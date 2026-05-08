La nueva líder del KOM, Allione, dice que llevar camiseta es algo que “recordaré toda mi vida”

En cierto modo, la etapa 4 de La Vuelta Femenina se sintió como una típica etapa de Gran Vuelta: una escapada de cuatro disfrutó de una buena ventaja, pero un final al sprint parecía inevitable, hasta que Marta Jaskulska (Human Powered Health) y Lauretta Hanson (Lidl-Trek) dejaron atrás a sus compañeras Annelies Nijssen (Lotto-Intermarché) y Marine Allione (Mayenne-Monbana-My Pie) y realmente le dieron al pelotón una carrera por su dinero, siendo atrapado sólo dentro de la marca de 3 km.

“Fue un día realmente agradable. Tenía otros tres corredores conmigo, tuvimos una buena cooperación y realmente creí que íbamos a llegar a la meta”, dijo Hanson.

“Pero así son las carreras a veces. Estar tan cerca es un poco desgarrador, pero podemos sacar mucha confianza de ello. Estos primeros cinco días, hay muchas oportunidades para escapadas y estamos aquí para intentarlo. Hoy lo di todo”.

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Jaskulska había atacado en una subida a falta de 14 km, llevándose a Hanson con ella mientras Allione y Nijssen perdían contacto. Los dos corredores que quedaron delante son fuertes rouleuses y pudieron contener al pelotón en el descenso hasta el final de 6 km, pero el terreno ondulado en la final significó su final.

“A falta de un minuto y 9 km para el final, pensé que tal vez llegaríamos allí. Todavía teníamos 30 segundos en esos últimos kilómetros y, de repente, estaban allí. No me di cuenta de que se estaba acercando tan rápido, pero cuando tienes un pelotón furioso detrás de ti, hay mucho que puedes hacer”, dijo Hanson.

Marine Allione (Mayenne-Monbana-My Pie) fue alcanzada incluso antes, pero la francesa de 25 años ya había logrado su objetivo del día: tomar la delantera en la clasificación de montaña y lucirá el maillot de montaña de lunares multicolores en la etapa 5.

“Es increíble tener el maillot, estar en el podio de una Gran Vuelta. Para mí es una locura, no lo puedo creer”, dijo Allione tras recibir su nuevo maillot.

Allione había atacado desde el principio y fue la primera en cruzar el Alto de Oural para conseguir sus primeros seis puntos de montaña. En el Alto do Hospital, se alejó de sus compañeros para sumar otros seis puntos. Esto la puso en doce puntos, los mismos que Maëva Squiban (UAE Team ADQ), pero Allione tomó la delantera por haber ganado dos sprints de montaña de tercera categoría frente a uno de Squiban.

“Mantener la camiseta será difícil con las etapas de montaña que se avecinan. Pero para nosotros como equipo, para mí, esto es enorme. Creo que es algo que recordaré toda mi vida”, finalizó Allione.