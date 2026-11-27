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Si alguna vez hemos salido juntos o hemos andado en bicicleta juntos (no lo hemos hecho, ya que es un beneficio de membresía que todavía estamos desarrollando para el sitio en este momento jajaja), sabrás que tengo los pies tremendamente anchos. Si también tienes pies de troll, entonces deberías andar con zapatos Bont o Lake. Afortunadamente, Bont tiene una oferta de liquidación en muchos estilos. Mi elección es el Vaypor SL (en ancho, obviamente. Tengo dos pares; uno para el verano que permanece blanco y otro para el invierno que está absolutamente destrozado. Una vez que el par de verano se desgasta demasiado, se convierte en el par de invierno y obtengo un par de verano fresco: es un sistema perfecto. VENTA DE LIQUIDACIÓN DE BONT

Este es el par de invierno… pero ahora lucen aún más desgastados. Son zapatillas de verano, pero son uno de los pocos zapatos que puedo usar, así que para mí son todo zapatos.

El Black Friday se centra, al menos tradicionalmente, en la tecnología. La gente solía participar en combates cuerpo a cuerpo frente a una gran tele y arriesgarse a ir a prisión por una nevera Yeti eléctrica (solíamos ser un país adecuado, ¿verdad?). Para volver a llevar las cosas a un nivel más tecnológico, aquí hay una computadora para bicicleta china que, incluso a precio completo, mi colega Tom califica como excelente. Socava a empresas como Garmin y Wahoo.

Ahorra 15% iGPSPORT BiNavi: era £ 219,99 ahora £ 186,99 en Amazon Por una vez, el Reino Unido obtiene el mismo descuento en términos porcentuales que Estados Unidos. ¡Hurra por que el capitalismo se ponga al día! Revisión en profundidad de iGPSPORT BiNavi Leer más Leer menos ▼

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Bueno, esto es un nicho, pero Carradice, proveedores de las mejores alforjas, tiene un 20 % de descuento. Si te gustan las bicicletas de carreras de carbono, tal vez pases por alto este detalle, pero tengo tres de estos chicos malos (una audax liviana, una Nelson Longflap y una ENORME Camper Longflap), además de un juego completo de alforjas clásicas. Como muchas cosas tradicionales británicas, parecen mejorar con el tiempo y pueden repararse y volverse a encerar a su gusto. Carradice – 20% de descuento para el Black Friday

Si compras alforjas y alforjas de lona, ​​tal vez puedas ser tan genial y sexy como yo. No puedo hacer ninguna promesa, pero sin duda ayudará.

Bien, necesito otra taza de café con cafetera de oficina, horrible pero extrañamente reconfortante. Una de las cosas más difíciles de ser un blanco mimado bebiendo ciclismo, querido de los medios, es el impacto del café del mundo real… es por eso que empiezo mi día con Nescafé Gold Blend para estar atento.

Bien, volvamos a lo bueno… Recientemente revisé la chaqueta de invierno más cálida de Castelli, la Alpha 150. Es decente y, si bien no es tan buena en condiciones de congelación profunda como otras que he probado, es excelente para millas más largas y constantes cuando hace frío, pero no como… bajo cero. A precio completo no creo que tenga mucho sentido, ya que es extremadamente caro, pero con algunos de los descuentos que se ofrecen hoy en día se convierte en una opción mucho más viable. Si eres una mujer XS en el Reino Unido, puedes ahorrar £272, ¡que es más de lo que cuestan la mayoría de las chaquetas en su totalidad!

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de los hombres Ahorra 40% Chaqueta Castelli Alpha 150 para hombre: era $420 ahora $252 en ciclista competitivo Como siempre, los yanquis obtienen mejores descuentos porque saben cómo hacer el capitalismo correctamente. Lea nuestro completo Revisión de la chaqueta Castelli Alpha 150. Leer más Leer menos ▼

Aquí hay una toma de prueba que tomé para mi reseña y que Josh me obligó a eliminar porque era “demasiado amenazante”. Supongo que no va a comprobarlo aquí… y creo que me veo más genial que el modelo de Castelli.

El pasado Black Friday entré con un soporte hecho en casa para tener la mejor luz trasera para bicicleta que he usado, y rápidamente se cayó en el carril bici y nunca más la volví a ver. Me sentí devastado y rápidamente le envié un correo electrónico a MagicShine para ver si podían proporcionarme un SEEMEE 300 de reemplazo. Lo hicieron, pero luego mi novia lo robó. Aparte de eso, ¿por qué es tan bueno? Es barato, especialmente a la venta como ahora, pero tiene una duración de batería monumental (¡200 horas!) y un LED orientado hacia abajo que ilumina el camino debajo de usted para mejorar la visibilidad lateral. Ahora existe un SEEMEE 400 que se puede conectar a su unidad principal, pero para la mayoría de nosotros el 300 es una apuesta mejor y más económica.

