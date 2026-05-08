La nueva líder del KOM, Allione, dice que llevar camiseta es algo que “recordaré toda mi vida”

En cierto modo, la etapa 4 de La Vuelta Femenina se sintió como una típica etapa de Gran Vuelta: una escapada de cuatro disfrutó de una buena ventaja, pero un final al sprint parecía inevitable, hasta que Marta Jaskulska (Human Powered Health) y Lauretta Hanson (Lidl-Trek) dejaron atrás a sus compañeras Annelies Nijssen (Lotto-Intermarché) y Marine Allione (Mayenne-Monbana-My Pie) y realmente le dieron al pelotón una carrera por su dinero, siendo atrapado sólo dentro de la marca de 3 km.

“Fue un día realmente agradable. Tenía otros tres corredores conmigo, tuvimos una buena cooperación y realmente creí que íbamos a llegar a la meta”, dijo Hanson.

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Allione había atacado desde el principio y fue la primera en cruzar el Alto de Oural para conseguir sus primeros seis puntos de montaña. En el Alto do Hospital, se alejó de sus compañeros para sumar otros seis puntos. Esto la puso en doce puntos, los mismos que Maëva Squiban (UAE Team ADQ), pero Allione tomó la delantera por haber ganado dos sprints de montaña de tercera categoría frente a uno de Squiban.

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