en el Garmin Fenix ​​8 Amoled (51 mm). Para los cazadores de ofertas del Black Friday en el Reino Unido, el ahorro del 30% equivale a un excelente descuento de £ 230. También hay £ 200 de descuento en las versiones más pequeñas de 43 mm y 47 mm.

Garmin es conocido por producir tecnología de ciclismo innovadora, y la gama de ciclismo de Garmin incluye algunas de las mejores computadoras para bicicletas con GPS, además de los mejores medidores de potencia, luces inteligentes con radar retrovisor y, por supuesto, relojes inteligentes.

Hay muchas ofertas de Garmin del Black Friday en toda la gama de ciclismo en Amazon, incluida una de sus computadoras para ciclismo mejor calificadas: el Garmin Edge 1050, reducido a $ 599,98, con $ 100 de descuento. A continuación encontrará las últimas ofertas tecnológicas de Garmin de Amazon y otros minoristas, relevantes para su territorio y moneda.

Para aprovechar las ofertas de ciclismo de Amazon Black Friday, deberá estar registrado en Amazon Prime. Amazon ofrece un para nuevos usuarios, pero puede cancelar su prueba antes de que se realice el primer pago.