Grandes ahorros en nuestras unidades favoritas de Wahoo, Hammerhead, Garmin, Cateye e iGPSPORT

Algunas de las mejores computadoras para bicicletas del mercado tienen descuentos para las ventas de Amazon Prime Big Deal Days.

La oferta exclusiva para miembros de Amazon Prime se extiende hasta la medianoche de mañana, por lo que hay mucho tiempo para conseguir una ganga.

Puede realizar un seguimiento de las mejores ofertas a medida que las encontramos en nuestro Centro en vivo de ofertas de bicicletas de Amazon Prime Day.

Este mini hub contiene un resumen de las mejores computadoras para bicicletas a la venta en este momento. Algunos de los mejores modelos del mercado tienen descuento, perfecto si estás pensando en regalarte un modelo nuevo.

Puedes registrarte para un y cancele en cualquier momento antes de que entre en vigor la tarifa de £ 8,99 / $ 14,99 por mes.

Ahorra 36% Wahoo Elemnt Bolt v3: era $349.99 ahora $224 en Amazon Acuerdo con Estados Unidos: era $349.99 ahora $224 en Amazon

Acuerdo con el Reino Unido: era £ 299,99 ahora £ 253,99 en Amazon A pesar de su pequeño tamaño, el Bolt V3 proporciona una navegación excelente. Tiene la mayoría de las características del Roam más caro, pero en un paquete más pequeño y económico. También es el mejor precio de todos los tiempos. Revisión de Wahoo Elemnt Bolt V3 Leer más Leer menos ▼

Ahorra 26% Wahoo Elemnt Roam v3: era $464.99 ahora $345 en Amazon Acuerdo con Estados Unidos: era $464.99 ahora $345 en Amazon

Acuerdo con el Reino Unido: era £399.99 ahora £ 330,99 en Amazon Este acuerdo en EE. UU. es el más barato que jamás haya tenido Roam en Amazon; Su gran pantalla es fantástica para la navegación. Creemos que esta es la mejor unidad de la gama Wahoo. Revisión de Wahoo Elemnt Roam V3 Leer más Leer menos ▼

lo mejor para la navegación Ahorre $97.88 Computadora para bicicleta Hammerhead Karoo 3: era $525 ahora $427.12 en Amazon Acuerdo con Estados Unidos: era $525 ahora $ 427,12 en Amazon

Acuerdo con el Reino Unido: era £450 ahora £ 359 en Sigma Sports El Hammerhead Karoo es un ordenador fantástico con mapas y navegación excelentes, además de una pantalla táctil similar a la de un teléfono inteligente. Revisión de Hammerhead Karoo. Leer más Leer menos ▼

Ahorra 15% iGPSPORT Bi Navi 3.5″: era $239.99 ahora $203.99 en Amazon Acuerdo con Estados Unidos: era $239.99 ahora $ 203,99 en Amazon

Acuerdo con el Reino Unido: era 208,99 ahora £ 186,99 en Amazon El iGPSPORT Bi Navi ofrece una relación calidad-precio fantástica. Lo probamos este verano y quedamos impresionados. Su rápida velocidad de procesamiento y su buena pantalla táctil lo convierten en rival de unidades más caras. Revisión en profundidad de iGPSPORT BI Navi Leer más Leer menos ▼

Ahorra 13% Garmin Edge Explorar 2: era $299.99 ahora $260.99 en Amazon Acuerdo con Estados Unidos: era $299.99 ahora $ 260,99 en Amazon

Acuerdo con el Reino Unido: era £ 229,99 ahora £ 199 en Sigma Sports El Edge Explore 2 es una unidad más básica centrada en la navegación. Si no necesita todos los detalles, pero prioriza las funciones de mapeo y ruta, esta es una pequeña unidad excelente. Revisión en profundidad de Garmin Edge Explore 2. Leer más Leer menos ▼

Ahorra 31% Padrón de ojo de gato: era £ 54,99 ahora £38.19 en Amazon Aquí hay un tipo diferente de unidad para lectores del Reino Unido; Lo sentimos, Estados Unidos, no hay ningún acuerdo allí actualmente. Si no necesita todas las comodidades de una computadora inteligente y solo desea una unidad simple y liviana, entonces Cateye Padrone es una opción fantástica. Revisión en profundidad de Cateye Padrone. Leer más Leer menos ▼

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