Diferentes tomas de corredores como Romain Bardet, Nicole Frain y Lachlan Morton mientras los competidores reflexionan sobre el cambio de cara de la carrera y el deporte.

La discusión y el debate sobre cómo funcionan o no las cosas después de una carrera de grava no son una rareza, pero después de la edición de 2026 de The Traka, el ruido que sigue a la carrera parece haber subido varios niveles.

Ya sea por el mayor perfil del evento en sí (que ahora se encuentra junto a Unbound como uno de los principales eventos de gravel del mundo), el creciente profesionalismo del deporte o el creciente flujo de ciclistas de otras disciplinas más controladas, hubo un flujo de preocupaciones que se discutieron públicamente en las redes sociales.

Hubo problemas en torno a los problemas de salida, y Joe Laverick informó en una publicación de Substack que los hombres del grupo de edad fueron dejados sin querer por delante de las ciclistas profesionales femeninas en el 360 – las dificultades para recorrer el recorrido – “15 giros equivocados… les sucedieron a todos. ¿Es este el 'espíritu de la grava?' preguntó Lauren De Crescenzo en una publicación de Instagram. Además, existían preocupaciones sobre el comportamiento de los competidores en torno a las desviaciones del recorrido y la no selección de ciclistas fuera de su propia categoría que, en años pasados, dependían más de la integridad de los ciclistas que de las reglas para hacer cumplir.

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El mayor problema, sin embargo, fue la seguridad para los grandes grupos de ciclistas, que atraen cada vez más a ciclistas de otras disciplinas, y también a ciclistas que no solo participan en las carreras por su propio sentido de logro, sino que hacen de la disciplina su enfoque completo como profesión, con patrocinadores ante quienes responder y equipos para quienes actuar.

“Creo que el gravel necesita encontrar sus propias reglas porque se está volviendo cada vez más competitivo y la forma en que funciona ahora no es lo suficientemente buena para la seguridad de los ciclistas y todo eso”, dijo Romain Bardet, que corrió en la Traka 360, en una entrevista con Ciclismo de fantasía. “Hay que tener tácticas de equipo, un camino abierto y esas cosas… No es suficiente”.

Bardet, profesional de la carretera retirado, puede provenir de la perspectiva de un ciclista que ha surgido de una disciplina altamente regulada, pero sus preocupaciones sobre la seguridad no estaban aisladas. La ganadora de la Traka 200, Sofía Gómez Villafañe, que durante mucho tiempo ha sido una de las de mejor desempeño en la escena estadounidense, participó activamente en el intento de mitigar algunos de los riesgos.

“Muy temprano, hablé con el motociclista que estaba con nosotros y les pedí que por favor comenzaran a tocar la bocina cada vez que nos acercáramos a otros ciclistas, personas que usaban los senderos, como cualquier cosa que estuviera pasando, y a veces tenía que hacerles señales para que comenzaran a tocar la bocina y siguieran tocando la bocina”, dijo Villafañe. ciclismonoticias.

“Así que sí, ¿esta carrera es perfecta? No. ¿Hay alguna carrera de tierra que sea perfecta? No, pero tuvimos un buen día”.

Dolores de crecimiento: ¿espíritu o estructura?

Parte del atractivo del gravel en sus inicios fue su enfoque mucho más relajado e impulsado por la comunidad. Era una disciplina construida sobre el tan cacareado “espíritu del gravel”, pero el crecimiento de su popularidad y lo que está en juego tiene consecuencias tanto para los eventos individuales como para el deporte en su conjunto.

“El Traka es un evento increíble, para el gravel, para la comunidad, la exposición de la marca, el rendimiento de los atletas y todo lo demás. Pero hay que entender que la organización hizo de este evento uno de los más grandes del calendario, creó el problema de tantos participantes, acepta todas estas tarifas de inscripción y dinero de patrocinio y, por lo tanto, tiene la responsabilidad de cumplir con un estándar en su ejecución”, dijo la campeona de Oceanía Nicole Frain en su sitio web. “¿Pero cuál es el estándar? Esa es sin duda una parte de la pregunta”.

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La Traka es parte de la Gravel Earth Series y, al igual que las carreras de las series Unbound Gravel y Life Time Grand Prix en los EE. UU., está fuera de la Gravel World Series regulada por la UCI introducida en 2022, que, entre otras cosas, especifica cierres de carreteras o carreteras cerradas en sus reglas para los organizadores de eventos.

“No me malinterpreten, también tienen sus propios problemas, pero al menos están libres de peligros como los coches públicos en el circuito y tienen una forma en la que es posible expresar inquietudes sobre la acción”, escribió Frain. “¿El gravel se está volviendo lo suficientemente grande y profesional como para necesitar un organismo rector? ¿Necesita un sindicato de ciclistas para que podamos expresar nuestras inquietudes de primera mano sin temor a repercusiones por hablar?

“Y sé que 'no es así como empezó el gravel…' pero es en lo que se ha convertido. Los ciclistas se ganan la vida, se ganan la vida y adoptan una vida totalmente profesional para el deporte. Por esta razón, también me gustaría ver un control de dopaje en los eventos y sus alrededores ahora que el deporte se está expandiendo profesionalmente”.

No hay duda de que el eje del mundo del gravel está cambiando y el ascenso de The Traka de un evento con 100 corredores en 2019 a uno con 4.500 participantes en 2026, y una franja de marcas que claman por ser exhibidas, es solo un ejemplo de esto.

“Esta no es la grava de antaño y, para ser honesto, no me importa”, dijo Lachlan Morton en una publicación de Instagram. “Tener múltiples campeones del mundo, ganadores de etapas de grandes vueltas y literalmente cientos de ciclistas increíbles, de todas las disciplinas, luchando en carriles secundarios, pistas individuales y carriles bici es algo muy especial.

“Agitado, caótico y sí, a veces peligroso, pero no puedo evitar encontrarlo muy puro y simplemente genial”.