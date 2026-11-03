El ProTeam de larga data podría retirarse en los próximos años debido a las regulaciones de la UCI, dice Bruno Reverberi


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El veterano jefe del equipo, Bruno Reverberi, calificó a la UCI de “incompetente” después de que su equipo Bardiani-CSF-7 Sabre terminara fuera del ranking de los 30 primeros de la UCI en 2026, lo que los haría no elegibles para correr un Gran Tour la próxima temporada.

Reverberi dijo que es probable que Bardiani-CSF-7 Sabre cierre debido a las regulaciones actuales, que, según él, están haciendo que los equipos a nivel ProTeam sean cada vez más frágiles, sin garantías de invitación a las carreras más importantes del mundo.

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