El corredor suizo será operado después de chocar con el mejor joven Ciabocco a 12 km del final

Noemí Rüegg (EF Education-Oatly), ganadora de la etapa 1 y líder de la Vuelta Femenina, se ha visto obligada a abandonar la carrera tras sufrir una caída durante los 109,8 kilómetros de la etapa 2 hasta San Cibrao das Viñas.

Rüegg pareció tocar ruedas con otra ciclista a 12 km del final y se topó con la mejor ciclista joven, Eleonora Ciabocco (Picnic-PostNL).

El artículo continúa a continuación.

Poco después se anunció que Rüegg había abandonado. El martes por la mañana, su equipo EF Education-Oatly anunció que se había fracturado el hombro derecho en el accidente y necesitará cirugía.

Rüegg lideró la Vuelta tras imponerse en la etapa 1 al sprint en Salvaterra de Miño a Lotte Kopecky (SD Worx-ProTime).

La alemana Franziska Koch (FDJ United-SUEZ), que el domingo obtuvo una bonificación de seis segundos en el sprint intermedio, fue segunda en la general empatada en tiempo con Rüegg al inicio de la etapa del lunes.