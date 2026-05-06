Los equipos alemanes optan por un escuadrón de rouleurs para proteger a los líderes del equipo

Jai Hindley y Giulio Pellizzari compartirán el liderazgo del equipo en el Giro de Italia mientras Red Bull-Bora-Hansgrohe intenta derrotar a Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) y sus otros rivales de la general.

Los dos jefes de equipo contarán con el apoyo de Aleksandr Vlasov en las montañas, Giovanni Aleotti y Ben Zwiehoff en otras etapas montañosas, con Mick van Dijke, Gianni Moscon y Nico Denz como compañeros para las carreteras planas pero a menudo difíciles del Giro. Denz también podría desafiar en los sprints y tiene tres victorias en el Giro en su palmarés.

Hindley y Pellizzari le dan a Red Bull-Bora-Hansgrohe dos opciones generales diferentes. El australiano llega a Bulgaria en su 30 cumpleaños y como ganador de 2022.

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Corrió en Italia cuando era un joven ciclista y ganó en Blockhaus en 2022, siendo la subida el primer final de montaña de la carrera de este año. Ha corrido diez Grandes Vueltas, terminando segundo en el Giro 2020, séptimo en el Tour de Francia 2023 y cuarto en la Vuelta a España 2025.

Pellizzari, de 22 años, es considerado el próximo gran corredor de Gran Vuelta de Italia y ganó el reciente Tour de los Alpes. Desde entonces ha permanecido en altitud en los Alpes italianos para recuperarse y realizar un último entrenamiento antes de viajar a Bulgaria.

“Al inicio del Tour de los Alpes, no tenía la confianza para entender mi forma para el Giro de Italia, pero día a día fue mejorando”, dijo Pellizzari en una entrevista con Red Bull.

“La victoria nos da a mí y a nosotros como equipo mucha confianza en nosotros mismos para el Giro. Hemos demostrado que somos un equipo fuerte y que podemos estar preparados para correr bien allí.

Pellizzari fue sexto en el Giro y la Vuelta de 2025, pero aún tiene que demostrar su liderazgo y resistencia en el Gran Tour, de ahí la estrategia de liderazgo dual de Red Bull-Bora-Hansgrohe.

“Comenzamos este Giro con un claro enfoque en la general y con dos corredores que aportan diferentes puntos fuertes a esa ambición”, dijo el jefe de deportes del equipo, Zak Dempster.

“Jai sabe lo que se necesita para ganar esta carrera y Giulio continúa dando pasos importantes en su desarrollo. Tienen una buena relación y alrededor de ellos hemos seleccionado un grupo que nos brinda experiencia, fuerza para escalar y control en diferentes tipos de etapas.

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“Queremos correr con ambición, pero también con compostura, y dar a ambos líderes el apoyo que necesitan para estar en la lucha cuando el Giro llegue a sus momentos decisivos.

Dempster participó en cuatro Grandes Vueltas, incluido el Giro de 2018, durante su propia carrera, y conoce la naturaleza impredecible de la Corsa Rosa.

“La ruta es exigente. Hay días obvios de montaña, pero también hay etapas largas, finales nerviosos, terreno ondulado y momentos en los que el posicionamiento y la toma de decisiones con calma pueden marcar una gran diferencia.

“Es por eso que el equilibrio de esta alineación es importante. Tenemos corredores que pueden proteger a Jai ​​y Giulio antes de las subidas, corredores que pueden guiar la carrera cuando se vuelve estresante y corredores que aún pueden estar ahí en lo profundo de las montañas”.