El equipo holandés lucha por organizarse en la persecución del ganador de la etapa 3, Cédrine Kerbaol

Un día después de su descenso durante el sprint final de la etapa 2 de La Vuelta Femenina, Lotte Kopecky volvió a correr en A Coruña, logrando otro segundo puesto.

Cédrine Kerbaol (EF Education-Oatly) logró la victoria en solitario con un ataque tardío en el final montañoso. Mantuvo a raya al reducido grupo perseguidor para lograr la décima victoria de su carrera, mientras que Kopecky lideró al resto a casa sólo cuatro segundos atrás.

Fue otro subcampeonato para la belga, que quedó segunda detrás de otra corredora del EF, Noemí Rüegg, el primer día en Salvaterra de Miñao.

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“Esto no nos ayuda en absoluto por el momento.”

“Por encima de todo, realmente queríamos ganar la etapa. Cualquier otra cosa es una ventaja”, dijo Kopecky. “Si puedo correr con el maillot rojo sin ganar una etapa, mi Vuelta no habrá sido un éxito”.