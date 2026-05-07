'El Giro es más impredecible. Tienes que estar preparado para cualquier cosa todos los días”, dice Dane.

Jonas Vingegaard ha llegado a Bulgaria para el Giro de Italia, con el claro objetivo de ganar la maglia rosa en Roma y completar una rara trilogía de victorias en Grandes Vueltas.

“Quiero ganar el Giro y hacer historia”, dijo el líder del equipo Visma-Lease a Bike La Gazzetta dello SportCiro Scognamiglio en una entrevista exclusiva.

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Sólo Eddy Merckx, Bernard Hinault, Felice Gimondi, Alberto Contador, Vincenzo Nibali, Chris Froome y Jacques Anquetil han ganado las tres Grandes Vueltas, siendo Vingegaard el favorito para ganar la Corsa Rosa de este año y así completar la triple corona del ciclismo antes que Tadej Pogačar.

“Es un gol para mí”, afirmó, negando cualquier rivalidad con Pogačar. Los dos volverán a chocar en el Tour de Francia en julio.

Vingegaard volvió a ser segundo detrás de Pogačar en el Tour de Francia de 2025, pero ganó la Vuelta a España. Una caída en un entrenamiento tras una pelea con un ciclista local retrasó su debut en 2026, pero luego ganó la París-Niza y la Volta a Cataluña. En las últimas semanas, entrenó para el Giro en altura y parecía transformado, en forma y listo para correr cuando viajó a Bulgaria el martes.

“Hay muchos: Adam Yates, Pellizzari, Bernal, O'Connor, Gall. Tendré que ser la mejor versión de mí mismo para ganar”, afirmó.

Cuando se le preguntó qué haría si fuera presidente de la UCI por un día, dijo: “Usaría menos energía en… establecer reglas porque algunas no son necesarias.