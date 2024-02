Todas las motos, equipamiento y tomas entre bastidores del inicio de la temporada de clásicas.

El pasado fin de semana la temporada de carreras comenzó en serio. Sin querer restar valor al Tour Down Under o a las carreras de principios de temporada en climas más cálidos como el UAE Tour, pero para muchos de nosotros la temporada sólo comienza cuando vemos corredores ruidosamente sobre adoquines almizclados y neoprofesionales italianos aterrorizados vistiendo todas las capas imaginables, incapaces de comprender que alguien organizaría una carrera ciclista con granizo lateral.

Después de un viaje en tren, un largo viaje, otro viaje en tren y otro largo viaje, llegué a Gante, armado con una cámara, un pase de prensa y una disposición curiosa. Si desea conocer todas las tendencias tecnológicas del fin de semana de apertura, ya he escrito mis pensamientos sobre hacia dónde se dirige la tecnología Classics y qué podemos aprender de ella para la próxima temporada.

Ahora, sin embargo, voy a intentar mostraros cómo es la zona de boxes de Omloop Het Niewsblad. La inscripción para la carrera masculina y femenina se realiza en un antiguo hangar de aviones. Está un poco lúgubre, un poco sucio, las superficies son rugosas y el ambiente es febril; una metáfora perfecta de la temporada de clásicos, si es que alguna vez la hubo.

Afortunadamente, la tecnología era brillante y la música no era demasiado intrusiva mientras los ciclistas avanzaban entre la multitud clamorosa hasta el escenario.

¿Alguna vez has intentado aparcar un coche entre la multitud y te has puesto un poco nervioso? Si es así, podrás apreciar la habilidad de los conductores de autobuses del equipo, conduciendo la sede móvil del equipo, vestida con patrocinadores, a través de una multitud de personas en lugares cada vez más estrechos. ¡Felicitaciones!

Si bien los tallos súper largos han pasado más o menos de moda, Jonas Rutsch todavía ondea la bandera a lo grande. Esta potencia FSA mide 170 mm y ya no se fabrica. Me puse en contacto con la FSA recientemente sobre esto y parece que la marca tiene una caja de potencias antiguas de 170 mm reservadas para uso profesional únicamente.

Hablando de Look, en el área de boxes de Cofidis el equipo todavía usa ruedas tubulares Corima. En un mar de ubicuidad del negro mate, me encanta ver un tejido de carbono brillante.

Ahora, no llevé un transportador conmigo, pero estoy bastante seguro de que las palancas de Tim Wellens ya no cumplen con la UCI. De todos modos, no parecía ser una regla que los comisarios estuvieran interesados ​​en hacer cumplir ese día; No vi que se usaran plantillas.