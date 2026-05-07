La clasificación general no es el único objetivo de la estrella polaca en la carrera por etapas española

Se puede confiar en Kasia Niewiadoma-Phinney (Canyon-SRAM zondacrypto) para intentar atacar siempre que haya una oportunidad, y la etapa 3 de la Vuelta Femenina no fue diferente. La campeona polaca intentó marcar la diferencia en ambas subidas en los últimos 15 km, pero el viento en contra hizo que sus ataques finalmente fracasaran.

Aunque una victoria no estaba en las cartas, la etapa la ganó la atacante en solitario Cédrine Kerbaol (EF Education-Oatly) al final de la carrera, todavía miraba hacia las próximas etapas donde puede dejar su huella tanto en los éxitos de etapa como en la búsqueda de la camiseta general.

“Había bastante viento en contra en la subida. Sentí que no era realmente rápida, así que lo intenté”, dijo Niewiadoma-Phinney después del final de la etapa.

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Aunque sus propios ataques no tuvieron éxito, también disfrutó de la final llena de acción y dijo que sentía que había contribuido a la carrera.

“Siento que en la primera parte de la carrera simplemente rodamos. Así que fue agradable, con algo de acción emocionante hacia el final. Nunca se sabe si no lo intentas, así que eso es lo que quería hacer hoy”, dijo el piloto de 31 años.

Después de centrarse en las Clásicas de Primavera, donde estuvo a punto de conseguir la victoria, Niewiadoma-Phinney tuvo que adaptarse rápidamente a las carreras por etapas, pero afirmó que no estaba en desventaja en comparación con otras corredoras que podían disfrutar de una preparación específica.

“Siempre depende de tus piernas. Si te sientes bien, puedes hacerlo bien en cualquier lugar. Pero sí, siempre es una transición muy rápida de las Clásicas de Primavera a la Vuelta. Lo tomamos día a día porque puede pasar cualquier cosa. Pero, por supuesto, con las dos últimas etapas, siento que la general se decidirá fácilmente allí”, miró hacia las etapas venideras.

Aunque las colinas de la etapa 3 pueden haber sido la mejor oportunidad para Niewiadoma-Phinney de ganar una etapa, tampoco debería descartarse el final cuesta arriba de la etapa 4.

La etapa 5, aunque presenta un tramo corto hasta el final, probablemente la ganará un velocista, pero la subida final de la etapa 6 a Les Praeres con sus locas pendientes de hasta el 27% ofrece otra oportunidad para que Niewiadoma-Phinney busque la victoria antes de que la subida al Angliru en la etapa final decida la general.