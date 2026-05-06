El belga elimina el Tour Auvernia – Ródano-Alpes de su calendario y lo sustituye por un 'entrenamiento específico'

Después de uno de los mejores comienzos de temporada de su carrera, Remco Evenepoel evitará competir por completo hasta el inicio del Tour de Francia, anunció el lunes su equipo Red Bull-Bora-Hansgrohe.

La última carrera de Evenepoel fue la Lieja-Bastogne-Lieja, donde terminó tercero detrás de Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) y Paul Seixas (Decathlon CMA CGM), dos rivales a los que se enfrentará en el Tour de Francia, que comienza en Barcelona el 4 de julio.

Con el Tour Auvernia – Ródano-Alpes fuera de su calendario, Evenepoel no correrá durante 68 días antes del Tour. En cambio, se centrará en la recuperación, reconocimientos del curso, entrenamiento específico y un campamento de altitud en mayo, según el equipo.

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El Dauphiné ha sido históricamente un último paso importante en la preparación del Tour de Francia debido a su nivel, su posición en el calendario y una carrera adaptada por los organizadores (la ASO organiza ambas carreras) para presentar de antemano los principales obstáculos del Tour.

El Tour Auvergne-Rhône-Alpes es la única carrera que queda en el calendario que tiene una contrarreloj por equipos antes de que comience el Tour, con una contrarreloj por equipo de 19 kilómetros en Barcelona, ​​lo que hace aún más inusual que tantos contendientes del Tour se salten la carrera.

Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) corrió en el Dauphiné antes de sus dos victorias en el Tour (2022 y 2023), mientras que Pogačar compitió en el Dauphiné antes de ganar el Tour en 2020 y 2025. Corrió el Tour de Eslovenia y sus campeonatos nacionales antes de su victoria de 2021, y el Giro de Italia antes de ganar el Tour de Francia de 2024.

Evenepoel también corrió con el Dauphiné antes de terminar en el podio detrás de Pogačar y Vingegaard en el Tour 2024, pero adoptará un enfoque muy diferente este año.

La ausencia de Evenepoel en la carrera anteriormente conocida como Dauphiné dejará el campo abierto: Vingegaard corre en el Giro de Italia, mientras que Pogačar ha elegido el Tour de Suiza como su última carrera antes del Tour.

El compañero de equipo de Evenepoel, Florian Lipowitz, que fue el único corredor que se acercó a Pogačar durante el Tour de Romandía, finalizando segundo a 42 segundos en la general el domingo, tampoco correrá en Francia antes del Tour.