Belga descendió al puesto 36 y recibió tarjeta amarilla en San Cibrao das Viñas

Lotte Kopecky (SD Worx-Protime) se quedó con las manos vacías por segundo día consecutivo en La Vuelta Femenina. Después de terminar en segundo lugar el domingo, Kopecky quedó relegada al último lugar de su grupo de 36 en el sprint de la etapa 2.

Al llegar a la recta final a rebufo de su compañera de equipo Anna van der Breggen, Kopecky parecía una muy buena apuesta para la victoria en la etapa 2 hasta San Cibrao das Viñas.

Pero cuando iniciaba su sprint, Kopecky giró a la izquierda y chocó con la eventual ganadora de la etapa, Shari Bossuyt (AG Insurance-Soudal). Luego giró a la derecha, se encontró con la eventual subcampeona de etapa Franziska Koch (FDJ United-Suez) y dejó de pedalear, cruzando la meta en el puesto 15.

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Kopecky fue multado con 500 CHF por violar la regla 2.12.007-5.1, “Desviación de la línea elegida que obstruye o pone en peligro a otro corredor o sprint irregular”, según el comunicado de la carrera. También recibió una tarjeta amarilla y le quitaron 18 puntos para la clasificación del maillot verde.

Dijo después de la etapa que su contacto con Bossuyt le hizo cometer un error al cambiar.

“Quería cambiar de marcha. Con el sistema SRAM, si presionas ambos botones al mismo tiempo, cambias al plato pequeño”, explicó Kopecky, frustrado, a la emisora ​​belga. esporza.

“En el momento en que quería subir de marcha, entré en contacto con Shari, lo que me hizo cambiar al plato interior (más pequeño) y soltar la cadena”.

En Instagram más tarde ese día, Kopecky dijo que no cambiaría nada sobre cómo corre la final en los próximos sprints.

“Si mañana empiezo un sprint, haría exactamente lo mismo”, escribió. “Recibí una gran ventaja de Anna VDB, comencé mi sprint así que tomé mi línea, no la de Anna. Así que SÍ, tengo que salirme de mi línea original. En ese momento no había nadie a mi lado todavía.

“Después de ver el vídeo, realmente quiero decir que Shari Bossuyt no hizo nada malo. ¡Así que, absolutamente, felicidades para ella!

“No estoy de acuerdo con la decisión del jurado. Pero esa es otra discusión entre todos. No hay más comentarios”.

Hasta los últimos 200 metros todo había ido según lo previsto para Kopecky.

“Mi equipo hizo un gran trabajo hoy y me dejó para la final. Esa última subida fue difícil, pero la superé, luego me acerqué a Anna y ella hizo una salida perfecta. Me lancé en el momento perfecto”, dijo. esporza.

Ahora, Kopecky afronta una batalla cuesta arriba por la clasificación por puntos, cayendo del segundo al 14º lugar, 38 puntos detrás de Bossuyt. Debería tener otra oportunidad de correr al sprint en la etapa 3 del martes hacia A Coruña.