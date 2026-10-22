Las operaciones en América del Norte se realizarán desde la costa oeste.

La marca estadounidense de bicicletas Cannondale cerrará su sede en Connecticut como parte de una reestructuración de su empresa matriz, Pon Holdings y sus marcas estadounidenses; La medida provocará la pérdida de varios puestos de trabajo.

Durante años, la sede mundial de la empresa ha estado en Wilton, Connecticut, pero las operaciones allí se cerrarán en los próximos ocho meses y la base mundial de la empresa se trasladará a Woudenberg, Países Bajos, que actualmente sirve como sede europea.

Continuará la investigación y el desarrollo, que actualmente tiene su sede en Friburgo, Alemania.

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La sede norteamericana de la compañía se consolidará con las otras marcas de bicicletas de Pon, Cervélo y Santa Cruz, y se trasladará a la costa oeste. Si bien se dice que cada marca conservará su propia identidad, Pon dice que la medida “fortalecerá sus operaciones en América del Norte y su apoyo a los minoristas”.

“Esto se basa en dos años de colaboración comercial más estrecha entre las marcas para ofrecer a los minoristas más opciones.

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“Para los minoristas que venden más de una marca, esto significa un único punto de contacto y servicios de soporte y pedidos más simples.

“El objetivo es facilitar que los minoristas trabajen con Cannondale y accedan a más productos de la cartera de Pon. Bike”, decía el comunicado de prensa de la compañía.

Cannondale ha estado en la escena de las bicicletas en Estados Unidos desde que abrió sus puertas en Wilton, Connecticut, en 1971, y se ha establecido como uno de los fabricantes de bicicletas más grandes del mundo. La multinacional holandesa Pon Holdings adquirió la marca de Dorel Sports en 2021.

Los acontecimientos se producen pocos meses después de que se anunciara que la fábrica holandesa de Cannondale cerraría, que la producción se trasladaría a Lituania y Alemania y que su equipo de ciclismo de montaña, Cannondale Factory Racing, cerraría a finales de año.





A pesar de su escala, la marca siempre ha tenido una sensación de izquierda, con su horquilla de suspensión delantera Lefty de un solo lado, ganadora de carreras, quizás el diseño más radical de la compañía. En la carretera, la marca actualmente suministra bicicletas a los equipos EF Education-EasyPost WorldTour y EF Education-Oatly Women's WorldTour.

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En Connecticut, los roles en todos los niveles se verán afectados, y PinkBike informó que 143 empleados perderán sus empleos, según documentos del Departamento de Trabajo del Estado.

“Toda la oficina estará cerrada y casi todos los empleados se verán afectados”, dijo la vicepresidenta global de Personas de Cannondale, Maggie Lansdale, según PinkBike.

“Se espera que las primeras separaciones ocurran el 21 de diciembre de 2026, y se espera que las separaciones continúen en fases hasta el 31 de diciembre de 2027. El cierre y las separaciones serán permanentes”.

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