El equipo holandés lucha por organizarse en la persecución del ganador de la etapa 3, Cédrine Kerbaol

Un día después de su descenso durante el sprint final de la etapa 2 de La Vuelta Femenina, Lotte Kopecky volvió a correr en A Coruña, logrando otro segundo puesto.

Cédrine Kerbaol (EF Education-Oatly) logró la victoria en solitario con un ataque tardío en el final montañoso. Mantuvo a raya al reducido grupo perseguidor para lograr la décima victoria de su carrera, mientras que Kopecky lideró al resto a casa sólo cuatro segundos atrás.

Fue otro subcampeonato para la belga, que quedó segunda detrás de otra corredora del EF, Noemí Rüegg, el primer día en Salvaterra de Miñao.

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Pero Kopecky, que también recibió una multa y una tarjeta amarilla por sus acciones en la etapa 2, dijo más tarde esporza que ella no era la líder del equipo SD Worx-Protime en otro día desafiante para el equipo.

“Las cosas realmente no van como queremos”, dijo, antes de señalar que el equipo había decidido trabajar para Mischa Bredewold en la final, dada su fuerza en las colinas al final de la etapa.

“Acabábamos de decidir que Mischa correría a toda velocidad. Estaba claro que ella era mejor en la subida, así que la decisión se tomó rápidamente.

“Anna van der Breggen y Mischa Bredewold fueron muy fuertes en las subidas. Yo estaba luchando y tuve que retroceder. Sin embargo, tenía confianza en que todavía podía volver a la carrera, ya que Letizia Paternoster todavía tenía algunas corredoras persiguiéndola”.

Sin embargo, el ataque de Kerbaol, que venía a 2,2 km de la meta en una carrera cuesta abajo hacia la ciudad, complicó las cosas. Liv-AlUla-Jayco lideró la persecución detrás del atacante solitario, mientras que SD Worx-Protime tuvo más dificultades para organizarse.

“Era complicado andar por los adoquines y ella eligió el momento perfecto para escaparse. Con las rotondas en los últimos 3 km, era difícil montar una persecución”, dijo Kopecky.

“Nos perdimos de vista en la curva final. No hubo nada malo en mi sprint. Sé que puedo terminar fuerte, pero hoy había alguien delante.

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“Esto no nos ayuda en absoluto por el momento.”

El par de segundos puestos de Kopecky es lo mejor que el equipo tiene para mostrar durante los primeros tres días de carrera, aunque hay más oportunidades para una victoria por delante, mientras que el tercer clasificado del año pasado, Van der Breggen, liderará el desafío general del equipo mientras se avecinan las altas montañas del último fin de semana.

Kopecky ocupa actualmente el segundo lugar en la clasificación general de La Vuelta Femenina, ahora a solo dos segundos de la camiseta roja Fransizka Koch (FDJ United-SUEZ) después de obtener 10 segundos de bonificación durante la etapa 3.

Tiene la oportunidad de tomar la delantera en la etapa 4, que debería concluir con un sprint cuesta arriba, pero la principal preocupación de Kopecky es conseguir una victoria de etapa.

“Por encima de todo, realmente queríamos ganar la etapa. Cualquier otra cosa es una ventaja”, dijo Kopecky. “Si puedo correr con el maillot rojo sin ganar una etapa, mi Vuelta no habrá sido un éxito”.