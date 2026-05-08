Seis, cuatro y dos bonos por segunda vez colocados cerca de las ascensiones terminadas y finales, con 130.000 € en premios adicionales.

Cada segundo cuenta en un Gran Tour y los sprints intermedios y finales de etapa del Red Bull Kilometer volverán a ofrecer preciosos segundos de bonificación y premios en efectivo en cada una de las 20 etapas de carreras en ruta del Giro de Italia de este año.

Se conceden bonificaciones de tiempo de diez, seis y cuatro segundos en los finales de etapa, y de seis, cuatro y dos segundos en el Red Bull KM. También hay importantes premios en efectivo, con un total de 130.000 € otorgados en el Red Bull KM a los ganadores del sprint y de la general.

El premio total en metálico para el Giro de Italia 2026 es de 1.642.860 €, de los cuales 867.510 € se otorgarán en las cuatro clasificaciones de maillot y 775.350 € se otorgarán en las numerosas clasificaciones especiales.

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Los sprints de Red Bull KM también ofrecen 15, 8, 5, 3 y 1 puntos y premios en efectivo de 5.000 € cada día, y cada ganador llevará un número azul en la siguiente etapa. El corredor seleccionado lleva un número de carrera rojo que muestra el mayor “espíritu de lucha” en la etapa anterior.

La Clasificación General de Red Bull KM se decide por puntos, con 15.000 € para el ganador, 10.000 € para el segundo puesto y 5.000 € para el tercero.