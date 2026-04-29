Zwift y Rouvy mantendrán sus operaciones independientes
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Zwift ha anunciado hoy la adquisición de la plataforma de entrenamiento interior Rouvy.
Rouvy, con sede en Chequia, fue lanzada en 2017 por los hermanos Petr y Jiri Samek. La plataforma, que utiliza imágenes de vídeo de la vida real para una experiencia inmersiva de entrenamiento en interiores, anunció su propia adquisición estratégica de FulGaz a principios de 2025 y al mismo tiempo anunció un acuerdo de varios años con la serie Ironman.
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“Sentimos un gran respeto por lo que ROUVY ha logrado, desarrollando un producto fantástico y haciendo crecer su comunidad global al demostrar que existe un mercado sólido para experiencias de video reales”, dijo el cofundador y director ejecutivo de Zwift, Eric Min.
“La experiencia diferenciada de ROUVY es una prueba de que podemos ser más fuertes juntos, y estoy entusiasmado de ver cómo este acuerdo acelerará nuestra misión de hacer que más personas sean más activas y con más frecuencia. Este es un momento emocionante para nuestra industria y para los ciclistas de todo el mundo. Durante el año pasado, hemos visto el mercado de ciclismo indoor crecer al ritmo más rápido desde COVID”, dijo.
Petr Samek, director ejecutivo y fundador de ROUVY, dijo: “Esta es una sólida validación de lo que hemos construido con nuestro equipo y nuestra comunidad, conectando el entrenamiento en interiores y al aire libre a través de rutas reales. ROUVY seguirá siendo el ROUVY que todos conocen y aman, con el mismo equipo y el mismo enfoque en ayudar a los ciclistas a alcanzar sus objetivos ciclistas.
“Para nuestra comunidad, esto significa que seguiremos construyendo la experiencia que ya conoces, respaldando tu entrenamiento durante todo el año. Ahora, con el respaldo de Zwift y el ecosistema de hardware de Zwift, tenemos la oportunidad de crear aún más experiencias en el mundo de la realidad del ciclismo indoor”.