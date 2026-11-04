La superestrella eslovena le cuenta a The Athletic el alcance total de sus lesiones después de descubrir dos fracturas de columna adicionales semanas después de su accidente.


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Tadej Pogačar reveló que las lesiones sufridas en su accidente en la Vuelta a España fueron más extensas de lo que se informó inicialmente. Los informes iniciales indicaron que el cinco veces ganador del Tour de Francia había sufrido una conmoción cerebral, fracturas en la clavícula izquierda, una fractura cervical estable C7, así como varios cortes y contusiones. Pero semanas después de su accidente, otros exámenes mostraron que se había roto dos vértebras más.

En una entrevista con Jacob Whitehead para El AtléticoPogačar compartió información sobre sus lesiones, su recuperación y el costo mental que le costó el accidente.

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