Egan Bernal y Thymen Arensman confirmados como líderes conjuntos de la general para el equipo británico

Los corredores de Netcompany Ineos entrenaron con su nueva camiseta verde claro/gris por primera vez el miércoles mientras se preparaban para el Giro de Italia Grande Partenza bajo el sol de Bulgaria.

El equipo británico confirmó que Egan Bernal y Thymen Arensman encabezarán las esperanzas del equipo en la general, con Filippo Ganna apuntando a la contrarreloj en Toscana y otras etapas.

Jack Haig, Magnus Sheffield, Embret Svestad-Bårdseng, Connor Swift y Ben Turner completan la alineación de Netcompany Ineos para la Corsa Rosa.

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“Es un nuevo capítulo para nosotros compitiendo como Netcompany Ineos, y el Giro parece el lugar adecuado para comenzar. Tenemos dos buenos líderes de la general en Thymen y Egan, quienes han tenido un buen desempeño en el Giro antes”, dijo el director de carreras del equipo, ex finalista del podio del Giro, Geraint Thomas.

Los corredores de Netcompany Ineos llegaron el martes a Burgas, en la costa del Mar Negro, y entrenaron a lo largo de la costa bajo un cielo azul y un cálido sol antes de posar para las fotografías oficiales del equipo. Asistirán a la presentación oficial del equipo el miércoles por la noche.

La empresa danesa de software e inteligencia artificial llegó a un acuerdo de patrocinio de cinco años con el equipo británico, valorado en 100 millones de euros. Netcompany tiene una marca corporativa de color verde petróleo, pero el equipo reveló una camiseta de color verde claro/gris, según dijo una fuente. ciclismonoticias que el color fue elegido para evitar un choque con la camiseta de clasificación de sprint verde oscuro del Tour de Francia.

Los corredores vistieron pantalones cortos blancos y cascos naranjas y bicicletas Pinarello con la nueva camiseta de Netcompany Ineos en Bulgaria, mientras que Egan Bernal lució su camiseta de campeón nacional de Colombia con pantalones cortos negros.





Arensman y Bernal codirigirán las ambiciones generales de Netcompany Ineos. Bernal ganó el Giro 2021 y parecía encaminado a alcanzar su punto máximo en mayo después de terminar segundo en el Tour de los Alpes. Arensman ganó dos etapas de montaña en el Tour de Francia de 2025, aumentando su confianza y quedando tercero en el Tour de los Alpes.

“Van bien y están súper motivados para llegar allí, correr duro y aprovecharlo al máximo”, dijo Thomas.

“Tenemos un equipo fuerte a su alrededor que puede ser competitivo en todo tipo de terreno. Buscaremos correr agresivamente y sacar el máximo provecho posible. Hay una crono individual larga, que es un gran enfoque para nosotros y también será importante para la general. El equipo ha comenzado muy bien, así que estamos buscando continuar con ese impulso”.

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“Pueden pasar muchas cosas en el Giro: el clima suele ser un factor y el terreno también lo hace difícil, especialmente con una última semana que siempre es súper difícil. Las cosas pueden ir bien o mal con bastante rapidez, por lo que se trata de ser adaptable y estar preparado para esos momentos”.

Tanto Bernal como Arensman restaron importancia a cualquier rivalidad. El camino probablemente decidirá quién emerge como el corredor mejor clasificado de la general del equipo.

“Llego al Giro en un buen lugar y muy motivado para esta carrera”, dijo Arensman.

“Compartir el liderazgo con Egan nos da fuerza y ​​tenemos un equipo que puede apoyarnos en todo momento. Para mí, se trata de ser consistente, mantenerme enfocado cada día y aprovechar las oportunidades cuando se presenten”.

Bernal dijo: “El Giro siempre es una carrera especial para mí y estoy emocionado de volver a correrlo y con este grupo de corredores.

“Me siento tranquilo, bien preparado y motivado para volver a ser competitivo. Tenemos un grupo fuerte y eso nos da confianza, así que correremos juntos y aspiraremos a estar arriba en la general”.

Filippo Ganna tendrá como objetivo la contrarreloj de la etapa 10 a lo largo de la costa toscana y otras oportunidades, mientras ayuda a las esperanzas generales del equipo.

“Para mí, el Giro siempre es increíblemente especial y un gran motivo de orgullo para todos los italianos”, dijo Ganna, el único italiano en la alineación de Netcompany Ineos.

“Estoy muy feliz por la oportunidad que presenta la contrarreloj individual en Toscana para ir a por la victoria, y también hay un final de etapa cerca de la casa de mis padres, que será muy especial.

“Tenemos ambiciones claras para la general y lo daré todo para apoyarlas, al mismo tiempo que aprovecharé mis oportunidades cuando se presenten”.