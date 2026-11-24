Disfrute de la amplia biblioteca de rutas del mundo real de Rouvy en el marco inteligente Zwift Ride, equipado con Wahoo Kickr Core 2 y Zwift Cog and Click.

Históricamente, comprar una Zwift Ride, una de las mejores bicicletas inteligentes del mercado, significaba viajar en el mundo virtual de Zwift. Zwift adquirió Rouvy a principios de este año, y eso significa que Zwift Ride y algunos de los mejores entrenadores inteligentes ahora trabajan con Rouvy.

Aunque Zwift lanzó recientemente Zwift Plus con sus propias rutas de vídeo, Rouvy por ahora cuenta con una videoteca mucho más grande. Entonces, para cualquiera que desee recorrer carreteras del mundo real, sigue siendo el camino a seguir.

Rouvy ha lanzado su oferta del Black Friday y puedes conseguir la configuración interior completa de Zwift personalizada para los ciclistas de Rouvy. La edición Rouvy de Zwift Ride está disponible con hasta un 23% de descuento, con ahorros de $300/£200/€200 dependiendo de tu ubicación.

Compre la oferta del Black Friday de Rouvy.

Además de los descuentos en hardware del Black Friday, Rouvy ofrece un bono de suscripción exclusivo. Del 20 al 30 de noviembre, al comprar un Zwift Ride o cualquier entrenador inteligente elegible, obtendrás tres meses del plan Rouvy Duo por el precio de una membresía única, lo cual es muy útil para un hogar con varios pasajeros.

Ofertas de Black Friday Rouvy Edition Zwift Ride

23% DE DESCUENTO Edición Zwift Ride Rouvy Rouvy $999 $1,299.99 Compra ahora 18% DE DESCUENTO Edición Zwift Ride Rouvy Rouvy £ 899 £ 1.099,99 Compra ahora 17% DE DESCUENTO Edición Zwift Ride ROUVY Rouvy 999€ 1.199,99€ Compra ahora

El Rouvy Edition Zwift Ride, por supuesto, cuenta con el cuadro inteligente Ride V2 y viene con el Wahoo Kickr Core 2 y el sistema de cambios y cambios virtuales Cog and Click, ahora a uno de sus precios más bajos del año.

La edición Rouvy de Ride es la misma que la versión estándar, pero viene con un juego de pegatinas personalizadas, para que puedas personalizar el aspecto de tu Zwift Ride y personalizarlo.

Ya somos grandes admiradores del Zwift Ride, y el V2 se basa en el original, agregando bielas de varias longitudes, mayor capacidad de ajuste del sillín y un manillar de mayor diámetro, lo que facilita el ajuste perfecto para que puedas montar en Rouvy más rápido.





Si desea llevar su bicicleta al aire libre al interior sin tener que gastar mucho dinero, Rouvy funciona a la perfección con el Wahoo Kickr Core 2 con Zwift Cog and Click, uno de los paquetes de entrenador inteligente de mayor valor disponibles.

Cambiar los casetes tradicionales por el Cog universal te brinda cambios virtuales casi silenciosos directamente desde el manillar, además de controles sin esfuerzo en el juego, mientras se adapta a casi cualquier bicicleta de 8 a 13 velocidades nada más sacarla de la caja. Debajo del capó, las especificaciones siguen siendo realmente impresionantes: hasta 1800 W de resistencia, simulación de gradiente del 16 %, precisión de potencia de ±2 % y Wi-Fi integrado para una conectividad sólida.

Ofertas de Rouvy Black Friday Kickr Core 2

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Si desea una configuración interior más económica con su propia bicicleta, la Wahoo Kickr Core 2 con Zwift Cog and Click es nuestra mejor opción.

Alcanza el punto óptimo en cuanto a valor, reduciendo la tecnología de nivel insignia a un precio mucho más accesible. La actualización principal es la conectividad Wi-Fi integrada, que pone fin a las frustrantes caídas de señal que pueden afectar las conexiones Bluetooth o ANT+ estándar.

Combine eso con una sensación realista en la carretera, un funcionamiento casi silencioso, 1800 vatios de resistencia máxima y una precisión de potencia de ±2 % y obtendrá todo lo necesario para un duro entrenamiento invernal o carreras virtuales sin pagar una prima superior.

Si aún no estás suscrito, las ofertas del Black Friday de Rouvy también incluyen un 50% de descuento en el plan Rouvy Duo durante 3 meses, reduciéndolo a solo $14,99/£13,49/€14,99.

Los compradores que compren un producto elegible reciben un cupón con un 50% de descuento, lo que equivale a un ahorro de $45,00/£40,50/€45,00.

Después de 3 meses, la suscripción se renueva al precio habitual de Duo de 29,99 $/26,99 £/29,99 €.