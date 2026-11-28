La última y mejor tecnología Wahoo de las rebajas del Black Friday

Bienvenidos, bienvenidos a todos, al segundo día de rebajas del Black Friday (o el día 32 si lo miras de esa manera, dado que algunos minoristas comenzaron a hablar de ello en octubre).

Estamos oficialmente en medio del fin de semana de ofertas de bicicletas del Black Friday, y hay docenas de ofertas sólidas de Black Friday Wahoo para leer detenidamente. Algunos de los cuales tienen más descuentos que nunca antes.

Sin embargo, teniendo esto en cuenta, el Black Friday ya pasó y, aunque los descuentos siguen fluyendo, no espero que nada sea más barato de aquí en adelante.

Ya ha habido muchas buenas ofertas para destacar en el mundo de Wahoo. El Kickr Core 2, que pasó de $ 549 / £ 499 a solo $ 399 / £ 399, está resultando muy popular. El Kickr V6 a £ 649 es otro, y las ofertas en toda la gama de computadoras Elemnt también son difíciles de resistir.

Hemos reunido lo mejor de lo mejor a continuación, así que desplácese para ver lo que hemos descubierto.

Sin embargo, recuerde que ninguna oferta es una buena oferta si no se usa, así que no compre algo simplemente porque tiene descuento.

Ofertas rápidas

EE.UU:

Kickr Core 2 Zwift Engranaje y clic: $549.99 $399.99

Casete Kickr Core 2: $549.99 $399.99

Zwift Ride V2 con Kickr Core 2: $1299.99 $999.99

Elemento Perno 3: $349.99 $227.10

Reino Unido:

Kickr Core 2 Zwift Engranaje y clic: 499,99€ 399,99€

Casete Kickr Core 2: 499,99€ 399,99€

Zwift Ride V2 con Kickr Core 2: £1099.99 899,99€

Elemnt Roam 3: 399,99€ 298,49€

Ofertas del Black Friday de Wahoo en EE. UU.

Ahorre 27% ($150) Wahoo Kickr Core 2 (casete): era $549.99 ahora $399.99 en Wahoo Fitness Demostrandose como el Oferta popular de la temporada, el Kickr Core 2 está disponible aquí con un casete con un 27 % de descuento. Leer más Leer menos ▼

Ahorre 27% ($150) Wahoo Kickr Core 2 con engranaje y clic Zwift: era $549.99 ahora $399.99 en Zwift Alternativamente, el Kickr Core 2 está disponible aquí con el complemento Zwift Cog and Click. Esto te permite colocar más bicicletas (es compatible con todos los grupos modernos) y luego cambiar silenciosamente en el juego, en lugar de hacer ruido (y desgastar) el casete de tu bicicleta. Leer más Leer menos ▼

Ahorre 23% ($300) Zwift Ride V2 con Kickr Core 2: era $1,299.99 ahora $999.99 en Wahoo Fitness Si desea ir un paso más allá, también puede agregar el marco inteligente Zwift Ride v2. Esto todavía usa el Kickr Core v2, pero el cuadro reemplaza su bicicleta, lo que le ahorra la necesidad de llevarla por la casa. También es más ajustable, por lo que puedes compartirlo con otras personas en la casa. Leer más Leer menos ▼

Ahorre 20% ($1,400) Carrera Wahoo Kickr: era $6,999.99 ahora $5,599.99 en Wahoo Fitness Wahoo se está diversificando lentamente hacia la carrera y Kickr Run es su primera incursión en las cintas de correr. No lo he usado, pero el consenso general es que es muy bueno. Leer más Leer menos ▼

Ahorra 27% Brazalete de frecuencia cardíaca Wahoo TICKR FIT: era $89.99 ahora $65.44 en Amazon Usar un monitor de frecuencia cardíaca con correa para el pecho no es para todos y puede ser particularmente problemático si usas un sostén deportivo. El brazalete Wahoo TICKR FIT ofrece una alternativa viable que también funciona bien para ciclismo y uso multideporte. Leer más Leer menos ▼

