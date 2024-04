No creo que sea una exageración decir que el Castelli Gabba original cambió el panorama de la ropa ciclista para clima húmedo. Fue tan bueno que todavía tengo el mío, remendado de los choques y luciendo muy desgastado, y no puedo desprenderme de él, porque en algunas condiciones muy poco se ha acercado a él desde entonces. Para montar duro bajo la lluvia sin sobrecalentarte era fenomenal, pero aun así te mojabas.

He tenido el nuevo Gabba R desde hace algún tiempo, mucho antes de su lanzamiento real, y estoy realmente impresionado por lo que puede ofrecer. Lo he montado bajo lluvia lateral con temperaturas bajas de un dígito, pero también en días cambiantes donde el mercurio roza los dos dígitos.

Después de haber probado más o menos todas las mejores chaquetas de ciclismo impermeables del mercado, me siento bastante seguro de poder contarte todo lo bueno y lo malo (spoiler, no hay mucho), y si es la última de un largo linaje. de equipo de carrera para mal tiempo es digno de llevar el nombre de Gabba.

Diseño y estética

Lo primero que hay que dejar claro es que no se trata de una chaqueta impermeable; es impermeable jersey. Está diseñado para colocarse sobre un maillot de carrera, pero la forma en que se ajusta es como una segunda piel. Es más ajustado que muchos maillots que he usado y, claramente, la aerodinámica ha estado en la mente de Castelli al desarrollar el Gabba R. De hecho, en las pruebas en el túnel de viento, en una posición estándar en carretera, es alrededor de un 1% más rápido que el Mono Sanremo de la marca. En comparación con la chaqueta impermeable “normal” de la marca, la más impermeable, esta cifra se acerca más al 4%.

Además de ajustarse como una camiseta aerodinámica, también tiene un corte similar, con la adición de una parte superior más alta y una cola más caída. Las mangas llegan hasta el codo, lo que significa que incluso si estás usando las camisetas de carreras más modernas, no tendrás material asomando, listo para absorber la humedad. El final de las mangas es un puño adecuado, por lo que Agarra bien los brazos también.

Al menos la versión de manga corta está diseñada para funcionar con los excelentes calentadores de brazos Nano Flex de la marca, que a su vez tienen cierto grado de repelencia al agua. La versión de manga larga, que no he probado, tiene una capa adicional de tela sobre los antebrazos para que la pegajosa tela exterior no se agarre al usar los bolsillos traseros.

La tela exterior en sí se parece a una bolsa de basura. Cuando se usa, dado el ajuste ceñido, se parece más a la ropa de látex que quizás se ve más comúnmente en los clubes nocturnos de Berlín que en los témpanos de Bélgica. En las inmortales palabras de mi compañero: “pareces un cojo”.

El tejido exterior parece sacado directamente del libro de jugadas de Shakedry, pero a diferencia de Shakedry, la membrana aquí es de poliuretano, reforzada por un tratamiento DWR sin PFC, por lo que cumple con las nuevas regulaciones que han prohibido efectivamente su uso. de PFAS para bienes de consumo.

Al igual que los antebrazos de la versión LS, los bolsillos traseros están hechos de un material diferente para que no agarren las manos. Finalmente, la cremallera, que es una configuración impermeable gruesa de doble extremo, curiosamente no es de YKK sino de Ideal Fastener Corporation. En realidad, esto es solo un detalle para los fanáticos acérrimos de las cremalleras, pero el hecho de que Yoshida Kōgyō Kabushikigaisha no tenga un monopolio absoluto es algo alentador.

Actuación

No voy a dudar en ello. El nuevo Gabba R me ha impresionado enormemente. No será perfecto para todos, pero si su caso de uso se ajusta a sus competencias, quedará extremadamente satisfecho. Lo primero que hay que decir es que se trata absolutamente de una chaqueta de carrera (o maillot… toma tu propia decisión). Es notablemente más fresco que un impermeable “normal” equivalente, y mi teoría es que esto se debe al ajuste. Sin esa pequeña capa de aire entre la chaqueta y las capas intermedias no hay aislamiento del que hablar, y para agravar esto, cuando está mojado, el efecto de enfriamiento por evaporación del agua mezclada con el viento aumenta a medida que estás efectivamente en contacto directo con el exterior. mundo.

La otra cara de la moneda es que, para el nivel de protección que ofrece, es sorprendentemente transpirable. Es, sobre el papel, menos transpirable que la ahora extinta chaqueta Shakedry de mi colección, pero debido a que esa capa de aire no está presente, se siente menos pegajosa. Conduciendo con fuerza bajo una lluvia torrencial, la regulación de la temperatura es muy similar a la del Perfetto o el Gabba original, pero estás menos mojado.

Incluso cuando no llueve, sigue siendo una prenda utilizable y muy parecida al Perfetto. Salí a recorrer un circuito de 50 km esperando que lloviera y mantuve el Gabba R encendido todo el tiempo. Sólo en una subida larga tuve suficiente calor como para tener que quitarme los calentadores. Era un día fresco, pero no helado, con periodos de tiempo bastante soleado.

