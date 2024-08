El consumo de tiempo, la oxidación y el bajo rendimiento en climas húmedos significan que estoy volviendo a la lubricación por goteo.

En el centro de mi trabajo está probar cosas. Probar. Determinar qué funciona y qué no para poder ayudarte a tomar decisiones más informadas sobre lo que quieres hacer con tu bicicleta o en qué equipo quieres gastar tu dinero. La tecnología en el mundo de la bicicleta avanza a un ritmo bastante rápido y, si bien los lubricantes a base de aceite han existido desde la invención de la cadena, la cera de inmersión es ahora la opción ideal para los ciclistas orientados al rendimiento.

Me llevó un tiempo cambiar a la cera. Parecía un fastidio y, de todos modos, siempre fui relativamente bueno manteniendo mis bicicletas limpias, pero hace un año me bebí el Kool-Aid, compré una olla de cocción lenta y varios disolventes y comencé mi viaje con la cera. Un año después, y muchos kilómetros recorridos en todas las condiciones, tanto en carretera como en grava, sigo sin estar convencido de que los beneficios superen a los inconvenientes. Voy a dejar la cera y volver a usar lubricante por goteo, y aquí te explico por qué.

Si eres un fanático de los lubricantes por goteo o quieres mejorar tu lubricación sin comprometerte por completo con una cera de inmersión, entonces mi colega Tom ha elaborado una excelente guía sobre el mejor lubricante para cadenas de bicicleta para orientarte en la dirección correcta. Si ya piensas que soy una especie de ludita grasiento y que encerar tu cadena es una tarea en la que estás dispuesto a morir, entonces también ha elaborado una guía complementaria sobre la mejor cera para cadenas de bicicleta, ¡así que todos ganan!

La parafernalia asociada con el encerado de las cadenas es considerablemente mayor que la del lubricante por goteo. No se ve en la imagen la tabla de 2×4 que uso para dejar secar las cadenas.

No es fácil

Encerar la cadena no es la tarea más ardua del mundo, pero sin duda es mucho más complicado y lleva más tiempo que limpiar y volver a lubricar una cadena engrasada. Incluso si ignoramos el costo inicial de tiempo que supone limpiar un par de cadenas nuevas recién salidas de fábrica con aguarrás y luego alcohol isopropílico, mantener las cadenas enceradas es una molestia.

Digamos que llegas a casa después de una salida en bicicleta y tu cadena encerada necesita un nuevo encerado… saca la olla de cocción lenta y enciéndela. La cera se derrite al menos 45 minutos, lo que te da tiempo de sobra para sacar la cadena de la bicicleta. Mientras tanto, puedes desencerarla con un par de teteras de agua hirviendo, antes de colgarla para que se seque en la sección especial de tu casa donde “aquí es donde seco ahora las cadenas de las bicicletas”. Yo no tengo garaje, así que lo hago en un trozo largo de 2×4 con algunos clavos clavados, que está en mi armario.

Una vez que la cera se haya derretido, se coloca la cadena pelada, que con suerte estará seca en este punto, o la cadena de repuesto que previamente se acordó de pelar y secar, y luego se coloca en el área de secado de cadenas para que se seque antes de dejarla enfriar en la olla de cocción lenta y luego se puede volver a colocar. Si tiene un garaje donde puede dejar caer cera en el piso sin ningún problema, es mucho menos estresante, pero la verdad del asunto es que, en comparación con desengrasar una cadena, secarla con un trapo y luego volver a lubricarla, el esfuerzo requerido, incluso para la lubricación con cera más fácil, es significativamente mayor de lo que necesita la mayoría de las personas.

Esto se agrava aún más si tu primer paso para encerar comienza con una transmisión ya sucia, como la mía lo estuvo durante un tiempo. Desmontar una cadena usada es mucho más complicado que desmontar una nueva de fábrica, y también tienes que hacerlo con toda la transmisión. Por otro lado, puedes comprar un par de cadenas nuevas, pero eso es un costo bastante elevado, incluso al nivel de Shimano 105 o similar.

Una transmisión limpia es una delicia, y es una de las mejores cosas de encerar, pero el riesgo de oxidación y de que la cadena se seque de repente, especialmente si está mojada, es suficiente para hacerme volver al aceite.

Bajo rendimiento en climas húmedos

Si vives en Los Ángeles, Houston o cualquier otro lugar agradablemente árido la mayor parte del tiempo, o simplemente no te gusta andar en bicicleta bajo la lluvia, entonces la cera puede ser una muy buena opción para ti, pero si pasas más de un tiempo ocasional andando bajo la lluvia, entonces encerar realmente no tiene ningún sentido en mi opinión. En condiciones secas, descubrí que las cadenas enceradas eran consistentemente bastante buenas, y podía recorrer unos cientos de kilómetros con cada capa, que luego generalmente rellenaba con un lubricante de cera de alta calidad como CeramicSpeed ​​UFO Drip.

Sin embargo, una vez que se añaden las condiciones húmedas a la mezcla, las cosas empeoran bastante rápido. En clima húmedo y con lubricación de aceite, obtenía una caída bastante lineal en el rendimiento. La cadena sonaba cada vez más seca de forma lenta y gradual durante un período bastante prolongado, lo suficientemente largo como para que, siempre que la desengrasara y volviera a lubricar después de cada recorrido de una distancia considerable (digamos, 50 km o más), nunca me presentara ningún problema.

