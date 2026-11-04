La joven de 27 años se convierte en la tercera mujer africana en unirse a un equipo del Women's WorldTour y ofrece inspiración para la próxima generación.

A los 27 años, con solo una carrera en ruta UCI a su nombre y sin experiencia compitiendo para un equipo profesional, la sudafricana Lisa Bone ha conseguido un contrato de dos años con EF Education-Oatly. Es un viaje extraordinario y potencialmente un momento importante para el ciclismo femenino africano.

En esta época del año, las noticias sobre transferencias ciclistas llegan con fuerza. Los medios de comunicación del deporte ciclista están alborotados, con extensiones de contrato y rumores de movimientos de ciclistas.

Entonces, cuando llegó a las bandejas de entrada un comunicado de prensa el 21 de octubre anunciando que “Lisa Bone firma con EF Education-Oatly”, inicialmente era solo otra historia de transferencia.

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Excepto que no lo fue.

Bone aún no ha corrido para un equipo registrado en la UCI y solo ha disputado una carrera en ruta UCI en su carrera fuera de los campeonatos nacionales y continentales. Ese fue el ya desaparecido Pupkewitz Megabuild Windhoek Women Tour en Namibia en julio de 2025, donde terminó décima.

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Sin embargo, ha conseguido un contrato de dos años con EF Education-Oatly y es sólo la tercera mujer africana en fichar por un equipo Women's WorldTour, después de Kim Le Court-Pienaar y la recientemente retirada Ashleigh Moolman-Pasio.

¿Quién es Lisa Bone?





Bone creció en una familia modesta, con dos padres trabajadores, y desarrolló desde temprana edad un amor por el deporte. El hockey sobre césped fue su primera pasión y se destacó en varios niveles.

Sin embargo, dos lesiones del ligamento anterior cruzado finalmente limitaron sus ambiciones. Durante la rehabilitación, se dedicó al ciclismo. Una bicicleta de interior se convirtió rápidamente en una bicicleta de carretera y nació una nueva pasión deportiva.

Su introducción al ciclismo competitivo se produjo en 2023, después de ser descubierta por Lincoln King, uno de los fundadores del equipo Cycle Nation.

“Me vio en una carrera aleatoria hace cuatro años en la que no tenía idea de las carreras, no tenía idea de lo que realmente implicaban las carreras de bicicletas. Dijo que parecía muy ansioso por correr mi bicicleta y eso fue suficiente para él”, dijo Bone.

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“Luego me uní al equipo con tres grandes nombres del ciclismo: Carla Oberholzer, Joanna van de Winkel y Cherise Willeit, multiolímpicas que han corrido en Europa y en todo el mundo. Para ellas era como una pequeña misión secundaria, querían ayudarme a desarrollarme”.

Trayectoria

Dos años más tarde, Bone ha construido un CV de carreras nacional impresionante. Se perdió por poco el segundo lugar en la carrera en ruta del Campeonato Nacional de Élite Femenino en enero, obtuvo la plata en el Campeonato Nacional de Gravel, ganó el prestigioso Tour Ciclista de Ciudad del Cabo en marzo de 2026 y obtuvo la victoria en la carrera Around the Pot de la Serie Mundial de Gravel UCI en agosto.





Sus actuaciones empezaban a llamar la atención en el extranjero.

Para Esra Tromp, directora general de EF Education-Oatly, el atractivo de Bone va más allá de sus resultados. Su experiencia atlética, madurez profesional y determinación para triunfar han llamado la atención del equipo.

“Lisa tiene una sólida formación atlética, ya que fue una jugadora de hockey sobre césped altamente competitiva. Combinó eso con ser fisioterapeuta, luego reemplazó el hockey sobre césped con el ciclismo mientras seguía trabajando a tiempo completo”, dijo Tromp.

“Todo esto en un país que no necesariamente tiene un canal establecido para el World Tour. Esto me dice que Lisa sabe cómo crear oportunidades y al mismo tiempo tiene la confianza para tomar decisiones audaces”.

Después de varias conversaciones con la dirección del equipo, se firmó un contrato y finalmente el anuncio se hizo público. Para Bone, fue un momento surrealista.

“Fue un verdadero momento de 'pellizcarme'. No pude contarle a nadie durante un mes lo que estaba pasando. ¡Firmas un pequeño papel y luego le dices a tu jefe que vas a dejar tu trabajo! Y eso es todo. Recientemente me agregaron a un grupo de WhatsApp con los ciclistas, y ahora estoy empezando a sentirme un poco más real. Todas las mujeres me enviaron mensajes y me dieron la bienvenida al equipo”, dijo Bone.

También disfruta del lado táctico de las carreras profesionales.

“Me encanta el elemento de juego de ajedrez de las carreras: leer lo que están haciendo otros equipos, saber cuándo comprometerse, cuándo esperar y cómo varios corredores pueden trabajar juntos para lograr un resultado”, dijo.

Bone se unirá a sus nuevas compañeras de equipo en el campo de entrenamiento de noviembre, junto con algunos de los nombres más importantes del ciclismo femenino, incluida la top ten clasificada en 2026, Noemi Rüegg, la campeona olímpica en ruta de 2024, Kristen Faulkner, y la campeona mundial de 2025, Magdeleine Vallieres.

Pero su fichaje significa más que la incorporación de otra ciclista a un equipo del World Tour. Le Court-Pienaar del equipo AG Insurance-Soudal compartió lo importante que es esta noticia.

“Estoy muy emocionado y feliz por la noticia de esta transferencia”, dijo Le Court-Pienaar. “Mi sueño de ver a más mujeres africanas en la escena profesional se vuelve más realista día a día. Se siente aún más especial cuando también has desempeñado un pequeño papel en el viaje”.

Inspiración

Kimberly Coats, directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro Africa Rising Cycling, ha pasado veinte años creando caminos para que los ciclistas africanos ingresen al pelotón profesional. Ella cree que el viaje de Bone puede inspirar a una nueva generación de mujeres en todo el continente:

“Que Lisa se convierta en la tercera mujer africana en la historia en fichar por un equipo del World Tour es algo enorme. Para todos los que hemos pasado años creyendo y trabajando para desarrollar el ciclismo africano, este momento resulta increíblemente validador”, dijo Coats.

“Lisa se ganó esta oportunidad, pero lo que nos emociona tanto es lo que significa para las chicas que vienen detrás de ella. En algún lugar de África, una joven verá a Lisa y pensará: 'Yo también puedo hacer eso'. Este es un hito para ella, pero también es un hito para el ciclismo africano”.

Y quizás esa sea la parte más importante de la historia de Bone. No siguió el camino tradicional hacia el ciclismo profesional. Descubrió el deporte más tarde en su vida, equilibró una carrera de tiempo completo con las carreras y se abrió camino hacia una oportunidad que pocos podrían haber imaginado cuando se subió por primera vez a un entrenador de interior.

Ahora se dirige al WorldTour. Para Bone, la aventura apenas comienza. Para las aspirantes a ciclistas de toda África, su viaje podría mostrarles lo que es posible.





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