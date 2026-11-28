Manténgase con la goma hacia abajo por menos con descuentos en neumáticos de carretera, gravel y MTB de Continental este Black Friday

Competitive Cyclist tiene una amplia gama de neumáticos Continental con descuento este Black Friday, incluida la gama Grand Prix 5000 para ciclistas de carretera, los neumáticos Terra para gravel y toda la gama de neumáticos Continental MTB.

Neumáticos para bicicletas de carretera continentales.





La gama completa de neumáticos para bicicletas de carretera de Continental tiene descuento, desde el Grand Prix 5000 TT TR hasta el Gator Hardshell, por lo que si no hemos mencionado el neumático que estás buscando aquí, es probable que lo encuentres con un descuento del 20% en el Black Friday en Competitive Cyclist.

Neumático de carretera de verano Ahorre 20% ($22,99) Gran Premio Continental 5000 S TR: era $114,95 ahora $91.96 en ciclista competitivo El Grand Prix 5000 S TR, un neumático ideal para carreras y conducción de verano, es rápido y cómodo. Competitive Cyclist vende el neumático con paredes laterales color canela o negro en anchos de 25 mm, 28 mm, 30 mm y 32 mm. También está disponible en 35 mm únicamente en negro. Leer más Leer menos ▼

Neumático de carretera para todas las estaciones Ahorre 20% ($23,19) Gran Premio Continental 5000 AS TR: era $115.95 ahora $92.76 en ciclista competitivo Disponible en anchos de 25 mm, 28 mm, 32 mm y 35 mm, el GP 5000 AS TR es el neumático para todo tipo de clima de última generación de Continental. Es más robusto que el neumático de verano S TR, pero conserva su rodadura rápida y su manejo seguro, con un compuesto BlackChili formulado para agarre en mojado. Disponible con paredes laterales negras o tostado, la variante de paredes laterales negras incluye una tira reflectante negra para mejorar la visibilidad nocturna. Leer más Leer menos ▼

Neumáticos para bicicletas de gravel continentales

La gama de neumáticos para bicicletas de gravel de Conti se adapta a todas las condiciones todoterreno, desde secas y rápidas hasta lentas y descuidadas. Hay muchos anchos de neumáticos disponibles.





Neumático rápido para grava Ahorre 20% ($15,59) Velocidad terrestre continental: era $77.95 ahora $62.36 en ciclista competitivo Terra Speed, un neumático de grava de rodadura rápida con máxima tracción en condiciones secas, está disponible en anchos de 35 mm, 40 mm y 45 mm y con paredes laterales negras o tostados. Leer más Leer menos ▼

Neumático todoterreno para gravel Ahorre 20% ($11,99) Sendero Terra Continental: era $59.95 ahora $47.96 en ciclista competitivo El Terra Trail está disponible en los mismos anchos de 35 mm, 40 mm y 45 mm que el Terra Speed. Es más bien una todoterreno y puede afrontar senderos más técnicos y sueltos, sin dejar de ser rápida. Leer más Leer menos ▼

Neumáticos continentales para bicicletas de montaña.





Hay descuentos en toda la gama de neumáticos Continental MTB en Competitive Cyclist, por lo que también puedes equipar tu bicicleta de montaña, o tu bicicleta de gravel si tienes espacio libre para neumáticos MTB.

Neumático XC rápido Ahorre 20% ($16,99) Dubnital continental: era $84.95 ahora $67.96 en ciclista competitivo Competitive Cyclist está vendiendo el Dubnital con descuento en tamaños de 29 pulgadas, 27,5 pulgadas y 700c, con opciones de carcasa para senderos y carreras. Es un neumático XC ideal para terrenos duros y rocosos con un dibujo de la banda de rodadura que maximiza el agarre. Leer más Leer menos ▼