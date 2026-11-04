El corredor de Lotto-Intermarché viaja a Vietnam y Camboya para una aventura solidaria de 21 días con el objetivo de recaudar 5.000 € para una organización belga


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Baptiste Veistroffer se ganó seguidores en todo el mundo cuando atacó una y otra vez en las etapas llanas del Tour de Francia, ignorando el hecho de que tenía pocas posibilidades de victoria.

El corredor del Lotto-Intermarché atacó solo desde el arma en la etapa 5 y volvió a atacar durante la etapa 7 con otro corredor uniéndose a él al frente. Posteriormente, recibió un segundo premio a la combatividad, compartiendo tiempo en la zona del podio con Tadej Pogačar y su compatriota bretón Bernard Hinault.

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