Por otro lado, la cera se deterioraba mucho más rápidamente. En un espacio de 20 km podía pasar de la transmisión más silenciosa y suave a una que sonaba como si estuviera casi completamente desprovista de lubricante. El inicio de este secado rápido siempre se aceleraba en condiciones húmedas, pero también ocurría en condiciones secas. La caída del rendimiento era más o menos la misma, solo que ocurría antes. Como alguien a quien le gusta pasar un gran día al aire libre, tener una cadena seca a 50 km de casa es una molestia de la que podría prescindir, tanto en términos de audibilidad como de desgaste de la transmisión.

También soy consciente de que habrá enceradores por ahí que se enfadarán y escribirán “probablemente no preparaste tu cadena correctamente” o “debes haber hecho algo mal”. Yo lo hice, mis cadenas estaban perfectamente limpias antes de encerarlas, pero incluso si no lo estuvieran, si un sistema de mantenimiento de bicicletas requiere una perfección absoluta en términos de preparación, entonces el sistema en sí es imperfecto para el usuario promedio.

No dura lo suficiente

En teoría, el embrollo inicial del encerado debería compensarse con un mayor desgaste, pero nunca me ha parecido que fuera así. He visto algunos tratamientos de cera que ofrecen 650 km de desgaste antes de tener que volver a encerarla, pero nunca me acerqué a esto antes de sentir que necesitaba una nueva aplicación de cera o una recarga con lubricante de calidad por goteo. Una cadena nueva en seco me duraría unos 200-300 km, pero como he mencionado antes, esto se reduce considerablemente tan pronto como entra agua en la mezcla.

Si vas a participar en un gran evento, especialmente uno que dure varios días y en el que el clima no es una garantía, no puedo recomendarte cadenas enceradas a menos que también estés preparado para llevar contigo un buen lubricante con cera, como lo hace cualquiera con una cadena engrasada tradicionalmente.

Tener que quitar la cadena de la bicicleta es otra barrera para limpiarla y secarla después de cada salida mojada, y si la dejas allí puede oxidarse muy rápido.

Cadenas oxidadas

Bien, digamos que vas a dar un paseo en bicicleta con la cadena encerada en un lugar húmedo, sin tener en cuenta el hecho de que es más probable que se seque con más facilidad. Llegas a casa, guardas la bicicleta y te das una ducha agradable y tibia. Es sábado, puedes quitar la cadena mañana y volver a encerarla para que esté lista para la semana siguiente. Estará bien durante la noche, ¿verdad? ¿Verdad?

Felicidades, ahora tienes una cadena oxidada.

Perdí dos cadenas porque estaba demasiado mojada y hacía demasiado frío como para quitarme la cadena después de un paseo y limpiarla y secarla. De nuevo, si no pasas mucho tiempo en invierno montando en bici bajo la lluvia (y la sal), esto no tiene por qué preocuparte, pero para los que no estamos hechos de azúcar, esto debe servir de advertencia. Una vez que una cadena está oxidada, es bastante difícil quitarle el óxido, y a la cera no le gusta especialmente pegarse al óxido de hierro en polvo.

Si eres un ciclista meticuloso, es posible que la cera te vaya bien, pero es posible que una sola noche de almacenamiento en húmedo haga que la cadena se ponga naranja. Los defensores de la cera suelen afirmar que cuesta menos a largo plazo porque gastas menos dinero con el tiempo en piezas nuevas, pero esto solo es cierto si se mantienen libres de óxido.

La cera es buena, pero no tan buena.

Si estás compitiendo o simplemente te preocupa el rendimiento, entonces encerar tiene sentido. Es más rápido, ya que la transmisión será más eficiente. Las estimaciones varían de 2 a 8 vatios aproximadamente en términos de una cadena encerada y limpia y una engrasada, que es suficiente para sentir si estás probando una y otra vez con una configuración idéntica.

Mi punto de referencia para esto es mi luz dinamo, que agrega 3 vatios de arrastre cuando se enciende. Puedo simplemente, y quiero decir… justosiente eso. Cuanto más potente seas, menor será el porcentaje de eficiencia de la transmisión y, a menos que ya hayas optimizado la posición de la bicicleta (para obtener ganancias aerodinámicas) y la configuración de los neumáticos (para la resistencia a la rodadura, la segunda causa de trabajo más importante), tal vez no necesites preocuparte tanto por la cadena.

No tengo ninguna afiliación con este lubricante en particular, simplemente lo compré en mi tienda de bicicletas local, pero esta botella representa facilidad más que cualquier otra cosa.

El rendimiento no se trata solo de vatios

A medida que el ciclismo, al menos en el ámbito de las carreras, se vuelve cada vez más basado en datos, existe una tendencia creciente a equiparar el rendimiento únicamente con el ahorro de vatios. El hecho de que una cadena encerada le permita ahorrar cinco vatios no significa necesariamente que sea el lubricante de cadena adecuado para usted. La facilidad de uso y la ausencia de molestias pueden ser tan importantes para el ciclista en general como exprimir hasta el último vatio. Con el beneficio de la retrospectiva, esto sin duda me parece cierto, por lo que mi búsqueda del mejor limpiador de cadenas comienza ahora.