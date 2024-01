Ciencia y pasión se unen para hacer el mejor producto posible

Este artículo trata sobre un pequeño grupo de personas apasionadas que intentan fabricar las mejores zapatillas de ciclismo del mundo. Aunque no lo sabía cuando empecé. Cuando comencé en este camino, pensé que estaría trabajando en algo sobre cómo una gran marca como Specialized, que a menudo aparece en nuestra lista de las mejores zapatillas de ciclismo, en realidad fabrica zapatillas. Algo parecido a un recorrido por la fábrica, pero dado que la fábrica no está en los EE. UU. (está en China), probablemente sea más una inmersión profunda en el proceso. También pensé que iría a Morgan Hill en California, e incluso cuando reservé mis boletos para Colorado, no pensé que nada fuera a cambiar.

Cuando salí de mi hotel bajo ese cielo azul perfecto que sólo se ve a finales de otoño a gran altura, seré honesto y diré que no tenía mucho plan. Sabía que conocería a algunas personas, pero no tenía idea de adónde iba ni siquiera dónde estaba. Estaba aproximadamente a 30 minutos de Boulder, en un pueblo llamado Louisville, pero eso no me daba mucha pista. Sólo cuando entré en el estacionamiento de un edificio muy familiar tuve la sensación de dónde estaba.

En un parque de oficinas bastante anodino, me detuve en un lugar frente a un edificio galardonado. Pero no eran los premios lo que recordaba. Recordé ese edificio por Lael Wilcox. En 2019, cuando Wilcox tenía patrocinio con una marca diferente, recorrió 650 millas desde este edificio hasta el inicio de Unbound XL, donde llegó 2 horas por delante del segundo clasificado. Desde entonces, tanto Wilcox como el edificio siguieron adelante y esa mañana había un logotipo de Specialized en el costado del edificio.

Dado que todo esto es un tema un poco delicado en ciertos círculos, sobre todo porque la noticia de la compra de Specialized llegó el mismo día que despidió al 8% de su fuerza laboral, no esperaba hablar de ello. Solo tengo una foto porque estaba jugando con la cámara de mi nuevo teléfono Google Pixel 8 Pro y tomé una instantánea para un amigo. Obviamente las cosas han cambiado un poco, así que profundicemos.

El edificio aún no se ha mudado y pronto, me dijeron, será conocido como el Centro de Innovación Especializado en Boulder, pero siempre habrá algunos que recuerden la asociación con Pearl Izumi. Es un hecho que juega con la idea que muchos tienen sobre Specialized como marca.

Lo especializado es enorme, ¿verdad? Una corporación sin rostro que se lanza sobre los pequeños, aunque Pearl Izumi no es la pequeña, y lanza productos genéricos… ¿verdad? Si cree eso, probablemente tampoco piense mucho en las personas que trabajan para la marca. Sin embargo, seamos muy claros: esa no es la realidad.

Incluso las marcas más importantes del ciclismo, y Specialized es sin duda un gran nombre, no son muy grandes. El ciclismo es una pequeña parte del ecosistema más amplio de deportes. Specialized tiene historia y reconocimiento de nombre, pero todavía son pequeños grupos de personas apasionadas que diseñan productos geniales porque los aman.

Ese día en Colorado, me senté con ocho personas que forman la mayor parte del equipo que trae las zapatillas de ciclismo Specialized. Fue una oportunidad para hablar con ellos sobre cómo Specialized te trae zapatos pero, como mencioné, también fue una oportunidad para aprender cuánta pasión hay por el ciclismo y la creación de productos increíbles.

Una de las únicas salas del edificio que está lista para funcionar es donde se lleva a cabo la creación rápida de prototipos.

Lo que no hice gran parte de ese día fue tomar fotografías o ir de gira. El edificio todavía está prácticamente vacío. Los carteles antiguos no han sido cambiados y las habitaciones están vacías. Estuve allí como invitado de Nick Gosseen. Gosseen es el líder de la unidad de negocios de calzado, sillines, BodyGeometry y Retül, pero también es el líder del sitio para el nuevo edificio y está muy ocupado preparando todo. La única sala que recorrí fue la sala de creación rápida de prototipos.

La sala de creación rápida de prototipos es dominio de Kris Lovett. Lovett es diseñador industrial de profesión, pero también es artesano. Su habitación está llena de cortadoras láser, múltiples máquinas de impresión 3D, rollos de tela Dyneema y, en general, todo lo que necesitas para poder crear rápidamente un modelo de zapato nuevo. A veces, las placas base existentes obtienen nuevas partes superiores y, a veces, los zapatos existentes se modifican en gran medida. De cualquier manera, el circuito básico es de ida y vuelta entre la habitación de al lado, donde un atleta puede probar el cambio en tiempo real. Esa habitación todavía está vacía y de todos modos me estoy adelantando.

La creación de prototipos de zapatos es una mezcla de alta y baja tecnología

Me senté en una mesa de conferencias en medio de un edificio vacío y comencé preguntando a todos quiénes eran, qué hacían y qué tipo de conducción practicaban. Estuve sentado con el director de diseño de calzado y artículos textiles Rob Cook, la desarrolladora de productos Ashley Sult, el coordinador de pruebas de ajuste y desgaste Jay Steuwe, el gerente de productos Tom Smith (quien mencionó específicamente que no era un alias), Todd Carver, quien es el jefe de desempeño humano. y fundadora de Retül, y la directora de producto Danielle Audino. Gosseen también estuvo allí ayudando a facilitar la discusión. Entre el grupo había más de 40 años de empleo en Specialized. Sólo Audino era nueva, pero sólo si se cuenta el tiempo desde que regresó de la Infantería de Marina. También tuvo otro año y medio antes de eso.

