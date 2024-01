Aunque muchos ciclistas prefieren los culottes con tirantes, los culotes cortos también tienen sus ventajas.

Aunque muchos ciclistas prefieren los culottes con tirantes, los culotes cortos de cintura para ciclismo ofrecen una alternativa que tiene ventajas y desventajas. Aquí, repasaremos los pros y los contras de los culottes con tirantes y los culottes con cintura para ayudarte a decidir cuál es el adecuado para ti.

Un pantalón corto de ciclismo de buena calidad y que le quede bien puede marcar la diferencia entre un paseo agradable y una miseria absoluta sobre la bicicleta. Más allá de conseguir el ajuste y la almohadilla de asiento adecuados, la elección de los tirantes o los pantalones cortos de cintura es una decisión fundamental a la hora de elegir el culotte de ciclismo adecuado para ti.

Los petos se han convertido principalmente en el elemento predeterminado de los mejores pantalones cortos de ciclismo y son los que usarán la mayoría de los ciclistas de carretera experimentados. Los petos son un vestigio de antaño, cuando los tejidos que componían nuestra equipación ciclista eran menos refinados y requerían un par de tirantes para sujetarlos. La licra ha cambiado todo eso, pero incluso a pesar de las mejoras en la fabricación, la tecnología de los tejidos y la confección, las correas han persistido. Todavía hoy tienen ventajas, que describiremos a continuación.

Hoy en día contamos con tejidos autoportantes y mejoras en el ajuste hasta el punto de que las pinzas para las piernas también están desapareciendo lentamente, y las marcas están empezando a repensar su visión de las capas exteriores de ciclismo.

Los ciclistas de montaña de todo el mundo llevan años usando pantalones cortos sin tirantes debajo de sus bolsas, y la estética de los pantalones cortos holgados se ha extendido a algunos de los mejores pantalones cortos para bicicletas de grava y pantalones cortos para andar de forma más informal.

El resultado es que empresas como Rapha, Sportful, Machines for Freedom e incluso Assos ofrecen pantalones cortos de cintura de alta calidad.

Entonces, ¿ha llegado el momento de deshacerse de los tirantes, o los petos para ciclismo siguen siendo el camino a seguir?

Culottes con tirantes

Los petos ayudan a mantener todo en su lugar mientras estás de pie, sentado en el sillín y agachado para el sprint.

El argumento principal a favor de los culottes con tirantes es que las correas eliminan la necesidad de una cinturilla, en lugar de usar correas que suben y pasan por encima de los hombros. Como no se necesita elástico alrededor de la cintura, no hay nada que restrinja la respiración diafragmática (vientre), lo que puede ayudarle en un esfuerzo intenso. La falta de cintura también puede resultar más cómoda cuando se conduce en posición de bicicleta de carretera.

Si bien puede que no haya nada que se clave en su abdomen, las correas, aunque son elásticas, no son ajustables y, para los ciclistas más grandes, a veces pueden clavarse en los hombros.

Si bien puedes parecer un poco un Luchador con solo petos, no hay duda de lo bien que las correas mantienen todo cómodamente en su lugar, y la almohadilla del asiento permanece exactamente donde debe estar, independientemente de si estás sentado, de pie o haciendo ejercicio. por esa brutal subida. Estar de pie y sentado repetidamente puede significar que la cintura de los pantalones cortos se deslice hacia abajo con el tiempo y sea necesario tirar hacia arriba, algo que los pantalones cortos con tirantes evitan.

Los baberos también reducen la posibilidad de irritación porque las cosas no se mueven y se frotan en lugares que no deberían. Para los ciclistas que tienen una cintura más grande, las correas del peto también ayudarán a mantener todo donde debe estar, ya que no hay una cintura que se pueda bajar.

Si desea llevar extras en sus pantalones cortos, los pantalones cortos con tirantes tipo cargo probablemente ofrezcan más capacidad y se mantengan mejor bajo el peso de geles o un teléfono que los pantalones cortos tipo cargo con cintura.

Tradicionalmente, los culottes con tirantes han ocupado el segmento de mayor rendimiento del mercado y han visto materiales, ajuste y almohadilla de asiento de mejor calidad, pero los culottes con cintura de alta gama están comenzando a filtrarse a través de gamas selectas.

