Ofertas del Black Friday seleccionadas cuidadosamente en Garmin, Tacx y TrainingPeaks

Estamos en el tercer día del fin de semana del Black Friday y las ofertas de Garmin han mejorado aún más.

Hoy es domingo, normalmente un día de descanso en la burbuja del Black Friday. Las ofertas disponibles son generalmente las mismas que el viernes, pero con la complicación adicional de que los minoristas agotan cualquier cosa que valga la pena comprar.

Sin embargo, en el caso de las ofertas de Garmin del Black Friday, ¡ese no es el caso! He revisado todas las ofertas que se enumeran a continuación y todas permanecen en stock (al momento de escribir este artículo el domingo por la tarde). Y lo que es más, ¡también hay un par de hallazgos nuevos!

Un par de ejemplos incluyen el Garmin Edge 540, que ahora es incluso más barato en Amazon Reino Unido, y el Edge Explore 2, al que se le aplica un “vale” adicional al finalizar la compra.

Puede que el Black Friday haya terminado, pero las ofertas de Garmin ciertamente no. Y como el Cyber ​​Monday aún está por llegar, seguiremos atentos a los precios y actualizando nuestras recomendaciones a medida que cambien las ofertas.

Para obtener aún más ahorros, diríjase a nuestra página en vivo de ofertas de bicicletas del Black Friday, donde Will comparte un flujo regular de ahorros.

Ofertas rápidas

Ofertas rápidas en EE. UU.:

Reloj inteligente: 25% de descuento en Fénix 8 $999 $739

Computadora para bicicleta: 20% de descuento en Edge 550 $499.99 $399.98

Luz de radar: 25 % de descuento en Varia RCT715 $399.98 $299.98

Ofertas rápidas en el Reino Unido:

Reloj inteligente: 31% de descuento en Fénix 8 699,99€ 479,99€

Computadora para bicicleta: 20% de descuento en Edge 540 309,99€ 199,99€

Luz de radar: 24 % de descuento en Varia RTL515 169,99€ £117.00

Ofertas del Black Friday Garmin EE. UU.

Ofertas de relojes inteligentes Garmin del Black Friday de EE. UU.

26% DE DESCUENTO Garmin Fēnix® 8, Zafiro, 47 mm Amazon Estados Unidos $739 $999.99 Compra ahora 33% DE DESCUENTO Garmin Forerunner 265, 46 mm, negro/gris Amazon Estados Unidos $299.99 $449.99 Compra ahora 20% DE DESCUENTO Garmin Forerunner 70, 43 mm, negro Amazon Estados Unidos $199 $249.99 Compra ahora

Ofertas de ciclocomputadores Garmin del Black Friday en EE. UU.

14% DE DESCUENTO Garmin Borde 1050 Amazon Estados Unidos $599.98 $699.99 Compra ahora 17% DE DESCUENTO Garmin Borde 850 Amazon Estados Unidos $499.98 $599.99 Compra ahora 20% DE DESCUENTO Garmin Borde 550 Amazon Estados Unidos $399.98 $499.99 Compra ahora 11% DE DESCUENTO Garmin Borde 840 Amazon Estados Unidos $399.98 $449.99 Compra ahora 14% DE DESCUENTO Garmin Borde 540 Amazon Estados Unidos $299.98 $349.99 Compra ahora 13% DE DESCUENTO Garmin Edge Explorar 2 Amazon Estados Unidos $260.99 $299.99 Compra ahora

Ofertas del Black Friday en luces y radares Garmin EE. UU.

27% DE DESCUENTO Garmin Varia Vue Amazon Estados Unidos $399.98 $549.99 Compra ahora 25% DE DESCUENTO Garmin Varia RCT715 Amazon Estados Unidos $299.98 $399.99 Compra ahora 25% DE DESCUENTO Garmin Varia RTL515 Amazon Estados Unidos $149.98 $199.99 Compra ahora

Ofertas del Black Friday para entrenadores de interior Garmin EE. UU.

29% DE DESCUENTO Cupones Flujo Tacx 2 garmin $499.99 $699.99 Compra ahora 18% DE DESCUENTO Cupones Tacx Neo 2T – Piñón y clic Zwift garmin $899.99 $1,099.99 Compra ahora 10% DE DESCUENTO Cupones Tacx Neo Bicicleta Plus garmin $3,599.99 $3,999.99 Compra ahora

Ofertas de entrenamiento de Black Friday Garmin EE. UU.

25% DE DESCUENTO Suscripción de 12 meses a TrainingPeaks pago.trainingpeaks.com $101.24 $134.99 Compra ahora 33% DE DESCUENTO Medidor de potencia de doble cara Garmin Rally RS210 Amazon Estados Unidos $799.99 $1,199.99 Compra ahora

Ofertas del Black Friday de Garmin en el Reino Unido

Ofertas de ciclocomputadores Garmin del Black Friday en el Reino Unido

14% DE DESCUENTO Garmin Borde 1050 Artículos deportivos de DICK $599.98 $699.99 Compra ahora Garmin Borde 850 Amazonas $499.98 Compra ahora 25% DE DESCUENTO Garmin Edge 840 Solar Deportes Sigma 339€ 449,99€ Compra ahora Cupones Garmin Borde 840 Jenson Estados Unidos $449.99 Compra ahora 14% DE DESCUENTO Garmin Borde 540 Amazonas $299.98 $349.99 Compra ahora Garmin Edge Explorar 2 Amazonas $260.99 Compra ahora

Ofertas de relojes inteligentes Garmin del Black Friday en el Reino Unido

31% DE DESCUENTO Garmin Fēnix 8, 47 mm Amazon Reino Unido 479,99€ 699,99€ Compra ahora 29% DE DESCUENTO Garmin Fēnix 8, 43 mm Amazon Reino Unido £499 699,99€ Compra ahora 33% DE DESCUENTO Garmin Venu X1, 51mm Amazon Reino Unido £399 599,99€ Compra ahora Garmin Vivoactive 6 Amazonas $249 Compra ahora Ver detalles 23% DE DESCUENTO Garmin Forerunner 70, 43 mm Amazon Reino Unido 170,13€ 219,99€ Compra ahora 19% DE DESCUENTO Garmin Forerunner 55 Amazonas $161.90 $199.99 Compra ahora Ver detalles

Otras ofertas del Black Friday de Garmin en el Reino Unido