La asociación de ciclistas sugiere cambios radicales en la estructura del deporte para garantizar el progreso y la seguridad en el deporte femenino

La Alianza de Ciclistas (TCA) ha dado respuesta a la solicitud de consulta de la UCI sobre el futuro del deporte.

En una carta a la UCI, el organismo de defensa de los ciclistas expresa su preocupación por la falta de progreso, a pesar de las aparentes mejoras en las carreras femeninas.

“La UCI ha declarado que el ciclismo femenino ha experimentado 'crecimiento notable' en los últimos años”, se afirma en la carta publicada el lunes. “Sin embargo, como se señaló anteriormente, nos preocupa gravemente que este impulso no haya conducido a una 'estructura más fuerte para el ciclismo profesional femenino'.

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“En un momento en que el ciclismo femenino está experimentando una mayor visibilidad e impulso, la Alianza de Ciclistas enfatiza que el éxito a largo plazo depende del fortalecimiento de las estructuras subyacentes del deporte”, afirma su comunicado de prensa.

“Nuestro objetivo es garantizar que el crecimiento del ciclismo femenino vaya acompañado de una base sólida y sostenible”, dijo la directora general interina de TCA, Deena Blacking.

“Esta presentación representa la voz colectiva de los ciclistas y una visión compartida de cómo el deporte puede seguir evolucionando”.