'El Giro es más impredecible. Tienes que estar preparado para cualquier cosa todos los días”, dice Dane.

Jonas Vingegaard ha llegado a Bulgaria para el Giro de Italia, con el claro objetivo de ganar la maglia rosa en Roma y completar una rara trilogía de victorias en Grandes Vueltas.

“Quiero ganar el Giro y hacer historia”, dijo el líder del equipo Visma-Lease a Bike La Gazzetta dello SportCiro Scognamiglio en una entrevista exclusiva.

“Aceptar un nuevo desafío es algo que necesitaba. No veo la hora de empezar a correr. El objetivo es ganar en Roma.

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“Durante muchos años, mi programa de carrera fue muy similar, pero sentí la necesidad de cambiar. El Giro es un gran objetivo y estoy convencido de que a través de estas tres semanas de carrera, también puedo alcanzar el pico para el Tour. Sin embargo, por ahora, estoy concentrado en el Giro”.

Vingegaard admitió que sólo sabe unas pocas palabras de italiano, pero recordó que se enamoró del país cuando asistió a su primer campo de entrenamiento en Toscana al principio de su carrera.

“Me encanta todo sobre Italia, desde la comida hasta la cultura. Nunca he estado de vacaciones en Italia, pero quiero hacerlo”, dijo, esperando que los tifosi italianos lo respetaran en la esperada batalla general con el piloto de Red Bull-Bora-Hansgrohe, Giulio Pellizzari.

“Por ahora sólo sé unas pocas palabras en italiano. Me gustaría ser un experto en vino italiano, especialmente en vino blanco. Italia tiene algo especial, tiene una energía especial”.

Sólo Eddy Merckx, Bernard Hinault, Felice Gimondi, Alberto Contador, Vincenzo Nibali, Chris Froome y Jacques Anquetil han ganado las tres Grandes Vueltas, siendo Vingegaard el favorito para ganar la Corsa Rosa de este año y así completar la triple corona del ciclismo antes que Tadej Pogačar.

“Es un gol para mí”, afirmó, negando cualquier rivalidad con Pogačar. Los dos volverán a chocar en el Tour de Francia en julio.

“Significa que haría historia. Es sólo cuestión de tiempo antes de que él también lo haga. Tadej es quizás el mejor corredor que jamás haya existido. Le he vencido en el pasado y confío en que puedo hacerlo en el futuro”.

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Vingegaard volvió a ser segundo detrás de Pogačar en el Tour de Francia de 2025, pero ganó la Vuelta a España. Una caída en un entrenamiento tras una pelea con un ciclista local retrasó su debut en 2026, pero luego ganó la París-Niza y la Volta a Cataluña. En las últimas semanas, entrenó para el Giro en altura y parecía transformado, en forma y listo para correr cuando viajó a Bulgaria el martes.

“He estudiado mucho el recorrido del Giro, también porque no pude hacer ningún recorrido de reconocimiento”, explicó.

“En Bulgaria será importante estar atento al viento. Habrá muchos días difíciles: Blockhaus, Corno alla Scale y luego en Val d'Aosta y la etapa Dolomite. Algunas etapas podrían crear grandes diferencias de tiempo.

“El Giro es más impredecible. Hay que estar preparado para cualquier cosa todos los días porque puede haber sorpresas en todas partes”.

Vingegaard desmintió la idea de que sea el gran favorito y nombró a varios rivales.

“Hay muchos: Adam Yates, Pellizzari, Bernal, O'Connor, Gall. Tendré que ser la mejor versión de mí mismo para ganar”, afirmó.

“Las señales son buenas. Mi forma estuvo bien en marzo, pero estoy trabajando para mejorar en mayo y luego en julio”.

Insistió en que se ha recuperado completamente de su terrible accidente de 2024, pero que le preocupa la seguridad.

Cuando se le preguntó qué haría si fuera presidente de la UCI por un día, dijo: “Usaría menos energía en… establecer reglas porque algunas no son necesarias.

“Necesitamos centrarnos en las reglas vigentes, controlar perfectamente las rutas de carrera y verificar las condiciones de las carreteras y que estén limpias. Eso no siempre sucede”.