Zwift y Rouvy mantendrán sus operaciones independientes

Zwift ha anunciado hoy la adquisición de la plataforma de entrenamiento interior Rouvy.

Rouvy, con sede en Chequia, fue lanzada en 2017 por los hermanos Petr y Jiri Samek. La plataforma, que utiliza imágenes de vídeo de la vida real para una experiencia inmersiva de entrenamiento en interiores, anunció su propia adquisición estratégica de FulGaz a principios de 2025 y al mismo tiempo anunció un acuerdo de varios años con la serie Ironman.

En un comunicado de prensa de hoy, Zwift afirmó que la adquisición de Rouvy tiene como objetivo acelerar el crecimiento del ciclismo indoor a través de una cooperación estratégica entre las dos empresas, manteniendo al mismo tiempo sus operaciones independientes. No se revelaron términos adicionales del acuerdo.

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Zwift también confirmó que a partir de hoy, los entrenadores inteligentes preparados para Zwift y los marcos inteligentes Zwift Ride también funcionarán con Rouvy. La marca afirma que esto desbloqueará nuevas experiencias dentro del software Rouvy, y se planean más actualizaciones en los próximos meses.

“Sentimos un gran respeto por lo que ROUVY ha logrado, desarrollando un producto fantástico y haciendo crecer su comunidad global al demostrar que existe un mercado sólido para experiencias de video reales”, dijo el cofundador y director ejecutivo de Zwift, Eric Min.

“La experiencia diferenciada de ROUVY es una prueba de que podemos ser más fuertes juntos, y estoy entusiasmado de ver cómo este acuerdo acelerará nuestra misión de hacer que más personas sean más activas y con más frecuencia. Este es un momento emocionante para nuestra industria y para los ciclistas de todo el mundo. Durante el año pasado, hemos visto el mercado de ciclismo indoor crecer al ritmo más rápido desde COVID”, dijo.

Zwift también confirmó que tanto ella como Rouvy continuarán operando de forma independiente con “hojas de ruta y paquetes de suscripción diferenciados”.

Petr Samek, director ejecutivo y fundador de ROUVY, dijo: “Esta es una sólida validación de lo que hemos construido con nuestro equipo y nuestra comunidad, conectando el entrenamiento en interiores y al aire libre a través de rutas reales. ROUVY seguirá siendo el ROUVY que todos conocen y aman, con el mismo equipo y el mismo enfoque en ayudar a los ciclistas a alcanzar sus objetivos ciclistas.

“Para nuestra comunidad, esto significa que seguiremos construyendo la experiencia que ya conoces, respaldando tu entrenamiento durante todo el año. Ahora, con el respaldo de Zwift y el ecosistema de hardware de Zwift, tenemos la oportunidad de crear aún más experiencias en el mundo de la realidad del ciclismo indoor”.