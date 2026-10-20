Garmin ha añadido hoy tres nuevos productos a su gama de ordenadores, junto con un nuevo entrenador inteligente

Garmin ha anunciado hoy un nuevo conjunto de productos de la nada, incluido un nuevo ordenador inteligente para bicicleta insignia Edge 1060. Todos los productos nuevos ya están disponibles en el sitio web de la marca.

Han llegado los nuevos ciclocomputadores Edge 1060 y Edge Explore 3 y Explore 3 Plus, junto con un nuevo rodillo inteligente Tacx Nēra con funcionalidad Zwift Cog y Click. Garmin es propietario de Tacx, en caso de que se pregunte por qué se incluyó.

Hasta ahora, el Edge 1050 ha sido el ordenador insignia de la marca americana. Considerada una de las mejores computadoras para bicicletas, se lanzó en junio de 2024.

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El 1060 parece ampliar su oferta con un nuevo micrófono y altavoz integrados, entre otras características que veremos a continuación.

El Explore 3 es una unidad más asequible que prioriza las funciones de navegación para quienes no son corredores o entrenadores serios. Estará disponible en dos variantes, y el modelo 'Plus' también incluirá micrófono y altavoz integrados.

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Garmin Borde 1060





El Edge 1060 (especificaciones aquí) reemplaza a la unidad 1050, que es una potencia en sí misma. Como unidad insignia de Garmin hasta ahora, el 1050 está repleto de funciones, demasiadas para enumerarlas aquí.

El 1060 es 100 dólares más caro que el 1050, y una de sus mejoras clave es un micrófono y un altavoz integrados para facilitar los comandos de voz con manos libres.

Garmin dice que los ciclistas podrán mantener las manos en el manillar mientras usan la computadora. Las palabras “OK Garmin” activarán la función de control por voz (video a continuación), permitiendo a los usuarios operar el sistema usando su voz. También será posible intercambiar mensajes de voz con otros usuarios de la aplicación Garmin Messenger y reproducirlos a través de la unidad si lo desea.

También hay nuevas funciones de navegación integradas, que incluyen opciones de ruta y vistas previas, la capacidad de seleccionar puntos de interés más adelante, alertas de cierre de carreteras y 'rutas de flujo libre' que ayudan a encontrar rutas con la menor cantidad de paradas.

También se han implementado algunas actualizaciones de capacitación y de la interfaz de usuario; El entrenamiento y la pantalla de inicio ahora son interactivos y personalizables. También se admite la carga inversa para proporcionar energía a otro dispositivo en caso de emergencia.

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Se afirma que la duración de la batería es de 20 horas en casos de uso exigentes y hasta 60 horas en modo de ahorro de batería.

El Edge 1060 tiene actualmente un PVP de $799,99 / £699,99, lo que lo convierte en el ordenador más caro del mercado.

Edge 1060 es el ciclocomputador que te escucha | Garmin-YouTube

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Edge Explorar 3 y Edge Explorar 3 Plus





Después del Edge 1060 están los modelos Edge Explore 3 y Edge Explore 3 Plus, que se basan en lo que presumiblemente es la unidad Edge Explore 2 saliente.

El modelo Explore Plus también obtuvo un micrófono y un altavoz como el 1060 para que los pasajeros puedan usar el control por voz, y ese es probablemente el titular cuando se trata del modelo.

Las funciones de navegación también se han actualizado, con opciones de ruta y próximos puntos de interés para elegir. También hay alertas de peligro en la carretera, rutas de flujo libre y navegación con pin drop.

El Edge Explore 3 tiene una duración de batería de 16 horas en uso intenso, mientras que la variante Plus tiene 14 horas. Garmin afirma tener hasta 48 horas de duración de la batería para ambas unidades en modo de ahorro de batería.

En cuanto a otras características, hay nuevos planes de entrenamiento para entrenadores de Garmin, compatibilidad con bicicletas eléctricas y relojes inteligentes, funciones de seguimiento en vivo y detección de incidentes y datos de huella de carbono en tiempo real.

El Edge Explore 3 tiene actualmente un SRP de $ 399,99 / £ 349,99

El Edge Explore 3 Plus tiene actualmente un SRP de $ 499,99 / £ 429,99

Tacx Nēra con Zwift Cog y Click





Garmin también ha incluido un nuevo entrenador inteligente de interior en su gama de entrenadores Tacx: el Nēra, que se ubicará junto a los modelos Neo 3M y 2T.

Esta es una unidad disponible con un casete preinstalado o la unidad Zwift Cog and Click instalada para facilitar el cambio virtual.

En cuanto a las especificaciones, el Nēra parece sólido; tiene Wi-Fi incorporado, movimiento multidireccional, una clasificación de precisión de potencia del 1% y una capacidad de potencia máxima de 2200 vatios.

Hay un modo de carrera para ayudar a garantizar una experiencia de carrera en línea fluida y los usuarios obtienen acceso a entrenamientos gratuitos de la biblioteca de Tacx Training a través de la aplicación de la marca.

La unidad Nēra tiene un SRP de $999 / £859.99