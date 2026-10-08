Las ruedas cuentan con un ancho interno de 27 mm optimizado para neumáticos de 50 mm y un peso declarado de 1317 g.

Nada evidencia tan claramente las carreras de gravel modernas como la cohorte de ruedas aero para gravel que se han lanzado en los últimos años.

Hemos visto ruedas aerodinámicas ultra anchas para gravel de empresas como Zipp y Enve, y ahora la marca británica Hunt se ha unido a la fiesta con sus nuevas ruedas 5AM Gravel Limitless, o 5AMG para abreviar.

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cazar ruedas de grava sin neumáticos sobre fondo blanco

Hunt 5AMG (Aero Mullet Gravel) Ti_UD ilimitado


Bicicleta de gravel BMC azul y blanca con ruedas de carbono de sección profunda Hunt en una carretera

Configuración de ruedas Hunt 5AMG Limitless


Llanta Hunt para grava

Hunt 5AMG Limitless ancho de llanta interna de 27 mm


Llanta Hunt Gravel con neumático Gravel

Talón de llanta Hunt 5AMG Limitless con neumático