Ahorre 40% (£24) Magicshine SEEMEE 300: era £59.99 ahora £35.99 en Amazon Esta es la mejor luz trasera que he usado y he usado MUCHAS luces. Por 36 libras, es un excelente regalo de Navidad para el ciclista de tu vida. Lea nuestro completo Revisión de Magicshine SEEMEE 300. Leer más Leer menos ▼

Ahorre 30% ($18,20) Magicshine SEEMEE 300: era $59.99 ahora $41.79 en Amazon Magicshine SEEMEE 300: $59.99 £ 41,79 en Amazon A menos que realmente desee las funciones de conectividad del 400, simplemente ahorre su dinero y obtenga el 300. Es lo mismo, pero obtendrá una duración de batería aún mayor. Lea nuestro completo Revisión de Magicshine SEEMEE 300. Leer más Leer menos ▼



Esto no es un trato, pero es divertido… Revolvemos MUCHA basura para encontrar las cosas buenas, pero de vez en cuando esa basura es divertida. Me topé con el siguiente producto…

Aunque eso no será “pipí”… pensé. Será una versión abreviada de una palabra más larga en la que no había pensado. EQUIVOCADO. De todos modos, no compres estos pantalones cortos. He usado petos normales durante décadas sin necesidad de mejorar la apertura para orinar.



Bien, si hay algo que hará que tu vieja bicicleta se sienta como una nueva es un grupo nuevo. Recuerdo haber quitado todo el viejo Tiagra de mi maltrecho Specialized Allez y reemplazarlo con el primer Shimano 105 de 4 brazos. Me sentí increíble, y la ventaja adicional fue que aprendí muchas habilidades mecánicas útiles durante un largo fin de semana, principalmente gritando a las piezas oxidadas. De todos modos, Sigma Sports tiene descuentos absolutamente locos en grupos Shimano, desde 105 hasta Dura-Ace. Sinceramente, si estás cambiando una bicicleta más antigua, entonces la 105 es tu mejor opción y, a menos que NECESITES Dura-Ace, ahorra dinero y opta por Ultegra; es lo que uso en mis bicicletas, ya que significa que cuando se desgastan las piezas, es más barato reemplazarlas.

Ahorra 53% Grupo Shimano Dura-Ace R9270 Di2 de 12 velocidades: era £3,579 ahora £ 1,699 en Sigma Deportes Lo mejor que Shimano tiene para ofrecer, aunque pronto será reemplazado ya que vimos el nuevo en los últimos meses… ¡probablemente por eso tiene descuento! Lea nuestro completo Revisión de Shimano Dura-Ace Di2 R9200. Leer más Leer menos ▼

Ahorre 54% Grupo Shimano Ultegra R8170 Di2 de 12 velocidades: era £2,259 ahora £ 1,050 en Sigma Deportes Ultegra es el Ricitos de Oro de la gama; Básicamente, el mismo rendimiento que Dura-Ace y notablemente mejor que el 105, pero sin el mega precio. Obtener Ultegra por poco más de mil dólares es una locura. Lea nuestro completo Revisión de Shimano Ultegra R8100. Leer más Leer menos ▼

Ahorra 60% Grupo Shimano 105 R7170 Di2 de 12 velocidades: era £1,730 ahora £ 699 en Sigma Deportes Es injusto llamar al 105 el caballo de batalla de la gama, pero muy a menudo es el primer grupo de rendimiento “adecuado” de un ciclista. Si está buscando dar el salto al engranaje electrónico, este es el camino a seguir, especialmente a este precio. Leer más Leer menos ▼

Buenos días cazadores de ofertas, espero que estéis vivos, despiertos, alertas y entusiasmados. Will estuvo aquí por la mañana, disfrutando de un terrible café en la oficina y descongelando después de un viaje realmente miserable, luchando contra la lluvia helada y un terrible viento en contra en la oscuridad. Con eso en mente, comencemos con un par de guantes de pesca japoneses (piense en un arrastrero, en lugar de un pasatiempo) que mi colega Tom ha estado probando en el mejor clima británico…

Ahorra 15% Showa Temres 282-02: era $32.95 ahora $27.99 en Amazon Por menos de 30 dólares, obtienes unos guantes aislantes e impermeables con un puño lo suficientemente largo como para evitar que cualquier cosa gotee dentro de ellos. Teniendo en cuenta el precio de algunos guantes de ciclismo, estos son una ganga y vale la pena probarlos para aquellos con las manos frías. Leer más Leer menos ▼

Ahorra 14% Showa Temres 282-02: era £41.19 ahora £35.53 en Amazon Los guantes tienen un bonito forro polar y luego se sumergen en poliuretano para que el agua se escurra. Para recorridos más largos y constantes sobre mojado, son ideales, aunque pueden sudar si haces intervalos. Leer más Leer menos ▼

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