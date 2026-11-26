Por el precio, el BiNavi supera con creces su peso.

Revisé el ciclocomputador iGPSPORT BiNavi a principios de este año y quedé sorprendido e impresionado.

Ahora, esta computadora para bicicleta china está a la venta para el Black Friday y ofrece un rendimiento a la par de unidades de pantalla táctil mucho más caras. Para mí, es una auténtica ganga y nuestro mejor ordenador para bicicleta económico en este momento.

El Black Friday comienza mañana y el ciclismonoticias El equipo técnico está buscando las mejores ofertas en todas las ventas.

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Si está comprando un ciclocomputador, considere el BiNavi, creado por iGPSPORT, patrocinador de Groupama-FDJ United. Esta unidad es fácil de usar, rápida y potente, con buen mapeo. Lo probé durante casi 1000 millas este verano y, en general, quedé impresionado con su rendimiento.

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Ahorra 15% iGPSPORT BiNavi: era $239.99 ahora $203.99 en Amazon El BiNavi tiene un 15% de descuento en EE.UU.; Esta es una gran cantidad de computadora por poco más de $200. La aplicación iGPSPORT también funciona bien y permite personalizar y actualizar la unidad informática. Revisión en profundidad de iGPSPORT BiNavi

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El BiNavi es un ciclocomputador con pantalla táctil y una lista de especificaciones competitiva:

Peso: 102 g/3,6 oz

Tamaño de pantalla: 3,5”

Memoria: 32 GB Conectividad: ANT+ / Bluetooth / WIFI

Impermeable: IPX7

Duración de la batería: Más de 35 horas, dependiendo del uso.

Es rápido y la interfaz de usuario es fácil de usar y navegar. Es compatible con plataformas como Strava y Trining Peaks, lo que hizo que cargar mis sesiones fuera perfecto.

El soporte de la aplicación es bueno y permite cosas como el control de la música en el dispositivo, diablos, incluso puedes hacer que la leyenda del ciclismo Chris Froome narre las instrucciones de tu GPS.

Tuve un par de fallos y siento que la pantalla no es tan vívida como las unidades más premium, aunque en uso no fue un problema. Ciertas funciones de navegación tampoco eran tan fluidas como, por ejemplo, el Hammerhead Karoo.

Si no quieres una computadora para todo tu entrenamiento y conducción, no dependas de mapear cada recorrido. BiNavi ofrece una plataforma sólida y un valor excelente.