El Neo 3M gana placas de movimiento, un asa de transporte y aún puedes conducir sin enchufarlo

Garmin ha lanzado hoy el nuevo rodillo inteligente Tacx Neo 3M, al que llama su rodillo de tracción directa más preciso y potente. El 3M reemplaza al 2T como el entrenador de nivel superior de la marca e integra lo que la marca llama movimiento multidireccional con la adición de placas de movimiento integradas que se pueden activar y desactivar. Esto, según Garmin, permite al ciclista moverse con el entrenador mientras conduce para obtener una experiencia más realista.

El Neo 3M también utiliza un sistema de frenado electromagnético para crear un volante virtual, recreando la sensación de conducir en diferentes tipos de caminos como adoquines o grava e incluso cuesta abajo. Los ciclistas también pueden usar un nuevo adaptador que se vende por separado para utilizar conexiones WiFi o Ethernet para mejorar el rendimiento del sistema y la estabilidad de la conexión, lo cual es particularmente útil para los corredores.

Como era de esperar, el entrenador se integrará con la aplicación Tacx Training para que los ciclistas puedan sincronizar los entrenamientos desde su calendario Garmin Connect y más. La versión premium de la aplicación cuesta $9,99, que necesitarás si quieres acceder a cosas como viajes en grupo. Se puede canjear una suscripción gratuita de tres meses con la compra de un Neo 3M. También puedes conectarte a otras aplicaciones de entrenamiento populares como TrainerRoad y Zwift.

“Nuestro objetivo es hacer que el entrenamiento en interiores sea lo más realista posible para sus paseos al aire libre y estamos orgullosos de lograrlo con la introducción del Tacx NEO 3M, el único entrenador que ofrece movimiento multidireccional incorporado, un volante virtual y un motor magnético”, afirma Dan Bartel, vicepresidente de ventas globales para el consumidor de Garmin. “Ahora, los ciclistas pueden aprovechar funciones y tecnología que no podrán encontrar en ningún otro lugar y, como resultado, mejorar su entrenamiento como nunca antes. antes.”

Sería negligente por nuestra parte no señalar en este momento que el Lanzamiento de Wahoo Kickr Move a principios de este año, con una oferta similar de movimiento. El Kickr se centró principalmente en el movimiento hacia adelante y hacia atrás con una ligera cantidad de balanceo de izquierda a derecha. Todavía no hemos probado los dos uno al lado del otro, por lo que no podemos comentar sobre la validez de la afirmación de Bartel.

Volviendo al lanzamiento que nos ocupa, Garmin dice que los motores del Neo 3M producen una “experiencia de usuario muy silenciosa”. Las luces indicadoras incorporadas también cambian de color para indicar los niveles de esfuerzo mientras entrenas o compites.

Más allá de esto, el Neo 3M cuenta con especificaciones que rivalizan con las mejores del mercado actual, incluida una resistencia de hasta 2200 vatios, una precisión de +/- 1% y la capacidad de simular gradientes del 25%. El volante motorizado del Neo 2T permanece, lo que significa que seguirá girando a medida que desciendas en el mundo virtual que prefieras, y puede vibrar para brindar la sensación de andar sobre adoquines o terreno accidentado.

Tiene un precio justo en la cima del mercado de entrenadores inteligentes: £ 1749,99 en el Reino Unido y un centavo menos de $ 2 mil / € 2 mil en los EE. UU. y Europa a $ 1999,99 y € 1999,99 respectivamente.