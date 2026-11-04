La ciclista de Visma-Lease a Bike mejora su entrenamiento tras terminar en sexto lugar en el Giro de Italia femenino

Una vez vista como puramente doméstica, la destacada temporada 2026 de Femke de Vries la hace soñar con más para el futuro.

La ciclista de Visma-Lease a Bike estuvo entre las ciclistas que más mejoraron del pelotón esta temporada, consiguiendo el sexto lugar en el UAE Tour en febrero, seguido del sexto en el Giro de Italia femenino y el quinto en el Tour de Suiza, donde también consiguió la primera etapa en Sondrio, su primera victoria profesional.

A la edad de 32 años, De Vries se ha convertido en uno de los líderes del equipo holandés este año, habiendo sido utilizado exclusivamente como parte clave de la maquinaria, habilitando a jugadores como Pauline Ferrand-Prévot y Marianne Vos.

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Habiendo terminado con fuerza la temporada 2025, De Vries se centró en el UAE Tour Women de principios de temporada, con la esperanza de poner a prueba sus piernas antes de mayores ambiciones por venir. Terminó tercera detrás de Elisa Longo Borghini (UAE Team l'Imad) y Monica Trinca Colonel (Liv-AlUla-Jayco) en la etapa reina hacia Jebel Hafeet, superando a varios de los mejores corredores de la Clasificación General.

“Ese tercer puesto en el Tour de los Emiratos Árabes Unidos me dio mucha confianza”, dijo. Wielerflits. “Me propuse un gran objetivo y salió mejor de lo esperado”.

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Después de una fuerte campaña en las Clásicas, en la que una vez más trabajó incansablemente para Ferrand-Prévot y Vos, la atención de De Vries se centró en el Giro, llegando como una de las líderes del equipo junto a la joven francesa Marion Bunel.

Con Bunel fuera de forma, De Vries se encontró como líder del equipo después de una fuerte contrarreloj. Dos quintos puestos en las etapas de montaña decisivas de la carrera aseguraron el sexto puesto en la general.

“Realmente pude mantenerme ahí durante tanto tiempo”, dijo al reflexionar. “Pensé que la brecha en la cima era bastante pequeña, así que estaba muy orgulloso de ello”.

“Si hubiera sabido que esta sería mi temporada, me habría inscrito de inmediato”, dijo De Vries, y agregó que continúa encontrando mejoras en su entrenamiento y espera más en los años venideros.

“Hasta ahora, resulta que las cosas pueden mejorar cada año, y cada año va mejor de lo esperado. En algún momento se detendrá, pero por ahora, todavía veo pequeñas cosas que podrían mejorarse”.

El objetivo ahora es la posibilidad de subir al podio del Grand Tour.

“Este es un sueño que tengo muy presente. Cada vez que pienso en ello, me emociono por volver a entrenar. Es un gran objetivo”.

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