Al abrir el Cinder Phantom de Rab Woman, se te podría perdonar que pensaras que accidentalmente te habían enviado una chaqueta ligera a prueba de viento de verano en lugar de una chaqueta impermeable. Definitivamente es la chaqueta más ligera de nuestra guía de las mejores chaquetas de ciclismo impermeables. El nombre Phantom es muy apropiado para una chaqueta diminuta, ligera y aplastable. Al mirarlo, se podría creer que sería tan resistente al agua como una bolsita de té, pero con un impresionante conjunto de estadísticas promete mucho en términos de impermeabilidad y transpirabilidad.

Lo he puesto a prueba durante el invierno como capa de emergencia y en algunos aguaceros sostenidos para probarlo realmente y ver si puedo encontrar el límite de esta opción de peso pluma.

Diseño y estética

En cuanto al ajuste, esta chaqueta tiene la sensación de una capa “por si acaso”. No llamará la atención y tiene un ajuste cuadrado bastante sensato, no muy diferente al dhb Aeron. Los brazos tenían una buena longitud y la capucha encajaba bien. Vale la pena señalar que este está diseñado para colocarse debajo del casco, por lo que si quieres mantener tu cabello seco tendrás que detenerte para ponértelo.

La tela es increíblemente liviana y este Pertex Shield tiene la misma calificación que la chaqueta Albion All Road que revisé (20,000 mm/MVTR: 20,000 g/m2/24 horas). Si eso no significa absolutamente nada para usted, consulte esta guía de calificaciones de impermeabilidad. , pero en términos sencillos es muy transpirable e impermeable, al menos en papel. También es ligeramente elástico para mayor comodidad.

El Phantom viene con una práctica bolsa separada para poder sujetarlo a su bicicleta en lugar de tener que buscar un lugar donde guardarlo hasta que lo necesite. Es tan pequeño que guardarlo en un bolsillo no es un problema, pero si no quieres empaparlo con sudor antes de que lo necesites, la bolsa es un buen toque. Tiene un cordón elástico y el logotipo de Rab impreso en silicona para ofrecer un poco de agarre y evitar que se mueva y gire en el marco.

¡Con una pérdida de peso extrema, también viene con funciones de trituración! No espere mucho en términos de cordones de ajuste, correas de velcro o bolsillos que agregarían peso. En cambio, Rab tiene puños ligeramente elásticos que quedan un poco anchos en mis muñecas en comparación con otras chaquetas, y el dobladillo caído se ayuda a permanecer en su lugar con otro logotipo impreso en silicona. La capucha tiene una visera rígida para ayudar a proteger sus ojos de la lluvia, pero su casco es en gran medida lo que la mantendrá en su lugar.

Actuación

Las pruebas de impermeabilidad realmente cambian tus prioridades; normalmente saldría corriendo por la puerta en un día soleado, pero en lugar de eso estaba deseando que las nubes de lluvia se acercaran. Probar la chaqueta Rab Cinder Phantom fue uno de esos días. Las nubes de lluvia se acercaron, agarré mi bicicleta y salí por la puerta sin otro plan que el de que me lloviera encima. Lo primero que noté cuando me puse el Rab Cinder Phantom fue lo ruidoso que era. No hace falta mucho viento para que aletee y definitivamente se nota. La chaqueta es tan liviana que casi parece barata, y eso solo se ve realzado por el ruido del viento. El ajuste más cuadrado con menos opciones de ajuste significó que tuve que agruparlo porque no hay forma de mejorar las cosas.

Me pareció un poco molesto tener que detenerme para usar la capucha, ya que está diseñada para colocarse debajo del casco. La visera rígida se asentaba bien en su lugar y ofrecía cierta protección adicional contra la lluvia, algo esencial si todavía buscas las mejores gafas de ciclismo. Las mangas dejaban pasar bastante aire, lo cual no me importó, ya que la chaqueta es tan transpirable y no resistente al viento que estaba bien, pero probablemente contribuyó al problema del ruido.

A los veinte minutos de viaje decidí detenerme y echar un vistazo al rendimiento de la chaqueta. En cuanto a la transpirabilidad, ¡no me estaba convirtiendo en un desastre pegajoso! Es justo decir que la transpirabilidad de la chaqueta fue un éxito rotundo. Como capa impermeable también aguantaba. Después de una fuerte lluvia, mi camiseta estaba seca, pero había algunas manchas donde la tela de la chaqueta comenzaba a absorber parte de la lluvia en lugar de repelerla, pero lamentablemente eso es una realidad en el panorama DWR posterior al PFC. Seguí adelante, valía la pena empujar la chaqueta para ver dónde estaban sus límites.

Mi principal problema con esta chaqueta es que, como la bolsa de almacenamiento no está integrada en la chaqueta, es bastante fácil extraviarla. He perdido el mío dos veces hasta la fecha y considero un milagro haberlo encontrado en ambas ocasiones. No puedo evitar preguntarme ¿por qué no integrarlo en un bolsillo? Entonces todos nos beneficiaríamos también de un bolsillo. Cuando la pierda, habré perdido una de las características clave de esta chaqueta y como son pocas y espaciadas, lo notaré. También me encantaría ver un par de elementos reflectantes más en la chaqueta. Se siente especialmente deficiente en la opción negra, probablemente sea un problema menor en la roja, pero cuando retrocedemos los relojes parece que hay mucho tiempo de conducción en el que esto sería apreciado.

Después de otros 20 minutos de conducción, la lluvia había vuelto a escupir. Las manchas no habían sido grandes, tenía algo de humedad en el pliegue de mi codo donde la tela se agitaba y presionaba más mientras montaba y en mis hombros donde estaba lloviendo más. Sin embargo, esto fue solo una falla del DWR, y no de la membrana en sí. Había llegado el momento de sacudirlo y volver a meter la chaqueta en su bolsa.

Valor

No debería sorprender a un ciclista que un peso ligero signifique una cartera ligera, y ese es el caso aquí. Por £195, no es de ninguna manera la chaqueta más cara de nuestra guía, pero con tan pocas características podrías sentirte un poco nervioso por gastar tanto dinero. Sin embargo, Rab lo describe como “simplemente demasiado liviano para dejarlo atrás”, y tienen razón: no hay razón para dejar algo tan liviano y pequeño atrás. Si priorizas perder peso y solo quieres llevar los artículos más livianos y funcionales cuando sales de paseo, querrás probar el Phantom.

Por otro lado, si buscas una chaqueta en la que puedas confiar en cualquier clima para un uso regular, buscaría en otra parte. La membrana impermeable es bastante capaz, como lo demuestran innumerables otras chaquetas Pertex Shield, pero la naturaleza de gasa de la cara y el forro significa que la Phantom no es una opción duradera.

Veredicto

Considerándolo todo, esta es una buena chaqueta, pero reside en gran medida en el espacio de “cosas que empacas pero esperas no usar”. Evitará la lluvia, pero si conduces en mojado todo el día probablemente querrás elegir una opción más estándar. Para llevar bicicletas podría resultarte muy útil, pero tendrás que priorizar el bajo peso sobre la durabilidad.