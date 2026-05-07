El campeón canadiense se perdió el campamento de altitud previo al Giro de Lidl-Trek debido a su recuperación de una enfermedad

Derek Gee-West ha tenido una gran relación con el Giro de Italia en su todavía joven carrera en carretera, ya que se abrió paso como corredor persiguiendo escapadas en 2023 y terminó cuarto en la general hace solo 12 meses, pero a medida que se acerca a su tercera aparición, se ha visto obligado a admitir que es poco probable que tenga un buen comienzo.

El campeón canadiense se perdió el campamento de altitud previo a la carrera de su equipo en Sierra Nevada después de que aún necesitaba recuperarse de la enfermedad que lo obligó a abandonar la Volta a Catalunya en marzo.

Gee-West ha demostrado que es un hombre para las carreras de tres semanas de ciclismo, pero parece que tendrá que esperar hasta la brutal última semana de la carrera de 2026 para salir realmente bien.

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Comenzar un poco ciego en términos de forma en comparación con sus rivales, esto le ha permitido quitarse la presión como uno de los tres líderes del Lidl-Trek, con Giulio Ciccone persiguiendo etapas y Jonathan Milan buscando dominar los sprints y ganar la primera maglia rosa.

“Desafortunadamente, este año, debido a que me enfermé bastante después de Cataluña, me perdí el campamento de preparación. Estoy un poco decepcionado por haberme perdido ese campamento de preparación específico donde el equipo estaba en Sierra Nevada”, dijo Gee-West a los periodistas, entre ellos ciclismonoticiashablando en el evento previo al Giro del equipo en una sucursal de Lidl cerca de Ravda en Bulgaria.

“Terminé simplemente haciendo los bloques de entrenamiento en casa, para prepararme para esto. Creo que seguramente será una pérdida que sentiré hacia el inicio de la carrera. Pero después de dos semanas de carrera, siento que es una especie de reinicio”.

“Espero que no sea algo que nunca pueda recuperar durante la carrera, pero seguro que es un duro golpe. Intentaré no pensar demasiado en ello, porque ya estoy aquí. Para ser honesto, estoy bastante tranquilo, bastante relajado. Cuando no tienes el mejor rodaje, también te quita algo de presión”.

Gee-West no es ajeno al comienzo lento en un Gran Tour, ya que su aparición anterior en el Giro en 2025 comenzó con un puesto 47 y 20 en los dos primeros días en Albania, pero después de avanzar en la carrera y encontrar sus mejores piernas en el camino a Roma, terminó a solo un lugar del podio en Roma.





Esa fue también su última carrera de esa temporada, aparte del Campeonato Nacional Canadiense, antes de que su prolongada separación de Israel-Premier Tech lo viera entrar a la temporada baja sin entrenador y con una considerable incertidumbre en torno a su futuro en el deporte.

Aterrizó de pie en Lidl-Trek en enero como una esperanza inmediata en la general para el Giro de Italia, con el podio en mente. Ahora, después de más interrupciones en medio de su primera temporada en el equipo alemán, Gee-West tal vez necesite adquirir algo de esa resiliencia antes de intentar alcanzar su punto máximo en el momento adecuado.

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“No he tenido una carrera limpia. No he tenido grandes actuaciones esta primavera, pero estoy contento con mi situación física en la preparación”, dijo el miércoles.

“Si las piernas aparecen de inmediato, eso es genial. Si tengo problemas en la primera semana y las piernas aparecen en la tercera semana, entonces es genial. Y he hecho lo que puedo, así que si las piernas nunca aparecen, obviamente, entonces volveremos a la mesa de dibujo y descubriremos qué pasó, pero tengo muchas ganas de que llegue”.

Si puede superar el caos típico de una salida de Gran Vuelta y la prueba de escalada inicial en el período previo al final de la etapa 2 en Bulgaria, Gee-West debería tener tiempo para ponerse en forma justo antes de Blockhaus en la etapa 7 y la contrarreloj clave de 42 kilómetros de la etapa 10, donde podría tener una ventaja real sobre algunos de sus compañeros cazadores de podio.

Pero fue franco, como lo son todos los demás competidores de la general, sobre la perspectiva de buscar la victoria general, debido a la presencia de un tal Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), el gran favorito para ganar el rosa y completar el conjunto completo de victorias en el Grand Tour.

“Definitivamente hay un favorito número uno en Jonas, que sobre el papel está muy por delante de todos”, dijo, antes de responder honestamente si alguien podría aspirar a igualar al danés en las montañas más duras.

“Sobre el papel, dirías que no. Pero al mismo tiempo, ya sabes, las carreras de bicicletas no están en el papel, así que… tengo la misma perspectiva que creo que todos los de afuera tienen, que es que sí, parece que hay un favorito que probablemente se llevará la carrera, pero eso sin tomar en cuenta las realidades de las carreras de bicicletas, así que ya veremos”.





Vingegaard ha sido advertido constantemente de los peligros potenciales que presenta el Giro, diferentes a los del Tour de Francia y la Vuelta a España, donde ganó anteriormente, y en ello las variables condiciones climáticas juegan un papel importante.

El desgaste y la dificultad del Giro también es algo que Gee-West cree que ha dado lugar a sus éxitos en la corsa rosa, sabiendo muy bien que su estructura más grande se adapta mejor al frío y la lluvia, lo que puede perjudicar las habilidades de escalada de sus rivales en los días más brutales del Giro.

Es justo decir que Gee-West espera traer consigo algo del frío clima canadiense y la lluvia una vez que la carrera llegue a un terreno elevado en Italia.

“Es una carrera con mucho desgaste, el Giro lo es siempre, y creo que por eso lo disfruto”, dijo. “La tercera semana marca una gran diferencia y creo que el Giro siempre ha sido famoso por tener las etapas más duras, el peor clima, todo eso.

“Eso realmente me atrae como ciclista en el sentido de que se siente como la carrera ciclista más pura, la realmente desgastante en lugar de quizás la Vuelta más impactante, o algo así. Siempre me ha gustado la idea del Giro, pero después de haber hecho solo dos y haber tenido éxito allí, siempre puede haber uno que de alguna manera desvíe esa tendencia, pero espero que no sea este”.

Incluso con su preparación lejos de ser ideal para el Giro, Gee-West espera mantener su “tasa de éxito del 100% en Grandes Vueltas” para los objetivos que se ha fijado, pero ese no es específicamente un número entre los 10 primeros, ya que busca simplemente encontrar su mejor nivel en la tercera semana y ver dónde lo lleva, pero “con suerte, el número al final es bajo”.