Los coleccionistas querrán conservar este en su embalaje original.

Continental ha lanzado hoy un neumático GP5000 S TR de edición de coleccionista en colaboración con Tadej Pogačar.

Se podría argumentar que Pogačar está en la cima de sus poderes en este momento. Ganar un quinto título del Tour de Francia este año, igualando un récord, y tres de las cinco carreras monumentales.

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Un juego de neumáticos Tadej Poga&#269;ar Contiental de edición limitada con Poga&#269;ar coleccionable

La edición de coleccionista incluye una figura de 'Pogi' y un neumático.