Ahorra 20% Wahoo Elemnt Ace: era $499.99 ahora $399.99 en Amazon Esto es un poco extraño, ya que Amazon dice que su precio minorista es 624,99. Eso no es cierto; en realidad cuesta $ 499,99. Sin embargo, sigue siendo un buen descuento en el modelo más grande de la gama de computadoras con GPS de Wahoo. El precio bajó otros 50 dólares para el Black Friday, lo que mejoró la oferta general. Leer más Leer menos ▼

Ahorra 33% Wahoo Elemnt Roam V3: era $464.99 ahora $309.31 en Amazon Quizás el ricitos de oro de la gama Wahoo, el Roam 3 es un poco más pequeño y más barato que el Ace, pero con una pantalla grande y duración de batería. En nuestra opinión, probablemente sea lo mejor para la mayoría de las personas. Excelente navegación, excelentes funciones y muy fácil de usar. Leer más Leer menos ▼

Ahorra 35% Perno Wahoo Elemnt V3: era $349.99 ahora $227.10 en Amazon Este es el modelo más pequeño de la gama. Quizás sea más una elección del corredor, pero también incluye más o menos todas las características del Roam en un paquete más pequeño. Eso significa que es aún más barato, pero la pantalla más pequeña puede resultar limitante en algunos casos. Leer más Leer menos ▼

Ahorra 6% Luz trasera Wahoo Trackr Radar: era $243.98 ahora $230 en Amazon El Trackr Radar es la luz trasera de Wahoo con un radar trasero incorporado. Esto se empareja con la computadora y advierte del tráfico que viene por detrás. Leer más Leer menos ▼

Ofertas de Wahoo Black Friday en el Reino Unido

Ahorre 20% (£100) Wahoo Kickr Core 2 (casete): era £499.99 ahora £399.99 en Wahoo Fitness Éste es muy popular. Ha tenido este precio antes, si la memoria no me falla, pero me sorprendería ver que sea más barato que este en las próximas semanas. Este es el modelo con casete a elegir. Leer más Leer menos ▼

Ahorre 20% (£100) Wahoo Kickr Core 2 con engranaje y clic Zwift: era £499.99 ahora £399.99 en Zwift Es el mismo producto anterior, pero con el complemento Zwift Cog and Click, que reemplaza el casete con un engranaje de una sola velocidad que es compatible con todos los grupos modernos. El 'Clic' te permite cambiar virtualmente en el juego, lo cual es silencioso, a diferencia del fuerte ruido que a veces escuchas de un desviador. Leer más Leer menos ▼

Ahorra 16% Wahoo Kickr V6 (engranaje y clic Zwift): era £775 ahora £649.99 en Sigma Deportes Si desea mejorar la sensación de marcha, la inercia del volante o el movimiento de izquierda a derecha del propio entrenador, entonces el Kickr V6 es la oferta más premium de Wahoo. Tampoco lo había visto tan barato antes. Leer más Leer menos ▼

Ahorre 18% (£200) Zwift Ride V2 con Kickr Core 2: era £1.099,99 ahora £899.99 en Wahoo Fitness El Zwift Ride V2, combinado con Kickr Core 2, es la solución integral para bicicletas en interiores, que protege tu propia bicicleta del desgaste. Su amplia capacidad de ajuste también significa que puedes compartirlo con otras personas en tu casa o probar nuevas posiciones sin cambiar el ajuste en tu bicicleta principal. Leer más Leer menos ▼

Ahorra 20% Bicicleta Wahoo Kickr Pro: era £ 3.499,99 ahora £2,799.99 en Wahoo Fitness Si quieres ser aún más premium que la combinación Zwift Ride y Kickr Core, esta Kickr Bike Pro lo es. Es ampliamente ajustable, se inclina hacia adelante y hacia atrás para imitar pendientes, es accionado por correa, por lo que el funcionamiento es prácticamente silencioso y los cambios también son silenciosos. Leer más Leer menos ▼

