El ProTeam de larga data podría retirarse en los próximos años debido a las regulaciones de la UCI, dice Bruno Reverberi

El veterano jefe del equipo, Bruno Reverberi, calificó a la UCI de “incompetente” después de que su equipo Bardiani-CSF-7 Sabre terminara fuera del ranking de los 30 primeros de la UCI en 2026, lo que los haría no elegibles para correr un Gran Tour la próxima temporada.

Reverberi dijo que es probable que Bardiani-CSF-7 Sabre cierre debido a las regulaciones actuales, que, según él, están haciendo que los equipos a nivel ProTeam sean cada vez más frágiles, sin garantías de invitación a las carreras más importantes del mundo.

El veterano equipo ha competido en todas las ediciones del Giro de Italia desde 1982 y es muy conocido por su estilo ofensivo. Bardiani-CSF-7 Sabre ha sido un caldo de cultivo fructífero para el talento italiano a lo largo de los años, incluido el último ganador de etapa del Giro del equipo, Giulio Ciccone, que ganó en Sestola en 2016. Sonny Colbrelli y Giulio Pellizzari son otros dos nombres que surgieron a través de este sistema.

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El equipo también ha estado involucrado en varios escándalos de dopaje a lo largo de los años, con jugadores como Emanuele Sella y Stefano Pirazzi sancionados durante su estancia en el equipo.

“Nuestro proyecto es parar”, dijo Reverberi al Podcast TriCiclo . “¿Cómo puedes gastar cinco millones de euros y no tener derecho a correr? No hay futuro, y el ciclismo no tiene futuro. Ya hemos pensado en cerrar dentro de dos años. De hecho, hemos cogido cuatro o cinco nuevos corredores y les hemos hecho firmar por sólo un año”.

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“Ni siquiera tienes el coraje de acudir al patrocinador y pedirle dinero”, dijo, a pesar de firmar un “acuerdo de varios años” con la empresa de ropa uzbeka 7 Sabre al comienzo de esta temporada.

El principal argumento de Reverberi hacia la UCI es su sistema de puntos, que en su opinión anima a los equipos a competir por el top 10 en lugar de perseguir la gloria en la escapada.

Quizás sea la reticencia del equipo a jugar como lo han hecho otros equipos lo que los dejó languideciendo en la clasificación de puntos de la UCI, 121 por debajo de Euskaltel-Euskadi, que viajó a Argelia y Panamá en las últimas semanas de la temporada 2026 en busca de puntos.

“Nuestra forma de competir era escaparnos”, dijo. “Ahora ni siquiera te escapas, porque intentas mantener al corredor allí para correr por el décimo lugar y conseguir esos malditos puntos UCI”, dijo.

“La UCI es incompetente. Han destruido el ciclismo”, concluyó, sugiriendo que mientras la cima del deporte explota en popularidad e inversión financiera, el nivel inferior se está desmoronando.

“Hemos alcanzado un punto máximo con Pogačar en algunos aspectos, pero por debajo todo se está desmoronando”, dijo. “El ciclismo está desapareciendo y nadie se fija en él”.

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