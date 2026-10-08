Diseñado para bicicletas eléctricas y de carga de alto valor, el grillete recubierto de diamante y el diseño de doble cerrojo brindan resistencia líder en su clase a las herramientas eléctricas.

Ya sea que dejes tu bicicleta bajo llave durante un día de trabajo o hagas una parada en una cafetería o pub, es importante invertir en una de las mejores candados para bicicletas para ayudar a mantener su bicicleta segura.

El candado en U New York Lock Diamond de Kryptonite es el candado más fuerte de su gama, con un grillete de acero de doble capa, recubierto de diamante y de 26 mm de espesor que promete soportar hasta diez discos de corte para atravesarlo. Ahora tiene descuento tanto en EE. UU. como en el Reino Unido como parte de Amazon Prime Big Deal Days.

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Reino Unido: Candado en U Kryptonite New York Lock Diamond: 269,99€ 233,53€

Esto es particularmente adecuado para aquellos con bicicletas eléctricas y bicicletas de carga, ya que es un candado sustancial de 2,4 kg y el soporte de montaje requiere un poco más de atención para colocarlo. Pero si está dispuesto a cargar el peso extra y encontrar la mejor posición de montaje, obtendrá el tipo de protección y tranquilidad que pocas marcas pueden igualar.

Ahorra 25% Candado en U con diamante Kryptonite New York Lock: era $359.95 ahora $269.96 en Amazon El candado más fuerte de Kryptonite ahora tiene grandes descuentos, con una calificación Sold Secure Diamond, una oferta de protección antirrobo de cinco años y uno de los grilletes más gruesos del mercado.

Ahorra 14% Candado en U con diamante Kryptonite New York Lock: era £ 269,99 ahora £233.53 en Amazon Dirigido directamente a bicicletas eléctricas y de carga de alto valor, el grillete recubierto de diamante y el diseño de doble cerrojo ofrecen una resistencia líder en su clase a las herramientas eléctricas.

Mildred Locke, que recibió una impresionante puntuación de 4,5/5 estrellas en su reseña, dice: “A menos que intente destruirlo yo mismo, puedo dar fe del hecho de que este es posiblemente el candado en D más resistente que he encontrado y, en comparación con las ofertas de Kryptonita más antiguas y más pequeñas, tiene una tolerancia notablemente más estricta al bloquear las patas del grillete en el cilindro”.

La tolerancia más estricta en el grillete es un arma de doble filo, ya que supone una gran mejora cuando conduces. Sin embargo, ese ajuste perfecto también significa que debe alinear el cilindro de la cerradura con el grillete con mucha precisión antes de que se deslice completamente.





Bicicleta bloqueada con Kryptonite New York Diamond Lock

En resumen, el candado en D Kryptonite New York Lock Diamond es tan serio como la seguridad para bicicletas y está diseñado para resistir ataques sostenidos y ganar tiempo valioso contra los ladrones.

Ciertamente no es un candado barato, pero con el descuento actual que reduce el precio, ofrece un poco más de tranquilidad sin un golpe tan fuerte a su billetera. Y, por supuesto, es considerablemente más barato que reemplazar una bicicleta de alto valor si te la roban.