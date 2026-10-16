Disfruta de las rutas del mundo real de ROUVY con el cuadro inteligente Zwift Ride equipado con Kickr Core 2 y Cog and Click.

La venta de celebración del ROUVY FEST ya está aquí y se extenderá hasta el 18 de octubre. La configuración interior completa de Zwift ahora viene personalizada para los ciclistas de ROUVY. La edición ROUVY de Zwift Ride está disponible con hasta un 23% de descuento, con ahorros de $300/£200/€200 dependiendo de su ubicación.

Si prefieres carreteras del mundo real para tus millas bajo techo, ROUVY ofrece miles de rutas icónicas y secuencias de video del mundo real, lo que hace que ROUVY FEST sea el momento ideal para actualizarte y disfrutar de tu mejor temporada de ciclismo bajo techo.

Compra el paquete ROUVY Edition Zwift Ride.

El ROUVY Edition Zwift Ride, por supuesto, funciona con ROUVY y permite a los suscriptores disfrutar del cuadro inteligente Ride V2, el Kickr Core 2 y el sistema de cambios y cambios virtuales Cog and Click a uno de sus precios más bajos del año.

La edición ROUVY de Ride es la misma que la versión estándar, pero viene con un juego de pegatinas personalizadas, para que puedas personalizar el aspecto de tu Zwift Ride y personalizarlo.

Ya somos grandes admiradores de la Zwift Ride y la calificamos como una de las mejores bicicletas inteligentes del mercado. Basado en el original, el Zwift Ride V2 agrega bielas de varias longitudes, mayor capacidad de ajuste del sillín y un manillar de mayor diámetro, lo que facilita el ajuste perfecto para que puedas montar en ROUVY más rápido.

A continuación encontrará las ofertas específicas de la región. A este precio, seguramente serán populares y solo estarán disponibles hasta el 18 de octubre, hasta agotar existencias.

Ofertas ROUVY Edition Zwift Ride

23% DE DESCUENTO Edición Zwift Ride ROUVY Rouvy $999 $1,299.99 Comprar ahora 18% DE DESCUENTO Edición Zwift Ride ROUVY Rouvy £ 899 £ 1.099,99 Comprar ahora 17% DE DESCUENTO Edición Zwift Ride ROUVY Rouvy 999€ 1.199,99€ Comprar ahora





ROUVY es una de las mejores aplicaciones de ciclismo indoor y ofrece a los usuarios una experiencia de ciclismo realista y real. El vídeo del mundo real de ROUVY le ha permitido crear una gran biblioteca de lugares para montar en bicicleta. Este atractivo visual se ve reforzado por un software de suavizado de vídeo calibrado, que se superpone con el avatar del ciclista.

Aunque Zwift adquirió ROUVY en abril, sigue siendo una operación independiente. El beneficio para los usuarios es que Zwift Ride ahora funciona con ROUVY.

Entonces, si prefieres montar en el mundo real en rutas como las icónicas subidas de Alpe d'Huez, Cap de Formentor o Passo Stelvio, obtendrás lo mejor de ambos mundos. La Zwift Ride ROUVY Edition ofrece cambios virtuales desde el manillar y una resistencia que responde naturalmente a los cambios de pendiente sin necesidad de montar una bicicleta al aire libre cada vez.

¿Cuánto cuesta ROUVY?

Si aún no estás suscrito, ROUVY tiene un Prueba GRATUITA de 7 días para empezar. Los precios por mes se enumeran a continuación y puede pausar su membresía en cualquier momento.