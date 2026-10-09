Marginal Gain, con sede en Colorado, está “redefiniendo la experiencia ciclista” con el sistema Orient

El pasado es ahora el futuro, según Marginal Gain, que ha presentado una nueva e inusual transmisión destinada a abordar lo que considera una limitación de los sistemas 1x de amplio rango: el ángulo creciente de la cadena a medida que la cadena se mueve a través del casete.

Durante la última década, hemos visto grandes cambios en la tecnología de la transmisión, incluida la adopción generalizada de juegos de bielas individuales y casetes traseros que aumentan en el rango de marchas y la cantidad de piñones.

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Parte inferior del plato frontal triple sobre fondo negro.

La cadena se mueve entre las dos líneas de cadena, utilizando el plato central para guiarla entre los dos platos exteriores.


Cuadro de bicicleta de titanio con sistema de platos y bielas Orient en fondo negro

Diseño de cuadro de vaina elevada de Blackwater Bicycles


Sistema Orient mecánico trasero cromado rojo sobre fondo negro