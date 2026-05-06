El corredor suizo será operado después de chocar con el mejor joven Ciabocco a 12 km del final

Noemí Rüegg (EF Education-Oatly), ganadora de la etapa 1 y líder de la Vuelta Femenina, se ha visto obligada a abandonar la carrera tras sufrir una caída durante los 109,8 kilómetros de la etapa 2 hasta San Cibrao das Viñas.

Rüegg pareció tocar ruedas con otra ciclista a 12 km del final y se topó con la mejor ciclista joven, Eleonora Ciabocco (Picnic-PostNL).

Ambos motociclistas chocaron contra una alcantarilla y fueron rápidamente atendidos por médicos.

El artículo continúa a continuación.

te puede gustar



Etapa 1 de la Vuelta Femenina: Noemí Rüegg arrasa en el sprint cuesta arriba para vencer a Kopecky y Koch y hacerse con el primer maillot de líder



Marianne Vos abandona la Vuelta Femenina tras romperse la clavícula en una caída de la etapa 1



La Vuelta Femenina abandona: el líder de la carrera se une a la creciente lista de ciclistas que abandonarán la carrera de 2026

Poco después se anunció que Rüegg había abandonado. El martes por la mañana, su equipo EF Education-Oatly anunció que se había fracturado el hombro derecho en el accidente y necesitará cirugía.

“Noemí sufrió una fractura en el hombro derecho en la caída que la obligó a abandonar la Vuelta. La fractura requerirá cirugía. Únase a nosotros para desearle a nuestra campeona todo lo mejor en su recuperación”, anunció el equipo.

Rüegg lideró la Vuelta tras imponerse en la etapa 1 al sprint en Salvaterra de Miño a Lotte Kopecky (SD Worx-ProTime).

La alemana Franziska Koch (FDJ United-SUEZ), que el domingo obtuvo una bonificación de seis segundos en el sprint intermedio, fue segunda en la general empatada en tiempo con Rüegg al inicio de la etapa del lunes.

Después de terminar segundo en el sprint de la etapa 2, Koch asumió el liderato de la carrera con seis segundos de ventaja sobre la ganadora de la etapa, Shari Bossuyt (AG Insurance-Soudal).

Ciabocco, 16º en la primera etapa, lució el maillot de mejor joven al mismo tiempo que otros cinco corredores. El italiano terminó la segunda etapa en el puesto 62, a 2:29 de Bossuyt.

Lore De Schepper (AG Insurance-Soudal) se puso la camiseta blanca después de la etapa 2.