Los coleccionistas querrán conservar este en su embalaje original.

Continental ha lanzado hoy un neumático GP5000 S TR de edición de coleccionista en colaboración con Tadej Pogačar.

Se podría argumentar que Pogačar está en la cima de sus poderes en este momento. Ganar un quinto título del Tour de Francia este año, igualando un récord, y tres de las cinco carreras monumentales.

El alcance del esloveno es global, y su fama parece haber sido confirmada ahora por el lanzamiento de una figura coleccionable limitada de Pogi por parte de Continental. ¡Este podría ser uno para conservar en su embalaje original!

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Cada caja de edición de coleccionista incluirá un neumático con etiquetas personalizadas de Pogačar en las paredes laterales y un coleccionable exclusivo 'Pogi', que según el comunicado de prensa de la marca “no es un juguete”.

El comunicado también lleva un mensaje más serio: Continental dice que los neumáticos ayudan a defender la campaña de la marca 'Compartir la carretera'.

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La misión principal de la iniciativa es “promover la seguridad vial, el respeto mutuo y la coexistencia armoniosa para todos en la carretera”.





La edición de coleccionista incluye una figura de 'Pogi' y un neumático.

Para ello, la marca dice que ha creado un personaje 'Pogi' con Pogačar. 'Pogi' aparecerá en una serie de historias animadas para demostrar que 'los caminos son de todos'. Puedes ver uno de los clips a continuación.

En cuanto a los neumáticos en sí, este no es un modelo nuevo, sino una versión modificada de un neumático original GP5000 S TR de 30 mm.

Continental dice que los neumáticos tienen una etiqueta personalizada 'Pogačar' en las paredes laterales y cientos de micrologotipos de Tadej Pogačar integrados en las letras del nombre del modelo.

En junio de 2025, Continental también lanzó el Archetype, un neumático de 30 mm que, según dijo, fue desarrollado para Equipo de los Emiratos Árabes Unidos Emirates-XRG. Si bien ese neumático se ha utilizado ocasionalmente en WorldTour, Pogačar y sus compañeros de equipo parecen competir principalmente con el modelo GP 5000 TT TR en estos días.

Las especificaciones y la tecnología de los neumáticos son las mismas que las de un neumático S TR normal, y cada uno vendrá con un objeto coleccionable 'Pogi'.

Cada caja contiene un neumático y un objeto coleccionable, por lo que las cosas pueden resultar un poco caras si quieres un par.

La 'edición de coleccionista de Pogačar' costará PVP: 109,95 € / £94,99 / USD 137,95.