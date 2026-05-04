Todo lo que aprendimos de la carrera de gravel más grande de Europa

La Traka es la carrera de gravel más grande de Europa y podría decirse que está a la par de Unbound en términos de estatura, a pesar de ser muchos años menor que la épica de Kansas. Las carreras están separadas por sólo unas pocas semanas en el calendario, por lo que las tendencias que podemos detectar en Girona en muchos casos crecerán cuando lleguen a Emporia.

Después de pasar la mayor parte de tres días en The Traka y sus alrededores, sumergiéndome en 360, 200 y charlando con Maddy Nutt sobre sus hazañas en Traka 560, tengo una idea bastante buena de lo que está sucediendo en la escena del gravel.

Para conocer todo el hardware real, eche un vistazo a nuestra galería de tecnología de parachoques Traka, que incluye la friolera de 8 nuevas bicicletas de gravel, pero siga leyendo para conocer las tendencias, modas pasajeras, modas y más.

El artículo continúa a continuación.

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Si no utilizas neumáticos de MTB, el juego no se acaba, pero se está poniendo así

De las ocho máquinas totalmente nuevas expuestas, el 100% de ellas tenían capacidad para neumáticos medidos en pulgadas, no en milímetros. Ignorando el hecho de que los 360 metros masculinos y 200 metros femeninos se ganaron con cuadros S-Worx Crux, que técnicamente tienen una capacidad máxima de 47 mm (muchos lo empujan a más), la tendencia de los neumáticos masivos llegó para quedarse y, una vez que el Crux sea reemplazado por una nueva versión en el futuro, no puedo imaginar que tenga menos de 55 mm de capacidad.

No se trata tanto de las ganancias en la resistencia a la rodadura, aunque son grandes (me han dicho que las ganancias de potencia de dos dígitos para el nuevo Ridley inédito solo en resistencia a la rodadura) sino más bien de que los neumáticos más grandes devoran la grava áspera de Girona mucho más fácilmente y la menor presión sobre el suelo da como resultado menos pinchazos y cortes, lo que será clave cuando los ojos del mundo del gravel se concentren en Estados Unidos en unas pocas semanas. Puede que sean menos aerodinámicos en una prueba independiente, pero con una bicicleta diseñada adecuadamente parece que esto será fácilmente superado por todos los demás beneficios.





Los géneros de bicicletas básicamente no tienen sentido ahora

Esto me lleva claramente al siguiente punto: creo que ahora podemos estar en un panorama post-gravilla. Vi a Daniel Oss montando una Specialized Roubaix, que es en gran medida una bicicleta de carretera (aunque no estoy seguro de que realmente haya corrido), y la cantidad de MTB con barra abatible en el recorrido fue extremadamente numerosa.

Con todas estas bicicletas de grava con enormes neumáticos de MTB, la distinción entre géneros es tan borrosa que de hecho creo que sería más útil diferenciar entre carretera, todoterreno (barra abatible) y todoterreno (barra plana), o tal vez alguna escala de radness deslizante.





Hemos llegado a la saturación total de bicicletas nuevas

Solía ​​ser que el Dauphiné era el lugar al que acudir para comprar bicicletas nuevas y el Unbound para gravel, pero The Traka tuvo tal proliferación, no solo de bicicletas nuevas, sino también de nueva tecnología para gravel, en general, en ese sentido, siento que ha superado a cualquier otra carrera en la que haya asistido. Parecía tanto una exposición comercial en toda la ciudad como una carrera de bicicletas, con un flujo interminable de ventanas emergentes y activaciones de marca, probablemente porque es mucho más fácil llevar cosas a Girona que a Emporia, y porque aquí hay más dinero. Después de todo, es la semana de la moda de bicicletas de Milán.





AERO AERO AERO pero no importa

Al igual que todos los que buscan neumáticos cada vez más grandes, cada nueva bicicleta de gravel era aerodinámica en algún aspecto, y muchas eran casi indistinguibles de sus contrapartes de carretera si se ignoraban los grandes neumáticos metidos en las horquillas y el triángulo trasero.

Sin embargo, lo que es alentador al ver bicicletas no aerodinámicas llevarse la victoria en 360 para hombres y 200 para mujeres es que la aerodinámica ayuda si tienes las piernas, pero no será la diferencia entre la victoria y el segundo lugar en carreras tan duras. Las ganancias marginales importan (sobre todo soy un periodista tecnológico, así que tengo que decirlo), pero tal vez no tanto como a las marcas les gustaría que pensáramos cuando las cosas van mal.

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Shimano ha quedado totalmente en el polvo

Podría contar con mis dedos la cantidad de bicicletas equipadas con Shimano que vi, no solo en el campo de élite sino en todos los ámbitos, desde corredores profesionales hasta Herberts aficionados. Por lo que he visto, SRAM tiene ahora un monopolio casi total sobre la grava y, a pesar de que Shimano se está poniendo al día con la tecnología inalámbrica adecuada, es difícil verlo salir de este agujero.

El problema no son tanto las filas profesionales; estos pueden superarse con dólares de patrocinadores. El problema ahora es que hay un sinfín de nuevos ciclistas de gravel que comienzan su viaje hacia el ciclismo todoterreno y se integran en un ecosistema SRAM. Hasta cierto punto uso Shimano en la carretera porque siempre lo he hecho, y se necesita mucho para echar a alguien de una plataforma una vez que está adoctrinado. Independientemente de lo que Shimano lance a continuación, realmente necesita mejorar su juego en términos de atractivo masivo y usabilidad para corregir este rumbo.





Las ruedas grandes siguen girando

Una última tendencia que seguramente florecerá en Kansas fue la proliferación de ruedas anchas y profundas tipo Zipp. Vi a Newmen y Enve con juegos, y un ciclista en el 360 también llegó con un enorme juego de llantas Lightbicycle pegadas de manera confusa con logotipos de Enve (debo admitir que me engañaron durante algunas horas).

Si bien el recorrido de Traka tiene una gran ganancia de elevación, este no es el caso de Unbound, por lo que probablemente podamos esperar ver opciones aún más profundas a medida que los ciclistas busquen aprovechar el efecto de vela en vientos cruzados para disminuir su potencia.