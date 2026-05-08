Seis, cuatro y dos bonos por segunda vez colocados cerca de las ascensiones terminadas y finales, con 130.000 € en premios adicionales.

Cada segundo cuenta en un Gran Tour y los sprints intermedios y finales de etapa del Red Bull Kilometer volverán a ofrecer preciosos segundos de bonificación y premios en efectivo en cada una de las 20 etapas de carreras en ruta del Giro de Italia de este año.

Se conceden bonificaciones de tiempo de diez, seis y cuatro segundos en los finales de etapa, y de seis, cuatro y dos segundos en el Red Bull KM. También hay importantes premios en efectivo, con un total de 130.000 € otorgados en el Red Bull KM a los ganadores del sprint y de la general.

El premio total en metálico para el Giro de Italia 2026 es de 1.642.860 €, de los cuales 867.510 € se otorgarán en las cuatro clasificaciones de maillot y 775.350 € se otorgarán en las numerosas clasificaciones especiales.

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En el Giro de 2025, Isaac del Toro ganó 14 segundos en los sprints de Red Bull KM, y este año la posición del sprint se ha acercado a los finales de etapa, haciéndolos más importantes estratégicamente para la lucha general por la victoria. Las bonificaciones también podrían decidir quién lucirá la maglia rosa al principio de la carrera.

Otro sprint intermedio se sitúa más a media distancia en cada etapa de ruta, lo que ofrece puntos para el maillot de líder de la clasificación por puntos de color ciclamen, pero no bonificaciones de tiempo.

El Red Bull KM está resaltado por la marca Red Bull a lo largo de un kilómetro al borde de la carretera. En la etapa 1, se ubicará a 32,3 km de la meta en Burgas y está a sólo 15,5 km del final de la etapa 2 en Veliko Tarnovo, al pie de la última subida.

El Red Bull KM está a sólo 13 km del final de la etapa 3 hasta Sofía, que se espera que termine en un sprint. Las bonificaciones de tiempo en la meta decidirán quién se llevará la primera maglia rosa en Burgas, pero las bonificaciones de tiempo de Red Bull KM podrían provocar cambios en los lideratos de la carrera en las etapas posteriores.

Los contendientes generales también podrían optar por apuntar a los segundos de bonificación de Red Bull KM. En la etapa 7 hasta Blockhaus, el sprint llega a 1,7 km de la subida final de 13,6 km.

Tiene una posición similar en la etapa 9 a Corno alle Scale en los Apeninos y en la etapa 14 a Pila en el Valle de Aosta. El Red Bull KM está a sólo 15,4 km del final de la etapa 17 hasta Andalo y a mitad de camino del Passo Falzarego en la etapa 18. Durante la última etapa de montaña hasta Piancavallo, se ubica después de la primera subida de la meta de montaña.

Los sprints de Red Bull KM también ofrecen 15, 8, 5, 3 y 1 puntos y premios en efectivo de 5.000 € cada día, y cada ganador llevará un número azul en la siguiente etapa. El corredor seleccionado lleva un número de carrera rojo que muestra el mayor “espíritu de lucha” en la etapa anterior.

La Clasificación General de Red Bull KM se decide por puntos, con 15.000 € para el ganador, 10.000 € para el segundo puesto y 5.000 € para el tercero.