Consigue la luz de radar retrovisor Garmin Varia RTL515 con un 25 % de descuento en EE. UU. o un 31 % de descuento en el Reino Unido y mejora tu protección trasera

Un radar retrovisor se ha convertido en un accesorio imprescindible para muchos ciclistas de carretera, ya que les alerta sobre los vehículos que se aproximan, qué tan cerca están y a qué velocidad van.

Uno de los mejores disponibles es el Garmin RLT515, y este Black Friday tiene un 25% de descuento en Backcountry, lo que reduce el precio de $200 a solo $149,99 para los compradores estadounidenses.

En el Reino Unido, Sigma Sports tiene el RTL515 con un descuento de £ 117, frente a £ 169,99; eso es un considerable ahorro del 31%.

A NOSOTROS: Obtenga 25% de descuento en el Garmin RTL515 en Backcountry: $200.00 $149.99

Reino Unido: Ahorre 31% en Garmin RTL515 en Sigma Sports: 169,99€ 117,00 £

El mercado de radares retrovisores está ahora bastante concurrido, pero fue Garmin quien introdujo la categoría con su Varia de primera generación, y podría decirse que sigue siendo la marca líder.

El RTL515 tiene una distancia de detección declarada de 140 m, aunque en una carretera recta y en buenas condiciones creemos que es significativamente mayor. El ángulo de detección de 220 grados garantiza que también se detecten los vehículos que se acercan desde carreteras secundarias.

El radar se conecta a un ciclocomputador, un reloj inteligente o un teléfono a través de Bluetooth o ANT+ y le avisa cuando se detecta un vehículo. Es independiente del dispositivo, por lo que funcionará con cualquier marca de ciclocomputador, no solo con Garmin.

acuerdo con estados unidos Ahorre 25 % ($50,01) Radar retrovisor Garmin RTL515: era $200 ahora $149.99 en Backcountry.com Esta es la mejor oferta que hemos visto en un importante minorista de EE. UU. para el RTL515 este Black Friday, aunque muchas otras tiendas están vendiendo el modelo por el mismo precio.

Acuerdo con el Reino Unido Ahorre 31% (£ 52,99) Radar retrovisor Garmin RTL515: era £169.99 ahora £ 117 en Sigma Deportes Los ciclistas del Reino Unido pueden ahorrar un porcentaje aún mayor del precio de lista del RLT515 en Sigma Sports.

Un vehículo que se acerca rápidamente genera una alerta diferente a la de uno que se mueve más lento, y los ciclocomputadores y otros dispositivos muestran qué tan cerca está. Una vez que pasa, hay una alerta de todo despejado.





El RTL515 tiene cuatro modos y funcionará durante 16 horas en su configuración de flash diurno.

Cuatro modos de iluminación incluyen un flash diurno con 16 horas de duración de la batería, un flash nocturno, un modo constante y el modo Pelotón que reduce la potencia para que otros ciclistas detrás de ti en un grupo no se deslumbren.

El RTL515 tiene un peso reducido, 71 gy se suministra con un soporte robusto, juntas tóricas para fijarlo a la tija del sillín y espaciadores para adaptarse a diferentes formas de tijas del sillín.

REI tiene un descuento similar del 25 % en el Black Friday en el Garmin Varia RCT715, que incluye una cámara además de la luz trasera y tiene un precio reducido de $ 400 a $ 299,99, mientras que el nuevo Varia RearVue 820 tiene un precio reducido de $ 300 a $ 249,99.

Los compradores del Reino Unido pueden adquirir el Varia RCT715 por £ 289,99, en comparación con £ 349,99, o el Varia RearVue 820 por £ 219,99 en lugar de £ 259,99 en Sigma Sports.

Consulte nuestras reseñas de Garmin Varia RCT715 y Garmin Varia RearVue 820 para obtener información sobre esos dos modelos.

Para conocer más de las mejores ofertas que hemos encontrado en excelente equipo de ciclismo, consulte nuestro centro principal de ofertas de bicicletas del Black Friday.