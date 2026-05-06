La asociación de ciclistas sugiere cambios radicales en la estructura del deporte para garantizar el progreso y la seguridad en el deporte femenino

La Alianza de Ciclistas (TCA) ha dado respuesta a la solicitud de consulta de la UCI sobre el futuro del deporte.

En una carta a la UCI, el organismo de defensa de los ciclistas expresa su preocupación por la falta de progreso, a pesar de las aparentes mejoras en las carreras femeninas.

“La UCI ha declarado que el ciclismo femenino ha experimentado 'crecimiento notable' en los últimos años”, se afirma en la carta publicada el lunes. “Sin embargo, como se señaló anteriormente, nos preocupa gravemente que este impulso no haya conducido a una 'estructura más fuerte para el ciclismo profesional femenino'.

El artículo continúa a continuación.

te puede gustar



'Sin donaciones inmediatas, dejaremos de existir' – La Alianza de Ciclistas lanza una recaudación de fondos de 100.000 euros para salvar el sindicato de ciclistas independientes



“Tengo muchas ideas sobre cómo mejorar el ciclismo”, dice Demi Vollering mientras FDJ United-SUEZ afirma su papel de liderazgo en las consultas sobre la reforma de la UCI



'El tiempo de debatir interminablemente y volver a diagnosticar el problema ha pasado': Rapha lanza una 'hoja de ruta' actualizada para el futuro del ciclismo mientras concluye el período de consultas de la UCI

“A pesar de los signos externos de progreso, el deporte sigue construido sobre cimientos frágiles”, continúa la carta, citando a Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ), quien habló de su temor de que “el WorldTour pueda implosionar en algún momento”.

La carta de la TCA a la UCI incluye sugerencias para cambios radicales en la estructura de financiación, incluido el reparto de ingresos y la redistribución de los días de carrera Women's WorldTour, como reprogramar la Vuelta Femenina para que siga la carrera masculina en septiembre.

La asociación también señaló la escasa cobertura de algunas carreras, sugiriendo que la UCI debería exigir más.

La seguridad también es una preocupación, y la TCA hace una serie de sugerencias, incluido un “enfoque centrado en el ciclista” para el seguimiento por GPS, la eliminación de curvas cerradas dentro de los últimos 500 metros de las carreras y la reforma del sistema de tarjetas amarillas.

Además, la carta incluía sugerencias de mejoras en torno a la inestabilidad en los niveles inferiores del deporte, que identificó como una preocupación importante, señalando la pérdida de carreras y los presupuestos más altos que causan que los equipos se retiren, los cuales están erosionando los caminos de desarrollo de los ciclistas.

“En un momento en que el ciclismo femenino está experimentando una mayor visibilidad e impulso, la Alianza de Ciclistas enfatiza que el éxito a largo plazo depende del fortalecimiento de las estructuras subyacentes del deporte”, afirma su comunicado de prensa.

“Nuestro objetivo es garantizar que el crecimiento del ciclismo femenino vaya acompañado de una base sólida y sostenible”, dijo la directora general interina de TCA, Deena Blacking.

“Esta presentación representa la voz colectiva de los ciclistas y una visión compartida de cómo el deporte puede seguir evolucionando”.

La carta completa tiene más de 5.600 palabras y se puede leer en el sitio web de la organización.