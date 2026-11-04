El corredor de Lotto-Intermarché viaja a Vietnam y Camboya para una aventura solidaria de 21 días con el objetivo de recaudar 5.000 € para una organización belga

Baptiste Veistroffer se ganó seguidores en todo el mundo cuando atacó una y otra vez en las etapas llanas del Tour de Francia, ignorando el hecho de que tenía pocas posibilidades de victoria.

El corredor del Lotto-Intermarché atacó solo desde el arma en la etapa 5 y volvió a atacar durante la etapa 7 con otro corredor uniéndose a él al frente. Posteriormente, recibió un segundo premio a la combatividad, compartiendo tiempo en la zona del podio con Tadej Pogačar y su compatriota bretón Bernard Hinault.

Volvió a hacerlo en la última carrera WorldTour de la temporada, el Tour de Guangxi en China, y se llevó a casa el maillot final de clasificación de montaña.

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De acuerdo a Ciclismo'ActuVeistroffer recorrió casi 3.000 kilómetros en escapadas esta temporada. También acumuló más de 32.000 kilómetros en Strava en 2026.

El francés es conocido no sólo por su inclinación por las escapadas sino también por su pasión por las aventuras en bicicleta. El año pasado, recorrió más de 2.500 kilómetros en Tailandia en lo que describió como una “aventura loca”. En 2024, abordó un circuito de casi 2.300 kilómetros a través de California y Nevada, pasando por Los Ángeles, San Diego y Las Vegas.

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El joven de 26 años lo vuelve a hacer este año, en lo que llama “un proyecto solidario”.

Durante 21 días, a partir del 13 de noviembre, planea recorrer 2500 km a través de Vietnam y Camboya mientras recauda fondos para MolemBIKE. MolemBIKE es una organización sin fines de lucro ubicada en el distrito marítimo de Molenbeek, al oeste de Bruselas; reúne a decenas de entusiastas del ciclismo en torno a una variedad de proyectos y actividades.

Con la ayuda de Ekoi y la Lotto belga, espera recaudar 2 euros por kilómetro para un total de 5.000 euros.

“Te llevaré conmigo en esta aventura. Puedes seguir los kilómetros, los paisajes, las personas que conozco y los momentos detrás de escena del viaje aquí mismo, con un total de recaudación de fondos que se actualiza diariamente”, escribió en Instagram, junto con un mapa preliminar de su aventura.

“¡Que comience la gran aventura!”

Veistroffer agregó que compartiría actualizaciones diarias a través de sus canales de redes sociales.

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