El Van Rysel RCR tiene numerosas victorias WorldTour a su nombre, y las rebajas de verano de Decathlon ofrecen importantes descuentos en la gama Van Rysel, incluido el RCR-R Team Edition y su hermano RCR-F Pro.

Si actualmente estás pegado al Giro de Italia y estás disfrutando del Gran Tour que viene completamente cargado de cultura y pasión italiana, es posible que te sientas inspirado y estés considerando una bicicleta nueva o una actualización.

Para la mayoría de las personas, comprar las mejores bicicletas de carretera del mercado puede afectar gravemente sus finanzas. Nuestra mejor opción general de bicicleta de carretera es la Factor OSTRO VAM, y esta máquina de ensueño con calificación de 5 estrellas le costará más de £ 10,000.

Dicho esto, una bicicleta que ya ha demostrado su eficacia al más alto nivel del UCI WorldTour, con un quinto puesto en el Tour de Francia, un cuarto puesto en la general y una clasificación general por equipos y una victoria de etapa (2025) en el Giro, todo ello en su currículum, es la Van Rysel RCR-Pro.

Compra la gama Van Rysel con hasta un 33% de descuento en Decathlon.

Ahora mismo en Decathlon, puedes adquirir el RCR-R Pro o el RCR-F Pro con grandes descuentos de hasta un 33%. Las bicicletas Van Rysel son montadas por Decathlon CMA CGM (anteriormente Decathlon-AG2R La Mondiale), y para cualquiera que busque una máquina de nivel profesional, con especificaciones de alta gama, a un precio increíble, no se equivocará mucho al considerar una de estas.

A continuación, vinculé las mejores ofertas de Decathlon y también agregué el RCR-R equipado con Shimano 105 DI2. Obtuvo una calificación de 4 estrellas en nuestra revisión de Van Rysel RCR-R y es una excelente opción como una de las mejores bicicletas de carretera económicas, actualmente con un descuento del 27%, hasta solo £ 3299 y un ahorro de £ 1200.

Vale la pena señalar que estas ofertas de bicicletas parecen estar volando de los estantes ya que el tamaño es limitado, por lo que le sugerimos que se mueva rápido si está considerando apretar el gatillo de cualquiera de estas bicicletas Van Rysel.

33% DE DESCUENTO Van Rysel Edición del equipo RCR-R Pro £ 5.999,99 £ 9,000 comprar ahora 21% DE DESCUENTO Van Rysel RCR-F Pro £5,499 £ 7.000 comprar ahora 27% DE DESCUENTO Van Rysel RCR-R 3.299,99 £ £4,500 comprar ahora

Will Jones, Noticias de ciclismo El redactor tecnológico senior calificó el Van Rysel RCR-F con una reseña de 4 de 5 estrellas y, aunque (a precio completo) tenía algunos defectos, consideró que, sin duda, seguía siendo “muy rápido”. Will también señaló que el RCR-F tenía una parte delantera más rígida, lista para soportar tus mejores esfuerzos de sprint y, en general, era un “paquete de alta calidad”, que a su precio reducido ahora es aún mejor.

La RCR-F Pro viene equipada con Shimano Ultegra Di2 y su cuadro Super High Mod Carbon desarrollado en túnel de viento rueda sobre una de las mejores ruedas para bicicletas de carretera de Swiss Side y sus ruedas de carbono Hadron² 625 Classic. Se trata de ruedas compatibles con tubeless y de sección profunda de 50 mm, conocidas por su rendimiento aerodinámico y que vienen combinadas con neumáticos Continental GP5000 S TR.





Will calificó la RCR-F Pro como una bicicleta de carretera en general muy rápida y con paquetes de calidad.

El RCR-R Pro Team Edition no solo viene con el impresionante trabajo de pintura Decathlon AG2R, sino que también tiene una hoja de especificaciones igualmente impresionante, que incluye un grupo Shimano Dura-Ace Di2, y con la máxima potencia de cambio y frenado de Shimano, hace que este precio sea muy atractivo.

Por otra parte, el RCR-R tiene un medidor de potencia Shimano FC-R9200-P integrado, ruedas Swiss Side Hadron² Ultimate 500 y los mismos neumáticos GP5000.

Estas ofertas destacadas de Van Rysel son solo en el Reino Unido, pero a continuación encontrará los mejores precios en Van Rysel y su kit mejor calificado, como el casco Van Rysel RCR MIPS de otros minoristas, según su moneda y ubicación.