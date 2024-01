Descuento previo a las vacaciones en el ciclocomputador de formato pequeño de Garmin, completo con carga solar

The Pro’s Closet en EE. UU. tiene actualmente una buena oferta en el Garmin Edge 540 Solar para lectores de EE. UU., a medida que nos acercamos a la temporada navideña. El descuento de $200 reduce el precio del Edge 540 Solar de $449,99 a $249,99, lo que representa un descuento del 44 %.

Si estás buscando un regalo para el ciclista de tu vida (incluso si ese ciclista eres tú), es un precio de ganga para un ordenador con las últimas funcionalidades de Garmin, con carga solar incluida.

A este precio, es absolutamente el que compraríamos ahora mismo. Dentro de la gama Garmin, actualmente es más barato que cualquier precio que podamos encontrar para la versión no solar del mismo ordenador. También lo hace más económico que el modelo Edge 530 al que reemplazó.

De las principales opciones actuales de los ‘tres grandes’ Garmin, Wahoo y Hammerhead, no hay nada más barato, incluso los modelos más antiguos suelen tener un precio más alto, aunque Amazon tiene un Edge 530 renovado al mismo precio si, por alguna razón, lo deseas. eso en su lugar. También tiene el Edge 530 como paquete con sensores de frecuencia cardíaca, cadencia y velocidad por $ 20 más.

El Edge 540 Solar es el ciclocomputador GPS de tamaño mediano de Garmin, con operación solo con botones en lugar de ofrecer la pantalla táctil del Edge 840. Tiene un tamaño más conveniente que el Edge 1040 de gama alta, por lo que hay menos riesgo de que inunde el manillar, pero ofrece prácticamente la misma funcionalidad.

Nuestra revisión del Edge 540 (no solar) le otorgó una calificación de 4,5*, preguntando si alguien puede competir con los ciclocomputadores de Garmin. Lea nuestro cara a cara entre Wahoo y Garmin para ayudar a responder esa pregunta.

La carga solar es un buen extra, especialmente si vives en un lugar soleado, ya que potencialmente aumentará el ya bueno tiempo de funcionamiento de 26 horas reclamado a, según Garmin, un máximo de 32 horas.

La pantalla de inicio del Edge 540 te brinda tus estadísticas e información más importantes en un solo lugar

A los ciclistas del Reino Unido no les va tan bien, pero Tredz todavía tiene el Garmin Edge 1040 (no solar) de alta especificación disponible con un descuento del 24%, lo que reduce el precio de £520 a £397. Tredz también tiene descuentos porcentuales similares en las unidades Edge Explore, Edge 530 y Edge 130 Plus de la generación anterior de Garmin.