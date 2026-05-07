El fastman de Lidl-Trek es el principal aspirante al primer maillot rosa de la carrera

No ha habido un velocista vestido de rosa después de la primera etapa del Giro de Italia desde que Mark Cavendish rugió en el paseo marítimo de Nápoles para reclamar la maglia rosa allá por 2013, pero Jonathan Milan ciertamente tiene la ambición de dejar las cosas claras en ese sentido el viernes en Nessebar.

Salvo vientos cruzados a lo largo de la costa búlgara del Mar Negro o acontecimientos inesperados en lo que parece ser una etapa inicial sencilla de 147 kilómetros, se espera que el final de la etapa 1 en el Bulevard Demokratsia termine en un sprint masivo.

Dos veces participante del Giro de Italia en 2023 y 2024, además de participar en el Tour de Francia en 2025, Milán ha sido ganador de la clasificación por puntos en sus tres Grandes Vueltas hasta la fecha. Y ahora, después de su carrera más reciente de 2026 en París-Roubaix, terminando en el puesto 64 a pesar de dos pinchazos, el velocista italiano está de regreso en su Gran Vuelta local después de una pausa de dos años.

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Lidl-Trek persigue sprints, etapas y la general en el Giro de Italia

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Si bien la etapa 1 de Tirana se redujo a un sprint reducido de 37 corredores, el día inaugural plano de Bulgaria es la mejor oportunidad para que los velocistas se lleven la rosa desde Cerdeña en 2017, cuando el austriaco Lukas Pöstlberger superó al grupo con un ataque tardío sorpresa. Entonces, como Milán dijo a los periodistas en una reunión de prensa especial de Lidl-Trek en uno de sus puntos de venta locales cerca de Nessebar, no va a dejar pasar su mejor oportunidad de reclamar su primera camiseta de líder de un Gran Tour.

“Es una oportunidad y una posibilidad realmente agradable”, dijo a los periodistas el joven de 25 años. “Tenemos que hacer todo lo posible para conseguir el mejor resultado posible. También estoy un poco más motivado, porque esta camiseta lleva el nombre de mi región” – Friuli Venezia-Giulia, en el noreste de Italia – “así que eso me da un empujón extra. Será importante”.

El campo de sprint es profundo en el Giro de este año, con corredores del calibre de Arnaud De Lie (Lotto-Intermarché), Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets) y Paul Magnier (Soudal-QuickStep), solo dos de los oponentes de Milán.

“Por supuesto”, dijo Milan, “nunca es fácil. Podemos soñar con ello, pero al final del día, ya veremos”.

Milán tiene, por supuesto, un gran ejemplo a seguir, ya que en 2025 el sprint reducido de la jornada inaugural lo ganó su compañero Mads Pedersen. En esta ocasión, parece que un número mucho mayor de corredores llegarán juntos a la meta para el primer sprint grupal de la temporada en el Gran Tour.

Sin embargo, se esperaba que esa carrera en toda regla hacia la línea también fuera el caso el año pasado en el Tour en Lille en la etapa 1, y gracias a los vientos cruzados y a muchos equipos generales alerta, Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech) se llevó la victoria en un sprint en grupo pequeño. Milán se perdió ese día después de perderse un tramo a falta de 15 kilómetros, pero está decidido a que las cosas sean diferentes el viernes.

“Creo que Magnier y también Dylan serán dos de los contendientes. Espero que Magnier lo intente en bastantes etapas”.

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Cuando se le preguntó sobre el velocista danés Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA CGM), y como Milan también corredor de Clásicas, el italiano dijo: “seguro que ha demostrado mucho en Tirreno-Adriático (ganando una etapa) y tiene un gran tren de salida, así que seguro que también será uno de los que estarán allí el viernes”.

Mientras que Milán irá a reconocer el final de etapa en persona el viernes, Lidl-Trek ha tenido resultados dispares esta primavera, con muchos corredores heridos por accidentes, entre ellos Mads Pedersen, que a menudo arruinan sus posibilidades de éxito.

“Desafortunadamente, esta primavera hemos tenido una batalla bastante dura con tantas lesiones”, confirmó. “Seguro que aquí queremos llevarnos a casa los mejores resultados.

“Sin embargo, cada carrera es diferente y tenemos que ver qué podemos hacer”.

Sin embargo, hay algo que no cambiará para el Milán. Ganador del maillot de los puntos en todas las Grandes Vueltas en las que ha participado hasta la fecha (dos en el Giro y uno en el Tour), volverá a mirar el maillot de los puntos en el Giro de 2026.

“Seguramente sí, tendremos que afrontarlo día a día, pero definitivamente es un objetivo”, concluyó.

Desde París-Roubaix, poco a poco comenzó a recuperar su forma nuevamente, con algunas visitas a la pista también, tanto para trabajar algo de su fuerza como para acondicionamiento de velocidad después de una primavera de carreras clásicas. También trabajó en su posición de crono en pista, también con vistas, como ex campeón olímpico y mundial de pista, a participar en el Campeonato Mundial de Pista en Shanghai este invierno.

“Es algo que he hecho todos los años, excepto el último, pasar un par de días en la pista cada semana entre carreras”, dijo.

“Seguramente no ha habido mucho tiempo para descansar y recuperarse después de los Clásicos, pero miré hacia atrás en mis entrenamientos de años anteriores y así es como lo hice: cuatro días de descanso y luego comencé a intentarlo”.

2023 y 2024 no fueron malos para el Milán en ese sentido, con dos victorias cada año en el Giro y la camiseta de puntos al final. Pero si bien calcula que hay cinco o seis oportunidades de sprint en total en el Giro de este año, también hay otro premio clave en oferta en la etapa 1 este 8 de mayo.