Para ser honesto, creo que tiene más sentido con los calentadores de brazos. Si conduces duro exclusivamente bajo una lluvia torrencial, entonces quizás la versión LS tenga sentido, pero ciertamente reducirá la versatilidad.

Más que otras chaquetas, es importante que las capas intermedias sean las adecuadas. No hay espacio para nada realmente cálido, pero con una camiseta interior de merino de manga corta y un maillot de merino de manga corta me sentía cómodo a unos 6 grados centígrados bajo la lluvia torrencial y los fuertes vientos. Puedo ver que una vez que las temperaturas suban a cifras dobles, esto podría fácilmente pasar simplemente sobre una camiseta, con la camiseta actuando como capa base.

Una cosa que llama la atención al usarlo también es la sensación aerodinámica. Si bien el viento de cola pudo haber tenido algo que ver con eso, estaba felizmente estableciendo relaciones públicas en segmentos largos y planos. Sin aleteos por ninguna parte.

Después de una buena temporada con mal tiempo, el tratamiento DWR se mantuvo bien, aunque el material en sí es tan pegajoso que sospecho que incluso después de que el DWR desaparezca, seguirá formando gotas. Sin embargo, una cosa a tener en cuenta es que es posible que no permanezcas totalmente seco. Castelli dice que es “funcionalmente” impermeable, pero la columna de agua de 5.000 mm es la mitad de lo que normalmente se consideraría impermeable y las costuras tampoco están selladas. No creo que, ni siquiera en un clima bastante horrendo, haya experimentado ningún ingreso notable, más bien la transpiración que se espera de cualquier actividad de alto esfuerzo.

Creo que permanecer totalmente seco es un concepto que se está volviendo un poco obsoleto; mantenerse cómodo es la forma correcta de pensar: nadie se preocupa por mantenerse seco cuando se echa agua sobre la cabeza en el verano en un esfuerzo por mantenerse cómodo, y creo que todos deberíamos adoptar esta actitud un poco más cuando pensamos en la ropa de invierno. también. Los surfistas no están secos, pero con el traje de neopreno adecuado se sienten cómodos, por ejemplo. Estaba un poco sudado, pero no más de lo que estaría con cualquier otra chaqueta impermeable de alta gama. Sin embargo, estaba cómodo, sin colgajos y rápido.

Por último, los bolsillos. El material elástico del que están hechos es excelente y son lo suficientemente altos como para tragar todo tipo de calentadores, guantes y refrigerios. Dado que la Gabba R se podía estirar cómodamente sobre la otra chaqueta que tenía en el bolsillo de mi camiseta, realmente puedes cargarla, aunque ese no es realmente el espíritu atrevido.

Valor

Si su conducción en clima húmedo es a un ritmo más tranquilo, entonces esto no le ofrecerá nada y, como tal, la propuesta de valor es básicamente nula, pero eso no es a lo que se dirige. Si tú, como yo, evitas el mundo del entrenamiento en interiores y prefieres enfrentarte a los elementos y necesitas algo que funcione cuando lo necesites, no creo que haya nada en el mercado en este momento que pueda tócalo.

Con chaquetas de alta gama como la (ciertamente grava) Albion Zoa y la Rapha Explore Gore-Tex que cuestan más de £ 350, € 249,99 o alrededor de £ 213, el precio de la Gabba R parece una ganga si se adapta a tus necesidades. necesidades. Puedes agregar fácilmente algunos calentadores de brazos nuevos a juego y todavía te sobrará una gran cantidad de dinero.

Veredicto

Estoy bastante impresionado con el Gabba R. Es mucho más transpirable de lo que esperaba, el ajuste es impecable, los bolsillos son excelentes y la protección que ofrece contra la lluvia es excelente. Si le estás dando ambos barriles, estarás mejor con este que más o menos con cualquier otro impermeable, tanto desde el punto de vista de la velocidad como de la regulación de la temperatura.

Quizás cuando te enfrentas a una lluvia verdaderamente bíblica prefieras optar por algo más sólido, pero cuando las cosas se ponen feas y la lluvia azota tus ventanas con fuerza, ¿realmente vas a andar con eso? Sospecho que para esos días cambiantes en los que viajamos con más frecuencia, se usará más que un casco rígido más caro y, dado el precio en comparación con esas opciones, hace que la propuesta de valor sea excelente.

Sin embargo, es una prenda de carrera. No querrás navegar con él bajo la lluvia porque pasarás frío y no hay capacidad para usar capas como ocurre con otros impermeables.

He probado muchas chaquetas impermeables en los últimos años y creo que cuando se usa como está previsto, es efectivamente impecable con la tecnología impermeable tal como está actualmente.

Un diagrama de casos de uso esbozado apresuradamente cuando llegué a casa después de realizar las pruebas. La Gabba R cubre más terreno que la mayoría de las opciones, pero solo si conduces con fuerza.