La superestrella eslovena le cuenta a The Athletic el alcance total de sus lesiones después de descubrir dos fracturas de columna adicionales semanas después de su accidente.

Tadej Pogačar reveló que las lesiones sufridas en su accidente en la Vuelta a España fueron más extensas de lo que se informó inicialmente. Los informes iniciales indicaron que el cinco veces ganador del Tour de Francia había sufrido una conmoción cerebral, fracturas en la clavícula izquierda, una fractura cervical estable C7, así como varios cortes y contusiones. Pero semanas después de su accidente, otros exámenes mostraron que se había roto dos vértebras más.

En una entrevista con Jacob Whitehead para El AtléticoPogačar compartió información sobre sus lesiones, su recuperación y el costo mental que le costó el accidente.

“En realidad, hay una historia divertida”, comenzó Pogačar en la entrevista. El Atlético. “Hace dos semanas estuve en Eslovenia y fui a hacerme otra tomografía computarizada. Sabía que tenía una fractura de C7, pero luego vimos que tenía dos vértebras rotas más, la T1 y la T2”.

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“En ese momento, me alegré de no haber participado en el Campeonato de Europa, que había sido mi objetivo inicial. ¿Cuando vi que tenía tres vértebras rotas? Simplemente estoy feliz de estar vivo, en realidad, o simplemente de estar de pie”.

Añadió que ha vuelto en gran medida a su rutina normal, aunque todavía está tomando precauciones mientras continúa su recuperación.

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“Ya no tengo molestias”, dijo Pogačar. “Tengo que tener cuidado de no chocarme con la bicicleta o levantar objetos pesados ​​con el brazo izquierdo o el cuello. Pero ahora puedo hacer básicamente todo con normalidad”.

El ciclista del UAE Team Emirates admitió que las dos semanas posteriores al accidente fueron difíciles, con náuseas y mareos relacionados con la conmoción cerebral que afectaron su coordinación y le obligaron a retrasar el regreso a su bicicleta, o al menos, a los rodillos.

“Durante las primeras dos semanas, mentalmente no estaba bien. Estaba muy deprimido. No era una persona divertida. No creo que Urska (Zigart) estuviera feliz de verme en la casa, porque estaba como deprimida. Ya sabes, simplemente no sentía nada”.

Todo cambió una vez que volvió a entrenar.

“Cuando comencé a entrenar en casa, a ir al fisio todos los días, comencé a sentirme mejor, también de cabeza. Pero fue una lucha del día a día”.

De vuelta en casa, Pogačar continúa mejorando su estado físico y se toma el tiempo para hablar en un recorrido comunitario virtual en MyWhoosh, la plataforma de entrenamiento propiedad de los Emiratos Árabes Unidos que patrocina a su equipo.

“Ahora, en Mónaco, salgo a correr, nado un par de veces; es importante construir una muy buena base durante el invierno. En realidad, todavía no es invierno aquí; hoy estaba en pantalones cortos montando afuera. Pero siento que estoy volviendo al ritmo adecuado de entrenamiento y recuperación”.

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