Belga descendió al puesto 36 y recibió tarjeta amarilla en San Cibrao das Viñas

Lotte Kopecky (SD Worx-Protime) se quedó con las manos vacías por segundo día consecutivo en La Vuelta Femenina. Después de terminar en segundo lugar el domingo, Kopecky quedó relegada al último lugar de su grupo de 36 en el sprint de la etapa 2.

Al llegar a la recta final a rebufo de su compañera de equipo Anna van der Breggen, Kopecky parecía una muy buena apuesta para la victoria en la etapa 2 hasta San Cibrao das Viñas.

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“Si mañana empiezo un sprint, haría exactamente lo mismo”, escribió. “Recibí una gran ventaja de Anna VDB, comencé mi sprint así que tomé mi línea, no la de Anna. Así que SÍ, tengo que salirme de mi línea original. En ese momento no había nadie a mi lado todavía.

“Después de ver el vídeo, realmente quiero decir que Shari Bossuyt no hizo nada malo. ¡Así que, absolutamente, felicidades para ella!

“No estoy de acuerdo con la decisión del jurado. Pero esa es otra discusión entre todos. No hay más comentarios”.

Ahora, Kopecky afronta una batalla cuesta arriba por la clasificación por puntos, cayendo del segundo al 14º lugar, 38 puntos detrás de Bossuyt. Debería tener otra oportunidad de correr al sprint en la etapa 3 del martes hacia A Coruña.