Las ciclistas suelen encontrar los culottes con tirantes incómodos e incómodos. Aunque hay diseños que realinean los tirantes, los tirantes estándar pueden cortar el pecho. Los descansos cómodos también son incómodos, ya que significa que es necesario quitar más equipo, por lo que hay varios diseños ingeniosos de culottes con tirantes para mujer que ofrecen colas caídas sin necesidad de quitarse los tirantes.

Los ejemplos incluyen la espalda FLYfree de Velocio y algunos diseños con cremallera y cuello halter de Giro, Gore, Rapha, Endura y Assos, entre otros.

La espalda Fly Free de Velocio es uno de los pocos diseños que ayudan con los descansos en la naturaleza.

Otro beneficio de los petos es que previene las temidas quemaduras solares en la espalda baja causadas por una camiseta que se ha subido. Debido a que los baberos suben y cubren los hombros, llevan consigo un poco más de tela, que se extiende hasta el torso, lo que evita espacios antiestéticos.

Dicho esto, con esta capa extra de material, también son más cálidos, aunque esto puede ser una ventaja cuando se conduce en condiciones más frías. Los mejores culottes con tirantes térmicos tienden a estar diseñados con una cintura alta para un aislamiento adicional y se superponen con la mitad superior de la ropa.

Algunas marcas cortan la parte delantera de sus culottes con tirantes de verano más abajo de lo que sería posible con pantalones cortos de cintura, para una mejor circulación del aire en rutas calurosas.

No todo son unicornios y mariposas, ya que más allá de simplemente clavarse, los tirantes pueden causar sus propias rozaduras y grietas, lo que para algunos es lo suficientemente malo como para requerir una capa base para andar con comodidad.

Pantalones cortos/pantalones cortos de cintura

Los pantalones cortos de cintura de alta calidad tienen una cinturilla ancha con un corte alto en la parte trasera.

Los pantalones cortos o pantalones cortos de cintura, como su nombre indica, eliminan los tirantes y se apoyan en una cinturilla para sujetarlos. La pretina en sí viene en una variedad de diseños, desde algunos que son similares a la parte superior de tus pantalones cortos de gimnasia favoritos, hasta diseños de cortes estratégicos que suben un poco más y se agarran al hueso de la cadera.

Estas cinturillas generalmente están hechas de un material de mayor calibre que ofrece un poco de estructura adicional para evitar que los pantalones cortos se deslicen hacia abajo mientras pedaleas y, por lo general, actúan un poco como una esponja para el sudor que se pega a la sección media durante el recorrido.

Incluso el mejor par de pantalones cortos de cintura no será tan seguro como un par de petos comparables, y es probable que tengas que reorganizarlo un poco durante el recorrido y probablemente también tendrás que bajar la parte posterior de tu camiseta. Incluso aquellos con pinzas todavía suben un poco y, dependiendo de qué tan altos sean los pantalones cortos de cintura, puede haber un pequeño espacio con el que lidiar cuando te inclinas hacia adelante para alcanzar el manillar.

Hay menos posibilidades de que se abra un hueco en la espalda con el corte alto del culotte con tirantes

Sin las correas y el panel de tela que sube por el torso hasta la espalda y los hombros, los pantalones cortos de cintura son sin duda más frescos, y los hemos estado usando en el entrenador de interior para mostrar la mayor cantidad de piel posible y maximizar el enfriamiento.

También facilitan las pausas para ir al baño en comparación con los baberos. Todos recordamos el espectáculo de striptease de Tom Dumoulin al costado de la carretera en la etapa 16 del Giro de Italia 2017, una carrera que ganó, por lo que vale, que fue el resultado de su culotte con tirantes. Jonas Vingegaard tuvo el mismo problema en la Vuelta a España de 2023, donde quedó segundo.

No hace mucho, el mayor problema con los pantalones cortos de cintura era que estaban reservados para el extremo económico del espectro y generalmente tenían cosida una almohadilla de asiento bastante básica y una cintura estrecha; este ya no es el caso. Si así lo desea, la marca suiza de alta gama Assos ofrece sus pantalones cortos Mille GT, incluida la badana Elastic Interface del mismo nombre completa con el goldenGate, pero sin tirantes.

Veredicto

Entonces, ¿cuál es mejor? Sinceramente, tú decides, tanto los culottes con tirantes como los culottes con cintura tienen sus ventajas, así como sus inconvenientes. Depende de usted decidir qué funcionará mejor para su estilo de conducción.