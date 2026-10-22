Las operaciones en América del Norte se realizarán desde la costa oeste.


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La marca estadounidense de bicicletas Cannondale cerrará su sede en Connecticut como parte de una reestructuración de su empresa matriz, Pon Holdings y sus marcas estadounidenses; La medida provocará la pérdida de varios puestos de trabajo.

Durante años, la sede mundial de la empresa ha estado en Wilton, Connecticut, pero las operaciones allí se cerrarán en los próximos ocho meses y la base mundial de la empresa se trasladará a Woudenberg, Países Bajos, que actualmente sirve como sede europea.

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Luca Martin (Cannondale Factory Racing) compite en la carrera XCO Men Elite durante la Serie Mundial de Mountain Bike UCI en Andorra. (Foto de Billy Ceusters/Getty Images)