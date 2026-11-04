Alexis Skarda y Hugo Drechou ganan la última etapa de la carrera por etapas sobre tierra de siete días

Los especialistas todoterreno Matt Beers (Toyota Specialized) y Nele Laing (Canyon DT Swiss ATR) conquistaron el Great Karoo de Sudáfrica para alzarse con la victoria en el Nedbank Gravel Burn 2026. Beers consiguió su segundo título consecutivo, a pesar de no ganar una etapa, mientras que Laing dominó la carrera femenina, liderando de principio a fin y logrando dos victorias de etapa a lo largo del evento de siete días.

Beers tomó el liderato general después de terminar segundo detrás de Filippo Colombo (SCOTT-SRAM) en la etapa 2, lo que generó una reñida batalla entre los dos corredores durante el resto de la carrera. El sudafricano se impuso, finalizando 32 segundos por delante de Colombo. Tristan Nortje (Toyota Specialized Imbuko) completó el podio general, a 59 segundos del ganador.

“Me encantan las carreras por etapas y la grava, así que esto me conviene. Tuve una semana muy afortunada y fue una carrera muy reñida. Correr en el extranjero siempre es muy difícil, pero correr en casa en un escenario tan grande como este es genial. Siempre trato de aprovecharlo y representar a Sudáfrica”, dijo Beers.

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Laing, cuarto en el Campeonato Mundial de Gravel de la UCI en Nannup, causó un impacto inmediato al ponerse la camiseta naranja de líder después de ganar la primera etapa. La alemana reforzó su control de la carrera con una segunda victoria en la etapa 3 y mantuvo su ventaja hasta el final. Hayley Preen (ChemChamp Honeycomb), que también consiguió dos victorias de etapa, terminó segunda en la general, 1:05 detrás de Laing. Clara Koppenburg (Tudor Pro Cycling) consiguió el tercer puesto, 4:28 atrás.

“Esta fue mi primera carrera por etapas sobre tierra y mi primera carrera por etapas por tanto tiempo. Estar aquí en este hermoso entorno de Sudáfrica es especial, y estar aquí con todo mi equipo fue la mejor manera de terminar la temporada”, dijo Laing.

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Al llegar a las dos últimas etapas, Beers tenía una ventaja de 32 segundos sobre Colombo, mientras que Laing todavía llevaba el maillot naranja y Preen estaba a 56 segundos.

El penúltimo día de carrera en la etapa 6, desafió a los corredores con superficies de carreteras muy variables y varios cruces de ríos a lo largo de la ruta de 76 km y 700 m de ascenso hasta el final del molino de viento naranja fuera de las puertas de la Reserva Privada de Caza Shamwari. El estadounidense Griffin Easter (Fundación OpiCure) se llevó la victoria de la escapada en la carrera profesional masculina.

“Me caí el año pasado después de la Etapa 3, así que estoy más que feliz de estar aquí tan avanzado en la carrera y ganar la etapa. ¡Estoy entusiasmado!” Dijo Pascua después de su primera victoria de etapa.

“En la Etapa 2 me rompí una rueda, lo que acabó con mis esperanzas de general. Desde entonces, he estado intentando con todas mis fuerzas escaparme, y hoy funcionó. Quiero estar aquí (en Nedbank Gravel Burn) mientras dure este evento. Esta victoria permanecerá conmigo por mucho, mucho tiempo”.





En la sexta etapa profesional femenina, Nathalie Eklund (58&fam) obtuvo la victoria después de que una decisión de los comisarios relegara a tres corredoras al sprint. Nueve corredores estaban corriendo hacia la línea, con el anterior ganador de la etapa, Preen, cruzando la línea primero, pero luego de una protesta y una revisión de las imágenes de la carrera, los comisarios relegaron a tres corredores: Preen, Koppenburg y Carolin Schiff (Canyon DT Swiss ATR), por no prestar atención a una advertencia de seguridad emitida por un oficial de carrera en el rodaje del sprint.

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La etapa final se redujo a 59,5 km con 1.050 m de desnivel positivo. Con el tiempo y los kilómetros agotándose, Colombo lanzó ataque tras ataque, pero aunque las aceleraciones obligaron a separarse, no pudo sacar a Beers del grupo líder. A medida que se acercaba la línea de meta, Hugo Drechou (Gravel Nation) se lanzó desde la parte trasera del grupo y subió por el lado derecho para conseguir su primera victoria de etapa de la semana.

Beers terminó sexto en el apretado grupo, para conseguir su segundo título. “La carrera fue mucho más intensa y táctica este año. Filippo me hizo la vida realmente difícil y lo dio todo”, dijo Beers. “Hoy había demasiado viento para hacer algo más que cubrir los movimientos. Sólo tenía que hacer una carrera inteligente. A veces es aburrido, pero a menudo así es como se gana”.

Cinco corredoras se separaron en una subida en la etapa profesional femenina, con Laing, Preen, Koppenburg, junto con Alexis Skarda (SCOTT-SRAM) y Olivia Hottinger (SCOTT-SRAM). Skarda aprovechó que Laing marcó a Preen para escaparse en los últimos kilómetros y conseguir su primera victoria de etapa en la carrera.

Al acercarse a la línea de meta final, Laing aceleró alejándose del grupo para agregar 9 segundos adicionales a su ventaja en la general.

“Estaba un poco nervioso esta mañana porque sentí la presión. Queríamos recuperar la camiseta de escalador y conservar la general”, dijo Laing. “También estaba muy entusiasmado con la reducción de la carrera, ya que sabíamos que la general era bastante segura”.





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