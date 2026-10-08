Se acercan días más cortos, clima más frío y más tiempo en interiores, así que ahora es el momento de actualizar tu entrenador de interior.

El Wahoo Kickr Core 2 es nuestro entrenador de interior mejor calificado, lo que le valió nuestra elección como el mejor del mercado. Se mejora aún más cuando se combina con la tecnología Zwift Cog and Click, que permite una configuración sin esfuerzo y cambios virtuales y navegación en el juego fluidos y silenciosos.

Si es un lector de EE. UU., el Kickr Core 2 con Zwift Cog and Click ahora tiene un descuento a su mejor precio histórico de solo $ 399,98, un impresionante ahorro de $ 150,01.

También tiene descuento en el Reino Unido, con un ahorro de £100,50.

EE. UU.: Wahoo Kickr Core 2 con Zwift Cog and Click: $549.99 $399.98

Reino Unido: Wahoo Kickr Core 2 con Zwift Cog and Click: 549,99€ 449,49€

A medida que los días se hacen más cortos y el tiempo empieza a cambiar, el entrenamiento en interiores se convierte en una opción cada vez más atractiva y el Kickr Core 2 con Zwift Cog and Click es un excelente punto de entrada para empezar a utilizar Zwift. Ya es uno de los entrenadores de interior con mejor relación calidad-precio del mercado y esta caída por tiempo limitado lo convierte en una oferta aún mejor.

Puedes registrarte para un y cancele en cualquier momento antes de que entre en vigor la tarifa de £ 8,99 / $ 14,99 por mes.

Ahorra 27% Wahoo Kickr Core 2 con Zwift Cog y Click: era $549.99 ahora $399.98 en Amazon Es un precio bajo de todos los tiempos para el Wahoo Kickr Core 2 con Zwift Cog and Click, que le brinda el casete de piñón único de Zwift y cambios virtuales junto con lo que calificamos como el mejor entrenador turbo en general.

Ahorra 18% Wahoo Kickr Core 2 con Zwift Cog y Click: era £ 549,99 ahora £449.49 en Amazon El acuerdo en el Reino Unido reduce el Kickr Core 2 a £ 449,49, lo que le permite ahorrar alrededor de £ 100. Esta versión también incluye Zwift Cog, lo que la convierte en una excelente opción si buscas comenzar con Zwift sin gastar mucho dinero.

en nuestro Revisión de Wahoo Kickr Core 2le otorgamos un impresionante 4,5 de 5 estrellas, elogiándolo por hacer conceptos básicos y al mismo tiempo ofrece mejor resistencia y precisión de lo que la mayoría necesitará.

Con Zwift Cog and Click, el piñón de una sola rueda está diseñado para adaptarse a la mayoría de bicicletas de 8 a 12 velocidades sin necesidad de herramientas ni indexación de engranajes, lo que significa que puede cambiar rápidamente entre diferentes bicicletas. Eso lo hace particularmente útil si tienes varias bicicletas o compartes un entrenador con miembros de la familia.

Las palancas de cambio Zwift Click también te brindan más control en la aplicación desde el manillar, lo que ahorra complejidad y hace que todo parezca un poco más realista.

El turbo en sí presenta una resistencia máxima de 1.800 vatios, una simulación de gradiente del 16% y una precisión de potencia del 2%, así como Wi-Fi para una transmisión de datos más rápida y confiable.

Esta oferta realmente le brinda mucho entrenador por su dinero y el Kickr Core 2 con Zwift Cog and Click elimina gran parte de la molestia de configurarlo.

Este es el precio más bajo que hemos visto, por lo que si ha estado considerando probar Zwift y la conducción en interiores, este es un momento particularmente bueno para ordenar su configuración antes de que llegue el invierno.