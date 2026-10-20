Garmin ha añadido hoy tres nuevos productos a su gama de ordenadores, junto con un nuevo entrenador inteligente


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Garmin ha anunciado hoy un nuevo conjunto de productos de la nada, incluido un nuevo ordenador inteligente para bicicleta insignia Edge 1060. Todos los productos nuevos ya están disponibles en el sitio web de la marca.

Han llegado los nuevos ciclocomputadores Edge 1060 y Edge Explore 3 y Explore 3 Plus, junto con un nuevo rodillo inteligente Tacx Nēra con funcionalidad Zwift Cog y Click. Garmin es propietario de Tacx, en caso de que se pregunte por qué se incluyó.

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Mira el vídeo completo aquí:


Un ciclocomputador Garmin Edge 1060


Un ciclocomputador Garmin Explore 3 Plus


Un entrenador inteligente de interior Tacx N&#275;ra