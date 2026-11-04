La ciclista de Visma-Lease a Bike mejora su entrenamiento tras terminar en sexto lugar en el Giro de Italia femenino


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Una vez vista como puramente doméstica, la destacada temporada 2026 de Femke de Vries la hace soñar con más para el futuro.

La ciclista de Visma-Lease a Bike estuvo entre las ciclistas que más mejoraron del pelotón esta temporada, consiguiendo el sexto lugar en el UAE Tour en febrero, seguido del sexto en el Giro de Italia femenino y el quinto en el Tour de Suiza, donde también consiguió la primera etapa en Sondrio, su primera victoria profesional.

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