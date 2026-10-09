Marginal Gain, con sede en Colorado, está “redefiniendo la experiencia ciclista” con el sistema Orient

El pasado es ahora el futuro, según Marginal Gain, que ha presentado una nueva e inusual transmisión destinada a abordar lo que considera una limitación de los sistemas 1x de amplio rango: el ángulo creciente de la cadena a medida que la cadena se mueve a través del casete.

Durante la última década, hemos visto grandes cambios en la tecnología de la transmisión, incluida la adopción generalizada de juegos de bielas individuales y casetes traseros que aumentan en el rango de marchas y la cantidad de piñones.

Marginal Gain dice: “Esta evolución ha desplazado progresivamente la responsabilidad de proporcionar toda la gama de cambios de la bicicleta desde los platos delanteros al cassette trasero. Como resultado, se requiere que la cadena funcione en ángulos laterales cada vez más extremos”.

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como funciona

Lo que tenemos aquí es esencialmente una transmisión 1x con dos líneas de cadena, cada una alineada con una mitad diferente del casete. El primero se utiliza con los piñones más pequeños y el segundo con los más grandes, manteniendo la cadena más alineada con el piñón seleccionado. Marginal Gain dice que esto tiene como objetivo ofrecer “el alcance y la versatilidad de un triple con la simplicidad de un solo”.

A medida que avanza por el casete, el movimiento lateral natural de la cadena hace que se mueva entre las dos líneas de cadena, utilizando el plato central para guiarla entre los dos platos exteriores.

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No hay desviador delantero ni intervención del ciclista, y el sistema funciona completamente mecánicamente, por lo que el cambio no requiere baterías, controles electrónicos ni carga.





La cadena se mueve entre las dos líneas de cadena, utilizando el plato central para guiarla entre los dos platos exteriores.

Lo que espera lograr

El objetivo de Orient es reducir algunos de los compromisos que la compañía considera asociados con una transmisión 1x de amplio rango. Al controlar el movimiento de la cadena entre dos líneas, Marginal Gain dice que el sistema puede reducir la fricción, el desgaste y la resistencia de la cadena, al tiempo que permite una gama más amplia de marchas sin depender de saltos cada vez más grandes entre las ruedas dentadas.

Centrándose en el ciclismo de grava, la compañía cree que la línea de cadena mejorada de Orient podría ayudar a reducir los efectos del barro y el polvo en la transmisión, extendiendo potencialmente la vida útil de la cadena. Sin embargo, la empresa aún no cuenta con pruebas para cuantificar el ahorro de energía, particularmente en condiciones de suciedad.

El propietario de la empresa, Andre Szucs, señala las pruebas existentes de cadenas SRAM y Shimano, que encontraron pérdidas de potencia promedio de 6,89 W con un ángulo de compensación de 0 grados, aumentando hasta 9,84 W con un ángulo de compensación mayor. Sostiene que es probable que estas pérdidas sean mayores cuando se agrega contaminación y cree que la línea de cadena mejorada de Orient podría ayudar a reducir algunas de estas pérdidas.

La compañía afirma que este sistema puede proporcionar un rango de marchas correspondiente a velocidades de 7,6 mph a 36,1 mph, aunque no indica la cadencia utilizada para calcular estas cifras.

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Marginal Gain compara esto con dos configuraciones de carretera. Se muestra un juego de platos y bielas compacto de 46/33T con un cassette de 10-33T que cubre de 7,2 mph a 33,2 mph, mientras que una configuración estándar de 50/37T con un cassette de 10-26T cubre de 10,3 mph a 36,1 mph.

Sin embargo, las comparaciones no son del todo iguales. El ejemplo de Orient utiliza una rueda de 32 pulgadas, mientras que los ejemplos de carretera más convencionales utilizan ruedas estándar de 700c. El cassette 10-26T utilizado para la configuración estándar también es una opción relativamente inusual para la conducción en carretera en general, lo que hace que la comparación sea menos representativa de lo que normalmente se ve en la carretera.





Diseño de cuadro de vaina elevada de Blackwater Bicycles

¿Puede ir en una bicicleta estándar?

Esta no es una transmisión que pueda instalarse simplemente en una bicicleta existente, ya que el espacio adicional entre los platos requiere un cuadro diseñado específicamente con suficiente espacio libre. Sin embargo, Orient está diseñado para funcionar con combinaciones existentes de desviadores traseros y casetes actualmente disponibles en el mercado, compatibles con sistemas de 10 velocidades y superiores.

Marginal Gain se ha asociado con Blackwater Bicycles, un fabricante de bicicletas de titanio personalizadas, para integrar el sistema Orient en sus bicicletas y, como resultado, ha recuperado la vaina elevada que vimos en muchas bicicletas de montaña a finales de los 80 y 90 para crear espacio libre alrededor de la transmisión.

Mover la vaina por encima de la transmisión también crea más espacio alrededor del pedalier y el buje trasero, lo que permite un mayor espacio libre para los neumáticos (2,4 pulgadas) y espacio para futuras configuraciones de cassette con más de 13 velocidades, dice la compañía.

Sin embargo, también se está desarrollando una versión más limitada. El sistema actual utiliza dos líneas de cadena delanteras que pueden espaciarse hasta 25 mm, pero Marginal Gain dice que está desarrollando una versión con 12 mm entre las líneas de cadena que sería compatible con cuadros estándar de bicicletas de carretera, grava y montaña.

Szucs dice que la versión más estrecha también podría combinarse con los sistemas de cassette de 15 o incluso 16 velocidades de la compañía y cree que la combinación Orient de 12 mm x 16 velocidades “podría ser muy adecuada para las carreras en carretera, eliminando por completo el desviador delantero”.

Peso

A pesar de agregar más platos, el sistema Orient no pretende ser dramáticamente más pesado que las transmisiones existentes. La configuración Orient 1×16 más ligera se estima en 1.060 g y, a modo de comparación, el peso cotizado por la compañía para una transmisión de grava 1×13 insignia tradicional es de 1.124 g.

Todas estas cifras son estimaciones, y Marginal Gain dice que los pesos de los componentes Orient son conservadores y es probable que disminuyan cuando las versiones de producción estén disponibles.





Desarrollos futuros

Se espera que los desarrollos futuros incluyan el desviador trasero propio de Marginal Gain, junto con configuraciones de cassette de 15 y 16 velocidades. La compañía dice que las dos líneas de cadena delanteras, que pueden espaciarse hasta 25 mm, permiten que el desviador se asiente más adelante y ligeramente más alto, lo que aumenta la envoltura de la cadena, la protección y la distancia al suelo, particularmente con ruedas de 32 pulgadas.