Audino también tuvo la experiencia de la educación. Tanto Audino como Steuwe tienen maestrías en Gestión de Productos Deportivos de la Universidad de Oregon. Si no está familiarizado, se trata de un título especializado que se centra exactamente en los tipos de gestión de proyectos que Audino ahora maneja tanto para los equipos de calzado como para BodyGeometry en Specialized. Audino también era bastante experta en profundizar en cómo su condición de outsider en el ciclismo de montaña significaba que no había ninguna pregunta que no estuviera dispuesta a hacer.

Eso es importante porque hacer preguntas es la esencia de lo que realmente hace todo el equipo. Todos son ciclistas apasionados, en su mayoría de carretera y grava y probablemente más rápidos que yo, pero también solucionan problemas. Si bien hablamos específicamente sobre procesos, siempre estoy muy interesado en entender cómo la producción afecta el diseño, la mayor parte de lo que escuché fue que a este equipo le importa encontrar soluciones.

Cada parte del proceso implica equilibrar las necesidades de muchos frente a las de unos pocos.

Intenté explorar un proceso que pensé que comenzaría y terminaría con cada zapato. Aunque eso no es lo que sucede. En cambio, el proceso comienza identificando una necesidad. A veces esa necesidad proviene de un atleta, a veces de un crítico y, a veces, de ciclistas cotidianos. Sí, el equipo lee los comentarios y su pensamiento podría conducir a un cambio.

También está Retül y una de las bases de datos de escaneos de pies más grandes del mundo que pueden generar una necesidad. Sin embargo, venga de donde venga, es la chispa y vale la pena repetir que el inicio del proceso no está impulsado por el negocio.

Cada zapato nuevo es la culminación de 800-1200 horas de pruebas y años de trabajo por parte de un equipo altamente experimentado, pero también es una instantánea. Es un momento congelado en el tiempo tomado de un banco de investigación y soluciones en constante cambio y movimiento que coincide con las necesidades comerciales y del mercado durante un corto período. El resto del tiempo todo funciona más como una agencia de diseño industrial con una empresa de investigación.

De donde venga la chispa, el equipo comienza por refinar cuál es la pregunta. Cuando hay una pregunta muy clara el siguiente paso es generar una hipótesis que pueda ser la respuesta. Una vez que hay una hipótesis claramente definida, utilizan la creación de prototipos y la investigación sobre el rendimiento y la medicina deportiva para intentar validar una respuesta. El final de ese proceso no es un zapato nuevo. Más bien, es una respuesta.

Puede pensar que esa respuesta ingresa a una base de datos y hay otro proceso paralelo que podría generar zapatos. A medida que se van acumulando las respuestas, partes del equipo las comparan con pruebas comerciales. Después de todo, esto es un negocio, por lo que alguien tiene que decidir cuánto costará incorporar esas soluciones en un zapato terminado y si existe una necesidad válida en el mercado de suficientes personas. Si todo sigue funcionando bien, entonces la atención se centrará en producir un zapato y en las realidades de trabajar con una fábrica y producir cosas a escala.

No olvidemos tampoco que esto es moda; Cook habló apasionadamente sobre cómo las diferentes siluetas tienen diferentes personalidades y los pequeños cambios establecen expectativas. Sin embargo, recuerde que el proceso en segundo plano de resolución de problemas nunca se detiene.

El equipo mira muchas fotografías de pies mientras resuelven problemas.

Mientras escuchaba a todos hablar sobre su pieza del rompecabezas, no pude evitar sentirme inspirado. Muchos miembros del equipo habían pasado tiempo en mi ciudad natal de Portland, Oregon, y compartíamos algunos recuerdos de lugares.

Smith pudo reclamar una victoria en una carrera local que yo ciertamente nunca tuve la oportunidad de ganar y me reí con Steuwe sobre personalidades en diferentes partes de la ciudad. También hablamos de lo que se avecinaba.

A medida que Specialized continúa resolviendo problemas, parece que el futuro podría comenzar a reflejar las tendencias en ruedas y neumáticos. Escuché mucho sobre cómo el enfoque era la comodidad y cómo el equipo cree que hacer que los atletas se sientan más cómodos los hace más rápidos.

También hablamos de que Cook terminara la carrera de ciclocross de 3 picos y Sult me ​​midió e inspeccionó el pie como un ciclista de WorldTour. Resulta que debería usar un zapato medio número más grande y tengo los arcos colapsados.

Cuando salí y eché otro vistazo al edificio bajo ese cielo azul perfecto, las cosas se veían diferentes a cuando entré. El edificio realmente no guardaba los mismos recuerdos. En cambio, el cielo azul parecía prometedor. Quería escuchar buena música y tener grandes aventuras con buenos amigos.

Los diseños que ofrece Specialized no son perfectos para todos. Por ejemplo, no me gusta que los diales del S3 Boa no se puedan abrir como el Li2, más utilizado. Ahora conozco a las personas detrás de esa decisión. Sé que les importa el ciclismo y el rendimiento y ese dial es una decisión muy concreta. Más que nada, quiero ver si puedo presionar lo suficiente para que este equipo resuelva un problema por mí.