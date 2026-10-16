Disfruta de las rutas del mundo real de ROUVY con el cuadro inteligente Zwift Ride equipado con Kickr Core 2 y Cog and Click.

La venta de celebración del ROUVY FEST ya está aquí y se extenderá hasta el 18 de octubre. La configuración interior completa de Zwift ahora viene personalizada para los ciclistas de ROUVY. La edición ROUVY de Zwift Ride está disponible con hasta un 23% de descuento, con ahorros de $300/£200/€200 dependiendo de su ubicación.

Si prefieres carreteras del mundo real para tus millas bajo techo, ROUVY ofrece miles de rutas icónicas y secuencias de video del mundo real, lo que hace que ROUVY FEST sea el momento ideal para actualizarte y disfrutar de tu mejor temporada de ciclismo bajo techo.


El lado Zwift Ride ROUVY Edition