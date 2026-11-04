La joven de 27 años se convierte en la tercera mujer africana en unirse a un equipo del Women's WorldTour y ofrece inspiración para la próxima generación.


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A los 27 años, con solo una carrera en ruta UCI a su nombre y sin experiencia compitiendo para un equipo profesional, la sudafricana Lisa Bone ha conseguido un contrato de dos años con EF Education-Oatly. Es un viaje extraordinario y potencialmente un momento importante para el ciclismo femenino africano.

En esta época del año, las noticias sobre transferencias ciclistas llegan con fuerza. Los medios de comunicación del deporte ciclista están alborotados, con extensiones de contrato y rumores de movimientos de ciclistas.

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Lisa Hueso


Lisa Hueso


Lisa Bone en el Campeonato Africano en Sudáfrica