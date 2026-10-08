Las ruedas cuentan con un ancho interno de 27 mm optimizado para neumáticos de 50 mm y un peso declarado de 1317 g.

Nada evidencia tan claramente las carreras de gravel modernas como la cohorte de ruedas aero para gravel que se han lanzado en los últimos años.

Hemos visto ruedas aerodinámicas ultra anchas para gravel de empresas como Zipp y Enve, y ahora la marca británica Hunt se ha unido a la fiesta con sus nuevas ruedas 5AM Gravel Limitless, o 5AMG para abreviar.

Ese ancho adicional no se trata sólo de acomodar neumáticos más grandes. Al crear un perfil de llanta más ancho, la transición entre un neumático de gran volumen y una llanta de carbono es más suave, lo que ayuda a reducir la resistencia aerodinámica.

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Las ruedas se han utilizado en carreras durante un par de meses y ya las hemos tenido en el túnel de viento como parte de nuestro reciente enfrentamiento con CN Labs, donde pusimos a prueba algunas de las últimas ruedas de gravel de sección profunda.





Hunt 5AMG (Aero Mullet Gravel) Ti_UD ilimitado

Es bien sabido que los neumáticos más anchos se adaptan bien a terrenos accidentados y ofrecen mayor comodidad y control, pero su mayor tamaño también los hace naturalmente menos aerodinámicos. Eso deja a los diseñadores de ruedas con la necesidad de crear llantas lo suficientemente anchas para acomodar neumáticos de grava cada vez más grandes y al mismo tiempo minimizar la resistencia aerodinámica y sin agregar demasiado peso en el proceso.

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Entonces, ¿cómo ha solucionado Hunt ese problema?





Configuración de ruedas Hunt 5AMG Limitless

El salmonete inverso

Según Hunt, el 5AMG Limitless fue diseñado para equilibrar varias demandas competitivas, desde la eficiencia aerodinámica y el bajo peso hasta la protección de los neumáticos y la estabilidad en condiciones de viento cambiantes.

El resultado es un juego de ruedas con una rueda delantera más profunda y ancha donde el flujo de aire limpio es más importante, y una rueda trasera menos profunda y estrecha donde Hunt ha priorizado el peso y la capacidad de respuesta.

La llanta delantera tiene 54 mm de profundidad y 45 mm de ancho, mientras que la trasera tiene 49 mm de profundidad y 38 mm de ancho.

Ambos tienen un ancho de llanta interno de 27 mm y la marca ha optimizado las ruedas para configuraciones de neumáticos de 45 mm y 50 mm, aunque son compatibles con neumáticos sin gancho de 40-60 mm.

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Hunt 5AMG Limitless ancho de llanta interna de 27 mm

Mantener el peso bajo

Cuanto más aerodinámico es un juego de ruedas, más pesado tiende a ser, por lo que mantener el peso bajo era otra prioridad para Hunt.

Hay dos opciones de construcción alrededor de la llanta 'Aero Maximised' con la opción de radios de carbono o acero inoxidable. La versión con radios de carbono tiene un peso declarado de 1.317 g por par, mientras que la versión de acero inoxidable pesa 1.447 g.

La versión de acero inoxidable utiliza radios planos Pillar Super Wing con cabecillas internas, que según Hunt han sido diseñados para minimizar las turbulencias y hacer de esta la combinación de radios de acero inoxidable y cabecilla oculta más aerodinámica hasta la fecha.

La versión de radios de carbono 5AMG Limitless Ti_UD fue el juego de ruedas más ligero en las pruebas del túnel de viento de Hunt y también registró la menor resistencia.

Hunt también ha utilizado su tecnología Limitless, que incorpora un relleno de polímero de baja densidad en el talón de la llanta que, según dice, les permite crear un perfil de llanta más ancho sin agregar un peso significativo.





Talón de llanta Hunt 5AMG Limitless con neumático

Pisos sin pellizcos

La protección contra pellizcos fue otra consideración, ya que el 5AMG utiliza talones de llanta extra anchos que miden 9 mm en la parte delantera y 5,5 mm en la parte trasera. Es significativamente más ancha que la mayoría de las ruedas del mercado, incluso las ruedas para grava.

Hunt dice que los talones más anchos ayudan a “evitar pinchazos que terminan en la carrera” y al mismo tiempo agregan resistencia estructural al perfil de la llanta para proteger contra golpes de rocas.

Precios y disponibilidad

Puede reservar los nuevos juegos de ruedas 5AMG ahora, con la entrega prevista para el 1 de diciembre.

Hunt también ofrece una póliza de reemplazo o reparación en caso de fallas de por vida.

El precio es el siguiente: