El fastman de Lidl-Trek es el principal aspirante al primer maillot rosa de la carrera

No ha habido un velocista vestido de rosa después de la primera etapa del Giro de Italia desde que Mark Cavendish rugió en el paseo marítimo de Nápoles para reclamar la maglia rosa allá por 2013, pero Jonathan Milan ciertamente tiene la ambición de dejar las cosas claras en ese sentido el viernes en Nessebar.

Salvo vientos cruzados a lo largo de la costa búlgara del Mar Negro o acontecimientos inesperados en lo que parece ser una etapa inicial sencilla de 147 kilómetros, se espera que el final de la etapa 1 en el Bulevard Demokratsia termine en un sprint masivo.

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Si bien la etapa 1 de Tirana se redujo a un sprint reducido de 37 corredores, el día inaugural plano de Bulgaria es la mejor oportunidad para que los velocistas se lleven la rosa desde Cerdeña en 2017, cuando el austriaco Lukas Pöstlberger superó al grupo con un ataque tardío sorpresa. Entonces, como Milán dijo a los periodistas en una reunión de prensa especial de Lidl-Trek en uno de sus puntos de venta locales cerca de Nessebar, no va a dejar pasar su mejor oportunidad de reclamar su primera camiseta de líder de un Gran Tour.

El campo de sprint es profundo en el Giro de este año, con corredores del calibre de Arnaud De Lie (Lotto-Intermarché), Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets) y Paul Magnier (Soudal-QuickStep), solo dos de los oponentes de Milán.