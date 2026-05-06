Los equipos alemanes optan por un escuadrón de rouleurs para proteger a los líderes del equipo

Jai Hindley y Giulio Pellizzari compartirán el liderazgo del equipo en el Giro de Italia mientras Red Bull-Bora-Hansgrohe intenta derrotar a Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) y sus otros rivales de la general.

Los dos jefes de equipo contarán con el apoyo de Aleksandr Vlasov en las montañas, Giovanni Aleotti y Ben Zwiehoff en otras etapas montañosas, con Mick van Dijke, Gianni Moscon y Nico Denz como compañeros para las carreteras planas pero a menudo difíciles del Giro. Denz también podría desafiar en los sprints y tiene tres victorias en el Giro en su palmarés.

El artículo continúa a continuación.

Corrió en Italia cuando era un joven ciclista y ganó en Blockhaus en 2022, siendo la subida el primer final de montaña de la carrera de este año. Ha corrido diez Grandes Vueltas, terminando segundo en el Giro 2020, séptimo en el Tour de Francia 2023 y cuarto en la Vuelta a España 2025.

“Comenzamos este Giro con un claro enfoque en la general y con dos corredores que aportan diferentes puntos fuertes a esa ambición”, dijo el jefe de deportes del equipo, Zak Dempster.