Las Oakley Jawbreaker han existido desde siempre, pero siguen siendo algunas de las mejores gafas de sol para ciclismo que puedas desear, con hasta $80 de descuento.

Puede que sea invierno aquí en el hemisferio norte y que el sol sea un recuerdo lejano por ahora, pero las mejores gafas de ciclismo siguen siendo útiles para proteger los ojos del resplandor del sol invernal (si aparece) y ofrecen protección contra el viento, la arena y las salpicaduras de la carretera que hacen llorar los ojos.

Las gafas de sol para ciclismo han recorrido un largo camino, con gafas inteligentes como las Oakley Meta Vanguard que vienen cargadas con características que estarían más a gusto en las mejores computadoras para bicicletas, con un precio acorde.

Obtenga gafas de sol Oakley Jawbreaker con $ 80 de descuento en Amazon

Puede que el Black Friday real haya sido ayer, pero las rebajas del fin de semana del Black Friday todavía están en pleno apogeo, y es una de las gafas de sol más icónicas de Oakley, la legendaria Oakley Jawbreaker, la que encontré con un gran descuento. Puedes conseguir un par de gafas de sol Jawbreaker por $187,60, un 30% de descuento sobre los $268 habituales.

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Estos son algunos de los precios más bajos que he visto en las gafas de sol Oakley Jawbreaker. A este precio, no hay mejor momento para hacerse con un par de estos modelos icónicos, que ha usado el igualmente icónico Mark Cavendish durante la mayor parte de su carrera.

Puede que no te ayuden a correr tan bien como el Manx Missile, pero tienen un aspecto genial y eso es lo que ha hecho que el Oakley Jawbreaker resista la prueba del tiempo como una de las mejores gafas de sol para ciclismo jamás fabricadas.

A continuación, enumero algunas de las mejores ofertas de Oakley del Black Friday en Amazon, incluido el siempre popular Sutro, que tiene un descuento en varias opciones de lentes a $ 156, un 32% de descuento sobre los $ 228 habituales.

Si tiene ganas de gastar mucho dinero, he incluido las Oakley Meta Vanguard, que también tienen un descuento del 15%, y nuestra mejor opción de gafas de sol, las Oakley Encoders, aunque no hay ofertas significativas en ellas.

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Estas ofertas son solo para EE. UU., pero a continuación encontrará las mejores ofertas de Oakley según su ubicación y moneda.

Hay muchas otras ofertas de ciclismo disponibles este Black Friday, que van desde las mejores computadoras para bicicletas hasta artículos esenciales para el día a día, como las mejores luces para bicicletas, incluido, por supuesto, el poderoso Magicshine SEEMEE300, siempre un éxito para los cazadores de ofertas aquí en ciclismonoticias.

Puedes registrarte para un y cancele en cualquier momento antes de que entre en vigor la tarifa de £ 8,99 / $ 14,99 por mes.