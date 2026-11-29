Estamos en el tercer día del fin de semana del Black Friday y las ofertas de Garmin han mejorado aún más.
Hoy es domingo, normalmente un día de descanso en la burbuja del Black Friday. Las ofertas disponibles son generalmente las mismas que el viernes, pero con la complicación adicional de que los minoristas agotan cualquier cosa que valga la pena comprar.
Sin embargo, en el caso de las ofertas de Garmin del Black Friday, ¡ese no es el caso! He revisado todas las ofertas que se enumeran a continuación y todas permanecen en stock (al momento de escribir este artículo el domingo por la tarde). Y lo que es más, ¡también hay un par de hallazgos nuevos!
Un par de ejemplos incluyen el Garmin Edge 540, que ahora es incluso más barato en Amazon Reino Unido, y el Edge Explore 2, al que se le aplica un “vale” adicional al finalizar la compra.
Puede que el Black Friday haya terminado, pero las ofertas de Garmin ciertamente no. Y como el Cyber Monday aún está por llegar, seguiremos atentos a los precios y actualizando nuestras recomendaciones a medida que cambien las ofertas.
Para obtener aún más ahorros, diríjase a nuestra página en vivo de ofertas de bicicletas del Black Friday, donde Will comparte un flujo regular de ahorros.
Ofertas rápidas
Ofertas rápidas en EE. UU.:
Reloj inteligente: 25% de descuento en Fénix 8 $999 $739
Computadora para bicicleta: 20% de descuento en Edge 550 $499.99 $399.98
Luz de radar: 25 % de descuento en Varia RCT715 $399.98 $299.98
Ofertas rápidas en el Reino Unido:
Reloj inteligente: 31% de descuento en Fénix 8 699,99€ 479,99€
Computadora para bicicleta: 20% de descuento en Edge 540 309,99€ 199,99€
Luz de radar: 24 % de descuento en Varia RTL515 169,99€ £117.00
Ofertas del Black Friday Garmin EE. UU.
Ofertas de relojes inteligentes Garmin del Black Friday de EE. UU.
Ofertas de ciclocomputadores Garmin del Black Friday en EE. UU.
Ofertas del Black Friday en luces y radares Garmin EE. UU.
Ofertas del Black Friday para entrenadores de interior Garmin EE. UU.
Ofertas de entrenamiento de Black Friday Garmin EE. UU.
Ofertas del Black Friday de Garmin en el Reino Unido
Ofertas de ciclocomputadores Garmin del Black Friday en el Reino Unido
Ofertas de relojes inteligentes Garmin del Black Friday en el Reino Unido
Otras ofertas del Black Friday de Garmin en el Reino Unido