Ahorra 22% Cambio de bicicleta Wahoo Kickr: era £1,799 ahora £ 1,398 en Sigma Deportes O un punto intermedio entre los dos, el Kickr Bike Shift, que ofrece un funcionamiento silencioso y una amplia capacidad de ajuste, pero renuncia a la inclinación y algunas otras características para mantener el precio bajo. Leer más Leer menos ▼

Ahorre 20% (£1200) Carrera Wahoo Kickr: era £ 5.999,99 ahora £ 4.799,99 en Wahoo Fitness Wahoo es principalmente una empresa centrada en el ciclismo, pero poco a poco se está diversificando hacia la carrera, y esta Kickr Run es su primera incursión en las cintas de correr. Leer más Leer menos ▼

Ahorra 25% Escalada Wahoo Kickr: era £ 529,99 ahora £ 397,49 en Wahoo Fitness Kickr Climb te permite simular pendientes de hasta un 20%, literalmente levantando y bajando la parte delantera de tu bicicleta, para que las cosas parezcan aún más realistas. Es una adición útil a tu configuración si estás tratando de entrenar para subir subidas largas y quieres imitar la posición. Leer más Leer menos ▼

Ahorra 25% Wahoo Elemnt Roam V3: era £399.99 ahora £298.49 en Amazon El Roam V3 tiene un precio inferior a £ 300 en Amazon para el Black Friday; este es un gran precio. The Roam apenas necesita presentación. Es el GPS dorado en el rango de Wahoo, que equilibra muy bien el precio, el tamaño de la pantalla y la duración de la batería. Leer más Leer menos ▼

Ahorra 20% Perno Wahoo Elemnt V3: era £ 299,99 ahora £ 239 en Sigma Deportes Wahoo lo vende actualmente a £ 249,99, pero una vez más, Sigma es un poco más barato. Éste es el bebé de la gama. Es más una elección para corredores, pero también incluye más o menos todas las características de Roam en un paquete más pequeño y económico. Leer más Leer menos ▼

Ahorra 20% Wahoo Elemnt Ace: era £449.99 ahora £359.99 en Wahoo Fitness Y, por último, si quieres la pantalla más grande posible para tu ciclocomputador, entonces tiene que ser el Elemnt Ace. Es realmente muy grande, la batería es más grande, pero por supuesto, también lo es el precio. Leer más Leer menos ▼

Ahorra 17% Ventilador inteligente Wahoo Kickr Headwind: era £ 229,99 ahora £ 189,99 en Sigma Deportes Puedes arreglártelas fácilmente con un simple ventilador para entrenar en interiores, pero si quieres pasar un mejor rato puedes conseguir un ventilador inteligente como el Kickr Headwind. Funcionará como un ventilador tonto (simplemente gírelo hacia arriba y hacia abajo según sea necesario) o puede configurarlo para que aumente la potencia de acuerdo con su monitor de frecuencia cardíaca, de modo que soplará más fuerte cuanto más duro conduzca. Leer más Leer menos ▼

Ahorra 21% Monitor de frecuencia cardíaca Wahoo Trackr: era £79.99 ahora £62.99 en Sigma Deportes Si bien la potencia es lo mejor de las métricas de entrenamiento, la mayoría de los ciclistas todavía usan la frecuencia cardíaca al mismo tiempo, y el Trackr es una excelente opción para realizar un seguimiento de sus pulsaciones por minuto, así como una serie de otras funciones. Leer más Leer menos ▼

Ahorra 10% Luz trasera Wahoo Trackr Radar: era £179.99 ahora £ 162 en Sigma Deportes Curiosamente, también llamada Trackr, esta es la luz trasera de Wahoo, con radar incorporado. Se empareja con su computadora y le indica cuándo hay un automóvil que se acerca por detrás y qué tan rápido se acerca. Leer más Leer menos ▼

Ahorra 12% Pedales eléctricos de doble cara Wahoo Speedplay: era £679 ahora £ 599 en Sigma Deportes La entrada por ambos lados, una altura de pila muy baja y la medición de potencia por ambos lados hacen de los pedales de potencia Speedplay una excelente opción. También son famosos por su ajuste, para ajustar el ajuste. Leer más Leer menos ▼

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