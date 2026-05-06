'Estoy convencido de que nos va a dar emociones', dice Prudhomme

En medio de la emoción que rodea la noticia de que Paul Seixas hará su debut en el Tour de Francia este año, hay una figura que sin duda se frota las manos de alegría. Christian Prudhomme, director del Tour, tiene la propiedad más candente del ciclismo mundial en su línea de salida para julio.

“Es una gran noticia”, dijo Prudhomme en una entrevista con la emisora ​​francesa. RMC. “Hay un gran entusiasmo a su alrededor después de sus impresionantes actuaciones. Teníamos muchas ganas de verlo en la salida del Tour de Francia”.

Seixas tiene sólo 19 años y nunca ha corrido una carrera de más de ocho días de duración. Sin embargo, el nivel que ha alcanzado en lo que está demostrando ser una segunda temporada revolucionaria lo ha llevado rápidamente al escenario más grande del deporte, como confirmó su equipo Decathlon CMA CGM el lunes.

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Seixas ya ha ganado seis carreras en 2026, eliminando La Flèche Wallonne y dominando Itzulia Basque Country, mientras que su subcampeonato en Liège-Bastogne-Liège y Strade Bianche han alimentado la narrativa de que este es el retador a la espera del dominio de Tadej Pogačar.

“Paul Seixas claramente no es el favorito para el Tour de este año, pero verlo en la salida al lado de Pogačar, de Vingegaard y el resto, es algo muy poderoso, más aún cuando él mismo dice que no viene a compensar los números, que no viene a ganar experiencia, sino que viene a lograr el mejor resultado posible”, dijo Prudhomme.

“Será el corredor más joven en la salida del Tour desde 1937, y también con ambiciones, así que es algo enorme”.





Prudhomme no fue demasiado comunicativo al predecir qué podría lograr exactamente Seixas en términos de resultados. “Una victoria de etapa, ¿por qué no?” afirmó, antes de añadir que una plaza en el podio general “no parece ilusoria”.

Sin embargo, lo que Produhomme quiso subrayar fue el impacto que el joven de 19 años podría tener en la carrera misma.

“Estoy convencido de que nos va a dar emociones, porque es capaz de atacar de lejos, es capaz de atacar por todas partes. Tiene la despreocupación de la juventud. Hay un terreno hecho para corredores fuertes y que se atreven. Él es fuerte y se atreve”.

“El Tour, la popularidad del Tour y la leyenda del Tour no están construidos por tal o cual campeón, sino por campeones, generación tras generación, desde Maurice Garin pasando por Coppi, Anquetil, Merckx, Hinault… él va a entrar en esa leyenda, y obviamente le deseo lo mejor. Pero nos va a ofrecer muchas emociones”.

La nacionalidad de Seixas también es claramente un factor importante para el director del Tour de Francia, donde el país de origen ha soportado una espera dolorosamente larga por un ganador masculino local desde que Bernard Hinault triunfó por última vez en 1985. Prudhomme hizo varias referencias a Hinault, especialmente al hablar del fervor que ya se está generando en torno a Seixas, y que seguramente alcanzará un punto álgido en julio.

“Ya en Lieja-Bastoña-Lieja estaba en el coche detrás de Pogačar y Seixas, y ¿qué escuché al costado de la carretera? '¡Adelante Paul! ¡Vamos Seixas!' Evidentemente, ese apoyo será aún más fuerte en el Tour de Francia”, dijo Prudhomme.

“No puedo imaginar cómo será (la presión), y no creo que él tampoco se dé cuenta del todo. Es un aspecto muy importante. La recuperación es primordial en el Tour de Francia. Recuerdo haber visto a Julian Alaphilippe en 2019, tan amigable, pasando tanto tiempo con la gente después de las etapas. Pero está claro que, en un momento determinado, eso te desgasta. Así que la recuperación es primordial. Veremos cómo lidia con todo eso”.